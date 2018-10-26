لماذا التقت ميركل بأستاذ جامعي متقاعد في براغ؟

التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) البروفسور المتقاعد المتخصص في الكيمياء الفيزيائية رودولف زارادنيك، على هامش زيارتها للعاصمة التشيكية براغ، وذلك بمناسبة بلوغه التسعين من العمر يوم العشرين من الشهر الجاري. السبب هو أن البروفسور زارادنيك كان أستاذ ميركل الجامعي أثناء دراستها في العاصمة التشيكية. وتعرف ميركل معالم العاصمة براغ براغ بصورة جيدة وتتحدث شيئاً من اللغة التشيكية. كما زارت المستشارة براغ مراراً حين كانت باحثة في المعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية ببرلين الشرقية خلال ثمانينيات القرن الماضي وإبان عهد جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) سابقاً.
ووصفت ميركل ذات مرة أستاذها البروفسور زارادنيك بأنه "معلمها في الزمن الماضي". وقال زارادنيك قبل الزيارة لوكالة الأنباء الألمانية متحدثاً عن ميركل: "كانت مجتهدة للغاية ودقيقة للغاية ومحل ثقة للغاية"، مؤكداً أنها "لم تتغير على مدار حياتها كلها". ويستذكر زارادنيك: "إنها فيزيائية وأنا كيميائي، فكان كل واحد منا يكمل الآخر بصورة رائعة". وكلما زارت ميركل كشخصية سياسية مدينة براغ، كانت غالباً ما تلتقي بأستاذها السابق. وذكر زارادنيك أنه يحاول كلما كان لديه وقت أن يتابع مسار ميركل السياسي، مبيناً أنه مبدئياً لا يقدم لها نصائح في هذا الصدد، قائلاً: "إنها شخصية ناضجة من وجهة النظر الفلسفية وبصفة عامة - وليس من حقي أن أقدم لها أية نصائح".
يذكر أن زارادنيك نشر أكثر من 300 مقالة علمية متخصصة وتعد كيمياء الكم هي مجال تخصصه الدقيق. كما ترأس أكاديمية العلوم في جمهورية التشيك بين عامي 1993 و2001 وحصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة التقنية في مدينة دريسدن الألمانية ونال شرف الحصول على "وسام النخبة الأكاديمية" الفرنسي.
ر.ض/ ي.أ (د ب أ)
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
أنغيلا ميركل في لوحة فنية كـ"شخصية العام" تتصدر غلاف مجلة "تايم" الأمريكية. قال الرسام كولين ديفيدسون، الذي رسم هذه اللوحة: "نعرف الكثير من صورها التي تظهر فيها بصورة طبيعية وباردة. لكنني أردت أن أتجاوز هذه الصور وأعرض مواقفها الإنسانية". كانت مجلة "تايم" قد منحت ميركل لقب "شخصية العام" عام 2015، وذلك بسبب مواقفها من أزمة اللاجئين بالإضافة إلى مواقفها وسياساتها الأخرى.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
رسمت الفنانة الأمريكية إليزابيث بيتون صورة شخصية لميركل عام 2017 لمجلة "فوغ" المختصة بالموضة. تظهر المستشارة في هذه الصورة كفتاة شابة. ترسم الفنانة بيتون صوراً شخصية صغيرة لمطربي البوب وللأشخاص المهمين تاريخياً ومن يعيشون أيضاً في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الملوك الأوروبيين، وغالباً ما ترسم شخصياتها بشعر فاتح اللون وتظهر مميزات وجههم الجميلة.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
تعود هذه الصورة للرسام الهولندي إريك فان ليسهوت وتظهر المستشارة بأحمر شفاه ونظرات انتقادية. وضعت هذه اللوحة ضمن "مجموعة الفن الاتحادية" التي تجمع منذ سنة 1970 اللوحات والمنتجات الفنية حول ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتضم المجموعة لوحات تخص الثقافة ورمزية السلطة والانتماء الوطني.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
لم يرسم أنغيلا ميركل الفنانون المشهورون فقط، بل بعض المغمورين أيضاً في مجال الفن، كالرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذي رسم 30 لوحة لرؤساء حكومة، من ضمنهم المستشارة ميركل.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
توجد القليل من المنحوتات لميركل، من ضمنها منحوتة "المواطنة الأوروبية" المثيرة للجدل التي نحتها ألكساندر نيكوليك وميخائيل كاليفودا، وتظهر المستشارة ميركل أثناء "قضاء الحاجة". كذلك كانت منحوتة "اللاعبون العالميون" للفنان بيتر لينك استفزازية، وذلك لإظهاره المستشارة عارية. بينما كانت منحوتة جورج كورنيرس "ترانسيت" (في الصورة) جيدة نسبياً عندما أظهرت ميركل ضمن 2600 شخصية أخرى في المنحوتة.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
خلدت المصورة الفوتوغرافية هيرلينده كولبل المستشارة ميركل في مجموعتها التي أسمتها "آثار السلطة". كما خلدت أيضاً المستشار السابق غيرهارد شرودر ووزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر في مجموعات أخرى. صورت المصورة ضمن دراسة "تحول البشر بسبب السلطة" 15 شخصية مهمة من عالمي السياسة والاقتصاد في الفترة ما بين عامي 1991 و1998.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
يظهر المصور الإسرائيلي أميت شيموني في مجموعته الصورية "هيب ستوري" الأشخاص المهمين وأصحاب النفوذ الكبير في العالم كشباب يحبون نمط "هيبستر". فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر مرتدياً قميصاً تقليدياً من هاواي. أما الرئيس السابق باراك أوباما فيظهر بتسريحة شعر غريبة، وتظهر ميركل بشفاه ملونة بالأحمر والأسود مرتدية قبعة غير رسمية ومعطفاً وترتدي حلقة في أنفها.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
كانت صور المستشارة ميركل مناسبة للكثير من رسامي الكاريكاتير في العالم للتندر بعينيها وبفمها. مع ذلك، كانت أغلب اللوحات الفنية والصور التي تظهر المستشارة ميركل تظهر طابعاً مشتركاً وهو: الوظيفة المميزة المستمرة للمستشارة وسلطتها تجاوزت الحدود الألمانية. الكاتب: يوليا هيتس/ زمن البدري