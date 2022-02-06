لماذا الماضي أجمل من الحاضر؟

حنين لوكاكو إلى إنتر.. هل يخلط أوراق توخيل قبل مباراة ليفربول؟

قبيل مواجهة الفريق المهمة مع ليفربول يجد مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، نفسه مضطراً للتعامل مع أزمة نجمه روميلو لوكاكو الذي عبر عن عدم سعادته في النادي الإنجليزي وأنه يتمنى العودة إلى إنتر، فهل يهدد هدوء صفوف تشيلسي؟