لماذا ألقت الشرطة الأمريكية القبض على واين روني؟

ألقت الشرطة الأميركية القبض على قائد ونجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد لكرة القدم السابق، واين روني، بسبب اتهامه بتوجيه الشتائم خلال حالة سكر الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية عدة اليوم الأحد (السادس من كانون الثاني/ يناير 2019).

وكشفت شبكة "أي بي سي 7 نيوز"، بأنها حصلت على وثائق تؤكد إلقاء القبض على روني في ولاية فيرجينيا في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي قبل أن يطلق سراحه ويدفع غرامة مالية وتكاليف رسوم المحاكمة. وألقي القبض على روني في مطار داليس الدولي شمال ولاية فيرجينيا في ضواحي واشنطن دي سي بعد رحلة قام بها إلى السعودية.

يذكر أن روني ممنوع من القيادة في إنجلترا بسبب إلقاء القبض عليه في حالة سكر وهو وراء المقود في أيلول/ سبتمبر عام 2017. وانتقل روني إلى نادي دي سي واشنطن الصيف الماضي قادما من إيفرتون الإنجليزي ونجح في قيادة فريقه في موسمه الأول معه إلى البلاي أوف في الدوري الاميركي.

وأصدر دي سي واشنطن بياناً جاء فيه "نحن على علم بتقارير إخبارية تشير إلى القاء القبض على واين روني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي". وأضاف البيان "نعي تماماً اهتمام وسائل الإعلام بهذه القضية لكننا نعتبر بأنها مسألة شخصية بالنسبة إلى روني وسيتعامل دي سي يونايتد مع الأمر داخليا".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)