لماذا أسس مسعود أوزيل فريقاً لكرة القدم الإلكترونية؟

تقول إحدى الحكم القديمة في العلاقات العامة: لو رأيت الرأي العام يقف ضدك، اخلق موضوعاً جديداً للانشغال به. وفي عالم وسائل الإعلام السريع الإيقاع، لم تعد الأفكار المحفزة والأخبار الجديدة مجرد عملة، بل أضحت أيضاً بطاقة عمل. مشروع جديد يزين الخدش الموجود بالصورة ويمنح مجالا للتنفس . وارتباط المرء بشيء إيجابي وتطلعي لا يعود بالضرر على صاحبه البتة. كل ذلك يبدو أنها أشياء معروفة أيضاً لدى الفريق الاستشاري للاعب مسعود أوزيل، الذي تعرض لضغوط بعد قراره المدوي باعتزال اللعب دوليا، وموجة الانتقادات الشديدة، التي رافقته ولهذا تصرف أوزيل وفريقه الاستشاري على هذا النحو واتخذوا هذه الخطوة.

في التوقيت المناسب

عبر تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن لاعب آرسنال الإنجليزي عن تأسيس فريق خاص لكرة القدم الإلكترونية وأعلن مسعود أوزيل أنه بصدد البحث عن لاعبين من جميع أنحاء العالم للانضمام لفريقه. المشروع، الذي أطلق عليه أزويل اسم #teamozil أو فريق أوزيل، جاء بالتعاون مع وكالة eSportsReputation للرياضات الإلكترونية. ومن خلال مشروعه هذا يرغب أوزيل في المساهمة بالنهوض وازدهار الرياضات الإلكترونية.

توقيت إطلاق المشروع لا يعد مناسباً فحسب لأنه جاء بعد أيام قليلة فقط من موجة الانتقادات التي تلت اعتزال أوزيل اللعب مع المنتخب الألماني وإنما أيضاً لأن إعلان لاعب كرة القدم الدولي عن إطلاق الفريق الإلكتروني الخاص به يوم الخميس ( الثاني من آب/ أغسطس 2018)، تزامن مع انطلاق فعاليات تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية في العاصمة البريطانية، لندن، والتي يتنافس بها 32 لاعباً من مختلف أنحاء العالم على لقب أفضل لاعب "فيفا 18".

خطوة إيجابية لأوزيل والرياضة الإلكترونية

تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتحظى هذه البطولة في شكلها الجديد بالمزيد من الاهتمام. وتأهل لها 32 لاعباً من أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم. ويحصل الفائز على جائزة مالية تعادل 215 ألف يورو.

اللاعب الألماني مشائيل بيتنر، من بوخوم، ضمن أفضل اللاعبين المتأهلين لهذا الحدث. ومن خلال مشاركته في هذه البطولة يريد بيتنر استعراض موهبته في ساحة "The O2"، التي تستوعب حوالي 16 ألف متفرج. بيتنر الطالب البالغ من العمر 19عامًا متعاقد حالياً مع نادي بوخوم، أحد أقدم أندية كرة القدم في ألمانيا. وفي الموسم المنتهي، أظهر بيتنر من خلال أدائه أنه ينتمي إلى نخبة اللاعبين العالميين. وبعد خمسة انتصارات في خمس مباريات استطاع بيتنر التأهل لكأس العالم والانتقال يوم الخميس بعد التصفيات الأولية إلى جولة أخرى ضمن أفضل 16 لاعباً، وأصبح جزءأً من رياضة مزدهرة بنجوم جدد.

لاحظ مسعود أوزيل وفريقه الاستشاري أن سوق الرياضات الإلكترونية ينمو بشكل متزايد ويجتذب بالأخص الجمهور اليافع، الذين يطلق عليهم "المواطنون الرقميون" ، أي الشباب الذين نشأوا في العصر الرقمي، والذين ينجذبون إلى الرياضات الافتراضية. ويحظى أوزيل، أشهر الرياضيين الألمان على شبكات التواصل الاجتماعي (أكثر من 72 مليون متابع)، بشعبية لدى هذه الفئة الناشئة. كما أن أوزيل البالغ من العمر 29 عامًا هو أيضًا سفير العلامة التجارية (فيفا) لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة البريطانية.

ارتباط البطولة باسمه البارز يمثل إضافة لها، وفي الوقت نفسه تمثل تلك البطولة له تصحيحا لصورته التي أصابها تشويش. ويعد هذا المشروع خطوة إيجابية لكل من أوزيل و لنمو الرياضات الإلكترونية، أي أن كلاهما فائز. كما أن الإعلان عن المشروع يمثل الأخبار، التي بات أوزيل بحاجة لها الآن بعد رحيله المثير للجدل عن المنتخب الألماني.

يوشا ويبر/ إ.م