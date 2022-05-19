 لماذا بكى توم كروز خلال عرض فيلمه الجديد بمهرجان كان؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.05.2022

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منوعات

لماذا بكى توم كروز خلال عرض فيلمه الجديد بمهرجان كان؟

حصل النجم الأمريكي توم كروز على الكثير من الجوائز والإشادات خلال مشواره، لكن وخلال استقبال الحضور في مهرجان "كان" لفيلمه الجديد "توب غان: مافريك" انتابته نوبة من البكاء والتأثر الشديد.. فما السبب؟

توم كروز خلال تلقيته جائزة السعفة الذهبية

حصل توم كروز على جائزة السعفة الذهبية، ليتلقى مزيداً من الإشادة والاعجاب من جانب الجمهور.

من جوائز الأوسكار إلى غولدن غلوب والأكاديمية البريطانية، حصل نجم هوليوود توم كروز على العديد من التكريمات في مسيرته المهنية، لكنه ظل عاجزاً عن الكلام وامتلأت عيناه بالدموع وهو يشاهد الاستجابة الكبيرة لفيلمه "توب غان: مافريك" Top Gun: Maverick، الذي عُرض في  مهرجان كان السينمائي 2022.

وقبل دخول كروز وفريق العمل إلى قاعة العرض حلقت ثماني طائرات في السماء فوق موقع مهرجان كان السينمائي، وأطلقت دخانًا باللونين الأزرق والأحمر لتلون السماء بألوان العلم الفرنسي، في مصادفة تتماشى مع الفيلم الذي يلعب كروز فيه دور قائد طائرة مقاتلة:

 

وبعد دخول كروز إلى القاعة، أمضى بضع دقائق في توقيع الاوتوغرافات والتقاط الصور مع المعجبين الذين اصطفوا لتحيته، بحسب ما نشر موقع "انديا تايمز".

مختارات

وبعد انتهاء عرض الفيلم فوجئ توم كروز بحفاوة بالغة من الجمهور وتصفيق استمر لمدة ست دقائق إعجاباً منهم بالفيلم الذي تألق كروز في جزئه الأول قبل أكثر من 30 عاماً.

تاثر نجم هوليوود بالحفاوة البالغة التي استقبل بها حتى أنه ظل صامتاً تماماً فيما تذرف عيناه الدموع. وبعدها بفترة وجيزة، تم الإعلان أن توم كروز سيحصل على جائزة السعفة الذهبية الفخرية، ليتلقى مزيداً من الإشادة والإعجاب من جانب الجمهور.

وقال كروز من على خشبة مسرح "باليه دو فيستيفال": "هذه أمسية رائعة ووقت رائع .. من المبهج رؤية وجوه الجميع".. "لقد مر 36 عاماً منذ أول عرض لفيلم توب غان. وكان علينا أن نؤجل عرض الجزء الثاني بسبب الوباء."

ودعا كروز الممثلين، الذين شملوا جينيفر كونيلي ومايلز تيلر وجون هام وفريق باراماونت التنفيذي، لمشاركته تلك اللحظة، فيما هتف الجمهور لتحية أبطال العمل.

 

وقال كروز: "كان إنتاج هذا الفيلم كالحلم بالنسبة لي".. "تحدثنا عن ذلك أثناء التصوير. كنت أريد فقط أن أرى وجوه الجميع هنا في قاعة السينما.. أشعر بالامتنان الشديد.. نحن هنا من أجلكم.. أنا أصنع كل هذه الأفلام لكم جميعاً وأنا محظوظ جداً لفعل ما أفعله.. أشعر بسعادة بالغة بسببكم .. استمتعوا بهذا المساء".

وقال كروز إنه لم يفكر أبداً في إطلاق الفيلم عبر إحدى منصات البث الالكتروني، مؤكدا أن للجمهور: "هذا لن يحدث أبداً".. "أنا أصنع أفلاماً للشاشة الكبيرة.. السينما هي حبي وشغفي. أذهب دائماً إلى السينما عندما انتهي من العمل في الأفلام.. أرتدي قبعتي وأجلس بين الجمهور وأشاهد الفيلم مع الجميع".

يذكر أن توم كروز انتظر طويلاً ليُطلق فيلمه في دور العرض بسبب حالة الإغلاق التي شهدها العالم إثر تفشي وباء كورونا.

عماد حسن

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  • Cannes Filmfestival: Valeria Bruni Tedeschi in fliederfarbenem Jackett vor grünem Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حضور المرأة "مخجل"

    تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.

  • Emily Atef bei der Verleihung des Deutschen Regiepreises Metropolis in schwarzem Oberteil mit offenem, gelocktem braunen Haar

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    لا ألمان في المنافسة، لكن ...

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  • Cannes Filmfestival: Sergei Loznitsa in Anzug und Krawatte

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

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    سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.

  • Zwei schwarze Männer liegen in Weltkriegsuniformen mit Gewehren in einem Graben

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حرب في الفيلم

    يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة


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