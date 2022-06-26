لماذا المرتفعات باردة؟

الفيضانات في أوروبا.. ما أسباب الحصيلة المرتفعة للضحايا؟

في حدث نادر، أودت الفيضانات التي ضربت أوروبا وأجزاء من ألمانيا بعد هطول أمطار غريزة، بأكثر من 150 شخصا حتى الآن. فكيف يمكن أن تقع مأساة كهذه بكل هذه الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات؟