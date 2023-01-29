لماذا الروتين اليومي مفيد؟

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ليس علينا أن نتذكر كل شيء. فقد طورنا عادات وروتينا يوميا، لولاها لأصيب دماغنا بالإجهاد. وهي تحمل عن الدماغ ما يصل إلى 50 بالمائة من قراراتنا اليومية.
استنادا إلى دراسات حديثة، بدأت السلطات الصحية في كندا بتوعية مواطنيها من مخاطر الاستهلاك اليومي للكحوليات على الدماغ. ويتزامن ذلك بظهور حانات لمشروبات غير كحولية في الآونة الأخيرة في الدول الغربية.
عانت أندريا سوس في سن مبكرة (32 ) عامًا من السكتة الدماغية وعاشت عواقبها منذ ذلك الحين. أسباب غير واضحة وعواقب لا تخلو من الصعوبات والتحديات، بيد أن الشابة تعود شيئا فشيئا إلى حياتها اليومية. لكن كيف؟
هل الجنّة بانتظارنا في العالم الآخر؟ من يخوضون تجارب الاقتراب من الموت، يعتقدون أنهم رأوا جانباً من حياة ما بعد الموت. لكن الأطباء يشكّكون في هذا الأمر نظرا لغياب التفسيرات العلمية بحسبهم.
من المعروف أن التدخين ينطوي على أضرار جسيمة على الصحة مثل الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئتين وغيرها من أمراض. ولكن هل يمكن للجسم أن يعود إلى سابق عهده بعد الإقلاع عن السجائر؟ وماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين؟
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