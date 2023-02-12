لماذا أصبحت الديناصورات كبيرة الحجم؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من المكسيك، وفيه يسأل صديق البرنامج عن سبب ضخامة حجم الديناصورات.
جدل شديد أحاط بالملابسات الكامنة وراء حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت تزامناً مع الحادث الذي سبب انقراض الديناصورات. يقول فريق من الخبراء من المملكة المتحدة والمكسيك والبرازيل إنه وجد الإجابات أخيراً. فما هي؟
أفادت دراسة علمية حديثة أن انقراض الديناصورات وتحديداً آكلات العشب أثر بشكل كبير على تطور عالم النباتات حتى أصبح بالشكل الذي هو عليه حالياً. فكيف حدث ذلك؟ وكيف وصلت النباتات ذات الثمار الكبيرة إلى شكلها الحالي؟
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