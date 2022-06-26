 لماذا المرتفعات باردة؟ | المستقبل الآن | DW | 03.07.2022

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المستقبل الآن

لماذا المرتفعات باردة؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من أحد أصدقاء البرنامج في تنزانيا، وفيه يسأل عن سبب برودة الجو في المرتفعات.

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