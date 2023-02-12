لماذا أصبحت الديناصورات كبيرة الحجم؟

هكذا أثّر انقراض الديناصورات على تطور النباتات

أفادت دراسة علمية حديثة أن انقراض الديناصورات وتحديداً آكلات العشب أثر بشكل كبير على تطور عالم النباتات حتى أصبح بالشكل الذي هو عليه حالياً. فكيف حدث ذلك؟ وكيف وصلت النباتات ذات الثمار الكبيرة إلى شكلها الحالي؟