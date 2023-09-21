لماذا تأخرت دعوة السوداني لزيارة واشنطن؟

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يرى مراقبون أن توجيه الدعوة يعد اقرارا من واشنطن بأن السوداني نجح في تحقيق توازن دبلوماسي مع إيران والولايات المتحدة، فيما يرى آخرون أن تأخر الدعوة فيه رسائل أميركية.
ضيف الحلقة: المحلل السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر
طالب رئيس الوزراء العراقي بـ"تشكيل لجنة تحقيق" في أحداث كركوك التي قُتِل فيها ثلاثة أكراد على الأقلّ وأصيب 16 شخصاً آخرون في صدامات اندلعت خلال تظاهرات في المدينة بشمال العراق. وفرضت السلطات حظرا للتجوّل.
رحل الشاعر العراقي البارز كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض. ويعد الراحل أحد أبرز كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية وغنى له أشهر مطربي العراق، ومنهم كاظم الساهر، فيما نعاه رئيس الوزراء العراقي.
لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطرق فيه إلى دور ألمانيا في دعم العراق لتجاوز أزمة الكهرباء، كما تطرق إلى موقف بلاده من التواجد الأمريكي في العراق، والعلاقة مع إيران وتركيا ودول الخليج؟
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