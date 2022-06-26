لماذا المرتفعات باردة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من أحد أصدقاء البرنامج في تنزانيا، وفيه يسأل عن سبب برودة الجو في المرتفعات.
التغير المناخي يبتلع مقومات الحياة على أمنا الأرض. لحسن الحظ ما نزال نحظى بفرصة العيش على الكوكب، ولكن إلى متى؟ باحثون عثروا على الجواب.
في حدث نادر، أودت الفيضانات التي ضربت أوروبا وأجزاء من ألمانيا بعد هطول أمطار غريزة، بأكثر من 150 شخصا حتى الآن. فكيف يمكن أن تقع مأساة كهذه بكل هذه الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات؟
الحجرات الجافة أو المساحات المغلقة ذات أجهزة التكييف يرتفع فيها خطر الإصابة بكورونا، وفقا لتقرير علمي حديث. فهل الحفاظ على درجات رطوبة معينة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة قد يقينا مخاطر الإصابة بالفيروس؟
يتابع العلماء جهودهم للوصول إلى حلول لخفض حرارة الكوكب وتقليل التأثيرات السلبية للاحتباس الحراري. وقد وجد علماء أن تقنية عكس ضوء الشمس مرة أخرى في الفضاء من المحتمل أن تسبب زيادة في عدد البعوض الحامل للأمراض.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول