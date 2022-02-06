لماذا الماضي أجمل من الحاضر؟

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"الماضي كان أجمل" - جملة غالباً ما نسمعها. الترابط الاجتماعي كان أقوى والأمان أكثر. لماذا ينجذب الناس إلى الماضي الجميل، وينظرون إلى الحاضر والمستقبل بعين الشك؟
قبيل مواجهة الفريق المهمة مع ليفربول يجد مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، نفسه مضطراً للتعامل مع أزمة نجمه روميلو لوكاكو الذي عبر عن عدم سعادته في النادي الإنجليزي وأنه يتمنى العودة إلى إنتر، فهل يهدد هدوء صفوف تشيلسي؟
سبب انفجار مرفأ بيروت صدمة لكثير من اللبنانيين. ويبحث كثير منهم عن فرص للعلاج، في ظل مغادرة كثير من الأطباء للبلد ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها. ميرا، واحدة ممن سبب لهم الانفجار مرضا نفسيا، تبحث عن علاج في ظل تلك الظروف.
هل تعرقل السلام لغياب لغة الدين في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟ معلومات عن اليهودية بالعربية توفرها قناة "أهل الكتاب" التي صممها الصحفي الحاخام الإسرائيلي إلحنان ميلَر لفهم متبادل. حاورته كلاوديا ميندِه لموقع قنطرة.
أعلن الرئيس المصري عن رغبته في رفع سعر رغيف الخبز الذي تدعمه الحكومة، على أن يتم توجيه المبلغ الذي سيتم توفيره إلى برنامج لتغذية طلاب المدارس. فما خلفيات القرار المرتقب؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لاتخاذه؟
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