 لماذا الماضي أجمل من الحاضر؟ | المستقبل الآن | DW | 13.02.2022

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المستقبل الآن

لماذا الماضي أجمل من الحاضر؟

"الماضي كان أجمل" - جملة غالباً ما نسمعها. الترابط الاجتماعي كان أقوى والأمان أكثر. لماذا ينجذب الناس إلى الماضي الجميل، وينظرون إلى الحاضر والمستقبل بعين الشك؟

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