لماذا التقت ميركل بأستاذ جامعي متقاعد في براغ؟

التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) البروفسور المتقاعد المتخصص في الكيمياء الفيزيائية رودولف زارادنيك، على هامش زيارتها للعاصمة التشيكية براغ، وذلك بمناسبة بلوغه التسعين من العمر يوم العشرين من الشهر الجاري. السبب هو أن البروفسور زارادنيك كان أستاذ ميركل الجامعي أثناء دراستها في العاصمة التشيكية. وتعرف ميركل معالم العاصمة براغ براغ بصورة جيدة وتتحدث شيئاً من اللغة التشيكية. كما زارت المستشارة براغ مراراً حين كانت باحثة في المعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية ببرلين الشرقية خلال ثمانينيات القرن الماضي وإبان عهد جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) سابقاً.

ووصفت ميركل ذات مرة أستاذها البروفسور زارادنيك بأنه "معلمها في الزمن الماضي". وقال زارادنيك قبل الزيارة لوكالة الأنباء الألمانية متحدثاً عن ميركل: "كانت مجتهدة للغاية ودقيقة للغاية ومحل ثقة للغاية"، مؤكداً أنها "لم تتغير على مدار حياتها كلها". ويستذكر زارادنيك: "إنها فيزيائية وأنا كيميائي، فكان كل واحد منا يكمل الآخر بصورة رائعة". وكلما زارت ميركل كشخصية سياسية مدينة براغ، كانت غالباً ما تلتقي بأستاذها السابق. وذكر زارادنيك أنه يحاول كلما كان لديه وقت أن يتابع مسار ميركل السياسي، مبيناً أنه مبدئياً لا يقدم لها نصائح في هذا الصدد، قائلاً: "إنها شخصية ناضجة من وجهة النظر الفلسفية وبصفة عامة - وليس من حقي أن أقدم لها أية نصائح".

يذكر أن زارادنيك نشر أكثر من 300 مقالة علمية متخصصة وتعد كيمياء الكم هي مجال تخصصه الدقيق. كما ترأس أكاديمية العلوم في جمهورية التشيك بين عامي 1993 و2001 وحصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة التقنية في مدينة دريسدن الألمانية ونال شرف الحصول على "وسام النخبة الأكاديمية" الفرنسي.

ر.ض/ ي.أ (د ب أ)