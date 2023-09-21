لماذا تأخرت دعوة السوداني لزيارة واشنطن؟

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطرق فيه إلى دور ألمانيا في دعم العراق لتجاوز أزمة الكهرباء، كما تطرق إلى موقف بلاده من التواجد الأمريكي في العراق، والعلاقة مع إيران وتركيا ودول الخليج؟