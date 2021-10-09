لماذا ألغت ألمانيا مجانية اختبارات الكشف عن كورونا؟

دافع وزير الصحة الألماني ينس شبان عن إلغاء مجانية إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد اعتباراً من يوم غد الإثنين. وقال شبان لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد (العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021): "تحقيق العدالة أمام دافعي الضرائب يتطلب إلغاء إجراء اختبارات مجانية".



وأضاف الوزير الألماني: "كل شخص تمت التوصية له (بتلقي اللقاح) ويريد ذلك، استطاع الحصول على اللقاح حالياً... لذا فإنه اعتبارا من يوم غد الاثنين ستكون الاختبارات مجانية فقط للأشخاص الذين ليس هناك توصية لهم بتلقي اللقاح، لاسيما الأطفال والمراهقين".

ومن جانبه أعرب كارل لاوترباخ، خبير صحي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حاز أعلى نسب تأييد من المواطنين الألمان في انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاغ"، عن أمله في أن تسفر نهاية توافر اختبارات مجانية للجميع عن نتائج إيجابية في معدلات التطعيم.

وقال لاوترباخ: "إجراء اختبارات مدفوعة سوف يقود إلى أن عدداً كبيراً للغاية من الأشخاص سيتلقون التطعيم، لأنهم يريدون تجنب إجراء اختبار دوري". وأضاف الخبير الصحي أن الأشخاص غير المُطعّمين بحاجة حالياً إلى اختبارات الكشف السريع عن الفيروس بصورة متكررة من أجل الدخول إلى مطاعم وفعاليات.

من جانبه أشار شبان إلى أنه سيتم مواصلة إجراء اختبارات مجاناً في نزل رعاية كبار السن وفي المستشفيات والمدارس وفي العمل، وقال: "يعد ذلك مهماً من أجل الخروج من فصلي الخريف والشتاء بأمان"، وأكد أنه يمكن لكل شخص تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا مجاناً.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا في آب/أغسطس الماضي على قرار إنهاء العرض الممول من الحكومة منذ آذار/مارس بإجراء الاختبارات المجانية للكشف عن كورونا للجميع دون أن يكون هناك أعراض للإصابة.

وسوف يسفر ذلك عن تعقيد مسار الحياة اليومية بالنسبة للأشخاص غير المُطعّمين ضد الفيروس وزيادة المصروفات بالنسبة لهم اعتباراً من الغد.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)