 لماذا تدوي صفارات الإنذار في كل أرجاء ألمانيا اليوم؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 10.09.2020

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منوعات

لماذا تدوي صفارات الإنذار في كل أرجاء ألمانيا اليوم؟

تدوي صفارات الإنذار في كل أرجاء ألمانيا صباح اليوم الخميس للمرة الأولى منذ إعادة توحيد شطري البلاد عام 1991، بهدف تجربة مجموعة من الخيارات لتنبيه السكان إلى الكوارث الوشيكة.

صفارة إنذار في سيارة إطفائية ألمانية

يهدف هذا التدريب إلى توعية الشعب بالإجراءات الصحيحة في حال حدوث حالات طوارئ

تعتزم ألمانيا تجربة أول نظام إنذار بشأن الطوارئ في عموم البلاد اليوم الخميس (العاشر من أيلول/ سبتمبر 2020). وتهدف التجربة إلى اختبار مجموعة من الخيارات لتنبيه السكان إلى  الكوارث الوشيكة، بما في ذلك استخدام صفارات الإنذار والتنبيهات التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التحذير، إلى جانب لوحات الإعلانات الرقمية.

مختارات

يتسبب التغير المناخي في كوارث طبيعية مختلفة في عدد من المناطق حول العالم. الأشخاص الفارين إلى بلدان أخرى بسبب هذه الكوارث، بحاجة إلى حماية أفضل من خلال اللجوء المناخي، الذي تطالب به منظمة "خبز للعالم" الألمانية.

إحياء لذكرى المحرقة التي أسفرت عن مقتل ستة ملايين يهودي على يد النازيين، شهدت إسرائيل دقيقتي صمت مع انطلاق صفارات الإنذار، فيما يعتزم عشرة آلاف شاب يهودي المشاركة في "مسيرة الحياة" من معتقل أوشفيتز النازي في بولندا.

رغم امتلاك العلماء عدة شواهد تساعدهم في التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها، إلا أنهم ما زالوا بعيدين كل البعد عن تحديد موعد حدوثها بدقة. لكن ذلك قد يصبح أمرا ممكنا بواسطة مراكز متطورة لرصد الزلازل تساعد الباحثين على التنبؤ بها.

وسيتم إطلاق اختبار الإنذار الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينتش). وسينتهي ذلك بعد 20 دقيقة.

وفي هذا السياق ذكر مكتب الحماية والمساعدة في حالات الكوارث، ومقره بون، إن هذا التدريب يهدف إلى توعية الشعب بالإجراءات الصحيحة في حال حدوث حالات طوارئ.

وتشمل تلك الطوارئ الحرائق والانبعاثات الإشعاعية وانقطاع التيار الكهربائي  والزلازل والفيضانات. ومستقبلاً، سيتم تخصيص يوم للإنذار سنوياً وسيكون الخميس الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر.

وستكون تجربة اليوم الخميس هي الأولى منذ إعادة توحيد البلاد عام 1991.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)

 

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