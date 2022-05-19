لماذا بكى توم كروز خلال عرض فيلمه الجديد بمهرجان كان؟

من جوائز الأوسكار إلى غولدن غلوب والأكاديمية البريطانية، حصل نجم هوليوود توم كروز على العديد من التكريمات في مسيرته المهنية، لكنه ظل عاجزاً عن الكلام وامتلأت عيناه بالدموع وهو يشاهد الاستجابة الكبيرة لفيلمه "توب غان: مافريك" Top Gun: Maverick، الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي 2022.
وقبل دخول كروز وفريق العمل إلى قاعة العرض حلقت ثماني طائرات في السماء فوق موقع مهرجان كان السينمائي، وأطلقت دخانًا باللونين الأزرق والأحمر لتلون السماء بألوان العلم الفرنسي، في مصادفة تتماشى مع الفيلم الذي يلعب كروز فيه دور قائد طائرة مقاتلة:
وبعد دخول كروز إلى القاعة، أمضى بضع دقائق في توقيع الاوتوغرافات والتقاط الصور مع المعجبين الذين اصطفوا لتحيته، بحسب ما نشر موقع "انديا تايمز".
وبعد انتهاء عرض الفيلم فوجئ توم كروز بحفاوة بالغة من الجمهور وتصفيق استمر لمدة ست دقائق إعجاباً منهم بالفيلم الذي تألق كروز في جزئه الأول قبل أكثر من 30 عاماً.
تاثر نجم هوليوود بالحفاوة البالغة التي استقبل بها حتى أنه ظل صامتاً تماماً فيما تذرف عيناه الدموع. وبعدها بفترة وجيزة، تم الإعلان أن توم كروز سيحصل على جائزة السعفة الذهبية الفخرية، ليتلقى مزيداً من الإشادة والإعجاب من جانب الجمهور.
وقال كروز من على خشبة مسرح "باليه دو فيستيفال": "هذه أمسية رائعة ووقت رائع .. من المبهج رؤية وجوه الجميع".. "لقد مر 36 عاماً منذ أول عرض لفيلم توب غان. وكان علينا أن نؤجل عرض الجزء الثاني بسبب الوباء."
ودعا كروز الممثلين، الذين شملوا جينيفر كونيلي ومايلز تيلر وجون هام وفريق باراماونت التنفيذي، لمشاركته تلك اللحظة، فيما هتف الجمهور لتحية أبطال العمل.
وقال كروز: "كان إنتاج هذا الفيلم كالحلم بالنسبة لي".. "تحدثنا عن ذلك أثناء التصوير. كنت أريد فقط أن أرى وجوه الجميع هنا في قاعة السينما.. أشعر بالامتنان الشديد.. نحن هنا من أجلكم.. أنا أصنع كل هذه الأفلام لكم جميعاً وأنا محظوظ جداً لفعل ما أفعله.. أشعر بسعادة بالغة بسببكم .. استمتعوا بهذا المساء".
وقال كروز إنه لم يفكر أبداً في إطلاق الفيلم عبر إحدى منصات البث الالكتروني، مؤكدا أن للجمهور: "هذا لن يحدث أبداً".. "أنا أصنع أفلاماً للشاشة الكبيرة.. السينما هي حبي وشغفي. أذهب دائماً إلى السينما عندما انتهي من العمل في الأفلام.. أرتدي قبعتي وأجلس بين الجمهور وأشاهد الفيلم مع الجميع".
يذكر أن توم كروز انتظر طويلاً ليُطلق فيلمه في دور العرض بسبب حالة الإغلاق التي شهدها العالم إثر تفشي وباء كورونا.
عماد حسن
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
التضامن مع أوكرانيا
سجّل مهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام تضامنه مع أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. واستبعدت إدارة المهرجان الممثلين الرسميين الروس وصانعي الأفلام الروس. فقط المخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي يعيش في ألمانيا، تم قبوله في المسابقة.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
فيلم روسي: "زوجة تشايكوفسكي"
تم قبول فيلم المخرج كيريل سيريبنيكوف "زوجة تشايكوفسكي" في المسابقة على أساس أنه لم ينل أي دعم أو تمويل روسي. وكان المخرج قيد الإقامة الجبرية في روسيا ويعيش منذ إطلاق سراحه في المنفى في ألمانيا. يدور الفيلم حول الملحن الشهير تشايكوفسكي الذي يتزوج شابة لإخفاء مثليته الجنسية.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
عودة أسطورة الروك أند رول
قام المخرج الأسترالي باز لورمان، المعروف بأفلام شباك التذاكر مثل "الطاحونة الحمراء" Moulin Rouge و"روميو + جولييت"، بتصوير فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي. يؤدي الممثل الأمريكي أوستن بتلر دور أسطورة موسيقى الروك أند رول، والفيلم خارج المنافسة الرسمية.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
الافتتاح بفيلم فكاهي
سيفتتح مهرجان هذا العام بفيلم الزومبي الكوميدي "قص!" Coupez! للمخرج الفرنسي سيموني هازانافيسيوس. هذا الفيلم هو أيضاً خارج المنافسة الرسمية. أشرك المخرج عائلته أيضاً في الفيلم كما يبدو في هذا المشهد.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
فينسينت ليندون رئيساً لجنة التحكيم
بعد أن ترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم العام الماضي، تم منح هذا الشرف لهذا العام لفرنسي هو الممثل فينسينت ليندون. في العام الماضي لعب دور البطولة في فيلم "تيتان" Titane الذي فاز بالسعفة الذهبية. فاز ليندون نفسه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 2015 السينمائي عن دوره في The Measure of a Man.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
وجوه مألوفة تتنافس على السعفة الذهبية
المخرجون المتنافسون على السعفة الذهبية في مدينة كان معروفون جيداً: المخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا (في الصورة)، الذي فاز سابقاً بالسعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلمه "السارقون"Shoplifters، والكوري الجنوبي، بارك تشان-ووك، والأسطورة الأمريكية، ديفيد كروننبرغ، والمخرج السويدي، روبين أوستلوند.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
حضور المرأة "مخجل"
تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
لا ألمان في المنافسة، لكن ...
في جائزة "نظرة ما" تنافس المخرجة الألمانية-الفرنسية-الإيرانية المولودة في برلين إميلي عاطف في فيلم "أكثر من أي وقت مضى" More than Ever، الذي يتناول قصة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش بسعادة في بوردو حتى يتم تشخيصها بشكل غير متوقع بمرض رئوي.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
مخرجان من أوكرانيا
سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022
حرب في الفيلم
يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة