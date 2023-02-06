لماذا تتكرر الزلال في تركيا؟

بقوة وصلت إلى 7.8 درجة، ضرب زلزال قوي وسط تركيا وسوريا فجر الاثنين (السادس من شباط / فبراير 2023)، مما تسبب في مقتل المئات ومحاصرة كثيرين وتدمير العديد من المباني. وشعر أيضا سكان قبرص ولبنان بالزلزال المدمر.

والهزة الحالية هي الأكبر في تركيا منذ زلزال 1999 المدمر، حيث راح ضحيته حوالي 17 ألف شخص. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم الاثنين كان بنفس قوة زلزال 1939، الذي يعتبر الأقوى على الإطلاق في تاريخ تركيا (تسبب في مقتل 30 ألف شخص).

وتعد تركيا من بين أكثر الدول المعرضة للزلال في العالم، فقد سجلت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ وقوع نحو 33 ألف زلزال في عام 2020، بما في ذلك 322 زلزال بقوة تزيد عن 4 درجات على مقياس ريختر، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي صباح" التركية.

ويطرح تكرار الزلال والهزات الألاضية في تركيا أكثر من علامة استفهام عن السبب وراء ذلك.

قدر الجغرافيا

وعن أسباب وقوع الزلازل بشكل متكرر في تركيا، يشير موقع "ذا كريشن ساينس مونيتور" أن تركيا تقع في واحدة من أكثر مناطق الزلال نشاطا في العالم.

وتقع معظم تركيا على الصفيحة التكتونية الأناضولية، إذ تتواجد بين الصفيحة العربية، والتي تتجه شمالا بمعدل يقارب بوصة واحدة سنويا، والصفيحة الأوراسية التي تمثل نسبيا الجسم الثابت (قشرة غير قابلة للحركة). وبينما تعيق الصفيحة الأوراسية أي حركة باتجاه الشمال، فإن ذلك يؤدي إلى "ضغط" تركيا، التي تقف على مجموعة من خطوط صدع.

تعد تركيا من بين أكثر الدول المعرضة للزلال في العالم.

وقال روس شتاين المتخصص بالجيوفيزياء في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا أن "كل ما يحدث لتركيا هو نتيجة لشق شبه الجزيرة العربية طريقها إلى تركيا وإيران..."، وأضاف أن هذا التمدد يدفع الصفيحة العربية شمالا.

وفي نفس السياق، أوضحت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن أكثر خطوط الصدع تدميرا في تركيا هو خط الصدع الواقع شمال الأناضول،إذ تلتقي صفيحتا الأناضول والأوراسيا. وأضافت أن هذا الخط يمتد من جنوب مدينة إسطنبول وعلى طول الطريق إلى شمال تركيا. وأردفت أن هذا الخط تسبب في وقوع زلازل مدمرة على مر التاريخ.

زلال مدمرة

ورصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مجموعة من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا في السنوات الأخيرة.

2020: زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شرق تركيا، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا، ومئات الجرحى. كما تسبب أيضا في تسجيل هزات في سوريا وجورجيا وأرمينيا.

2011: ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة شرق تركيا مخلفا ما لا يقل عن138 قتيلا، وجرك نحو 350 شخص.

1999: زلزال بقوة 7.4 ضرب مدينة إزميت، التي تقع غرب تركيا. وأدى الزلزال إلى وفاة أكثر من 17 ألف شخص في حصيلة ثقيلة للغاية.

ر.م