لماذا بكى توم كروز خلال عرض فيلمه الجديد بمهرجان كان؟

من جوائز الأوسكار إلى غولدن غلوب والأكاديمية البريطانية، حصل نجم هوليوود توم كروز على العديد من التكريمات في مسيرته المهنية، لكنه ظل عاجزاً عن الكلام وامتلأت عيناه بالدموع وهو يشاهد الاستجابة الكبيرة لفيلمه "توب غان: مافريك" Top Gun: Maverick، الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي 2022.

وقبل دخول كروز وفريق العمل إلى قاعة العرض حلقت ثماني طائرات في السماء فوق موقع مهرجان كان السينمائي، وأطلقت دخانًا باللونين الأزرق والأحمر لتلون السماء بألوان العلم الفرنسي، في مصادفة تتماشى مع الفيلم الذي يلعب كروز فيه دور قائد طائرة مقاتلة:

وبعد دخول كروز إلى القاعة، أمضى بضع دقائق في توقيع الاوتوغرافات والتقاط الصور مع المعجبين الذين اصطفوا لتحيته، بحسب ما نشر موقع "انديا تايمز".

وبعد انتهاء عرض الفيلم فوجئ توم كروز بحفاوة بالغة من الجمهور وتصفيق استمر لمدة ست دقائق إعجاباً منهم بالفيلم الذي تألق كروز في جزئه الأول قبل أكثر من 30 عاماً.

تاثر نجم هوليوود بالحفاوة البالغة التي استقبل بها حتى أنه ظل صامتاً تماماً فيما تذرف عيناه الدموع. وبعدها بفترة وجيزة، تم الإعلان أن توم كروز سيحصل على جائزة السعفة الذهبية الفخرية، ليتلقى مزيداً من الإشادة والإعجاب من جانب الجمهور.

وقال كروز من على خشبة مسرح "باليه دو فيستيفال": "هذه أمسية رائعة ووقت رائع .. من المبهج رؤية وجوه الجميع".. "لقد مر 36 عاماً منذ أول عرض لفيلم توب غان. وكان علينا أن نؤجل عرض الجزء الثاني بسبب الوباء."

ودعا كروز الممثلين، الذين شملوا جينيفر كونيلي ومايلز تيلر وجون هام وفريق باراماونت التنفيذي، لمشاركته تلك اللحظة، فيما هتف الجمهور لتحية أبطال العمل.

وقال كروز: "كان إنتاج هذا الفيلم كالحلم بالنسبة لي".. "تحدثنا عن ذلك أثناء التصوير. كنت أريد فقط أن أرى وجوه الجميع هنا في قاعة السينما.. أشعر بالامتنان الشديد.. نحن هنا من أجلكم.. أنا أصنع كل هذه الأفلام لكم جميعاً وأنا محظوظ جداً لفعل ما أفعله.. أشعر بسعادة بالغة بسببكم .. استمتعوا بهذا المساء".

وقال كروز إنه لم يفكر أبداً في إطلاق الفيلم عبر إحدى منصات البث الالكتروني، مؤكدا أن للجمهور: "هذا لن يحدث أبداً".. "أنا أصنع أفلاماً للشاشة الكبيرة.. السينما هي حبي وشغفي. أذهب دائماً إلى السينما عندما انتهي من العمل في الأفلام.. أرتدي قبعتي وأجلس بين الجمهور وأشاهد الفيلم مع الجميع".

يذكر أن توم كروز انتظر طويلاً ليُطلق فيلمه في دور العرض بسبب حالة الإغلاق التي شهدها العالم إثر تفشي وباء كورونا.

عماد حسن