 لماذا ألقت الشرطة الأمريكية القبض على واين روني؟ | أخبار | DW | 06.01.2019

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أخبار

لماذا ألقت الشرطة الأمريكية القبض على واين روني؟

بعد عودته من رحلة قام بها إلى السعودية، ألقت السلطات في واشنطن القبض على الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، واين روني، لاعب دي سي واشنطن الحالي ومانشستر يونايتد السابق. وكشفت تقارير أنه كان في حالة سكر ووجه سبابا للشرطة.

Wayne Rooney (picture-alliance/PA Wire/M. Egerton)

ألقت الشرطة الأميركية القبض على قائد ونجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد لكرة القدم السابق، واين روني، بسبب اتهامه بتوجيه الشتائم خلال حالة سكر الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية عدة اليوم الأحد (السادس من كانون الثاني/ يناير 2019).

وكشفت شبكة "أي بي سي 7 نيوز"، بأنها حصلت على وثائق تؤكد إلقاء القبض على روني في ولاية فيرجينيا في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي قبل أن يطلق سراحه ويدفع غرامة مالية وتكاليف رسوم المحاكمة. وألقي القبض على روني في مطار داليس الدولي شمال ولاية فيرجينيا في ضواحي واشنطن دي سي بعد رحلة قام بها إلى السعودية.

مختارات

كان عام 2016 خسارة لكثير من نجوم الكرة العالميين ولا سيما الذين يلعبون في الدوري الصيني. فقد انخفضت قيمتهم السوقية بشكل كبير. وهناك ألمان أيضا انفخضت قيمتهم بشدة ولاعبون مثل روني وخاميس فقدوا الكثير من قيمتهم السوقية. (03.01.2017)

هل بات وين روني الضحية القادمة لجوزيه مورينيو بعد إبعاده من قائمة اللاعبين الأساسيين في مانشستر يونايتد؟ مورينيو يؤكد على تشبثه بقائد الفريق، إلا أن تقارير صحفية تحدثت عن مغادرة وشيكة لروني وعن عرض من الصين أيضا. (03.10.2016)

يذكر أن روني ممنوع من القيادة في إنجلترا بسبب إلقاء القبض عليه في حالة سكر وهو وراء المقود في أيلول/ سبتمبر عام 2017. وانتقل روني إلى نادي دي سي واشنطن الصيف الماضي قادما من إيفرتون الإنجليزي ونجح في قيادة فريقه في موسمه الأول معه إلى البلاي أوف في الدوري الاميركي.

وأصدر دي سي واشنطن بياناً جاء فيه "نحن على علم بتقارير إخبارية تشير إلى القاء القبض على واين روني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي". وأضاف البيان "نعي تماماً اهتمام وسائل الإعلام بهذه القضية لكننا نعتبر بأنها مسألة شخصية بالنسبة إلى روني وسيتعامل دي سي يونايتد مع الأمر داخليا".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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