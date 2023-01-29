 لماذا الروتين اليومي مفيد؟ | المستقبل الآن | DW | 05.02.2023

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المستقبل الآن

لماذا الروتين اليومي مفيد؟

ليس علينا أن نتذكر كل شيء. فقد طورنا عادات وروتينا يوميا، لولاها لأصيب دماغنا بالإجهاد. وهي تحمل عن الدماغ ما يصل إلى 50 بالمائة من قراراتنا اليومية.

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rauchen; raucher; nichtraucher; nikotin; zigarette; rauchverbot; abgewöhnen; aktion; antiraucher; aufhören; brechen; entwöhnung; entzug; entzwei; gesundheit; gesundheitsschäden; gift; gifte; giftig; gut; guter; kaputt; krankheit; letzte; mensch; modell; nikotinsucht; person; schneiden; schutz; schädlich; smoking; stop; stop smoking; sucht; tabak; verbot; vorsatz; warnung; wille; zigarettensucht; gesund; mann; nikotinfrei; rauchentwöhnung; rauchfrei; zerbrechen; zerstören; zerteilen; rauchen; raucher; nichtraucher; nikotin; zigarette; rauchverbot; abgewöhnen; aktion; antiraucher; aufhören; brechen; entwöhnung; entzug; entzwei; gesundheit; gesundheitsschäden; gift; gifte; giftig; gut; guter; kaputt; krankheit; letzte; mensch; modell; nikotinsucht; person; schneiden; schutz; schädlich; smoking; stop; stop smoking; sucht; tabak; verbot; vorsatz; warnung; wille; zigarettensucht; gesund; mann; nikotinfrei; rauchentwöhnung; rauchfrei; zerbrechen; zerstören; zerteilen

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