 لماذا تأخرت دعوة السوداني لزيارة واشنطن؟ | DW عربية | رؤية أخرى للأحداث في ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

الرئيسية

لماذا تأخرت دعوة السوداني لزيارة واشنطن؟

يرى مراقبون أن توجيه الدعوة يعد اقرارا من واشنطن بأن السوداني نجح في تحقيق توازن دبلوماسي مع إيران والولايات المتحدة، فيما يرى آخرون أن تأخر الدعوة فيه رسائل أميركية.

الاستماع إلى الحلقة الكاملة

ضيف الحلقة: المحلل السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر 
 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الاستماع إلى الحلقة الكاملة

مواضيع ذات صلة

KIRKUK, IRAQ - SEPTEMBER 02: Supporters of KDP held a protest to demand re-opening of Kirkuk-Erbil highway in Kirkuk, Iraq on September 2, 2023. Protesters burned tires and blocked roads. Ali Makram Ghareeb / Anadolu Agency

العراق - مساعي للتهدئة في كركوك بعد اضطرابات أدت إلى قتلى وجرحى 03.09.2023

طالب رئيس الوزراء العراقي بـ"تشكيل لجنة تحقيق" في أحداث كركوك التي قُتِل فيها ثلاثة أكراد على الأقلّ وأصيب 16 شخصاً آخرون في صدامات اندلعت خلال تظاهرات في المدينة بشمال العراق. وفرضت السلطات حظرا للتجوّل.

01.09.2023 Karim Al Iraki, ein sehr berühmter Dichter, der heute verstorben ist. Quelle: https://shorturl.at/DEJS4

وفاة كريم العراقي أشهر كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية 01.09.2023

رحل الشاعر العراقي البارز كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض. ويعد الراحل أحد أبرز كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية وغنى له أشهر مطربي العراق، ومنهم كاظم الساهر، فيما نعاه رئيس الوزراء العراقي.

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 13.01.2023

لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطرق فيه إلى دور ألمانيا في دعم العراق لتجاوز أزمة الكهرباء، كما تطرق إلى موقف بلاده من التواجد الأمريكي في العراق، والعلاقة مع إيران وتركيا ودول الخليج؟