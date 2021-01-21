 لماذا أحدثت صورة بيرني ساندرز في حفل تنصيب بايدن كل هذا الزخم؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.01.2021

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منوعات

لماذا أحدثت صورة بيرني ساندرز في حفل تنصيب بايدن كل هذا الزخم؟

لم يكن أحد يتوقع - ولا حتى بيرني ساندرز نفسه - أن تحدث صورة "عادية" التقطت خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن كل هذا الزخم ليس داخل الولايات المتحدة وحسب ولكن خارجها أيضاً.

بيرني ساندرز خلال حفل تنصيب جو بايدن

أصبحت صورة النائب الديمقراطي بيرني ساندرز حديث العالم كله وهو ما استغله النائب ذو الميول الاشتراكية أفضل استغلال لاحقاً

لم يكن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز (79 عاما) يتخيل أن تحدث صورته الملتقطة خلال حفل تنصيب الرئسيس الأمريكي جو بايدن كل هذا الزخم، ليس فقط داخل الولايات المتحدة وإنما خارجها أيضاً.

مختارات

رد أنصار بيرني ساندرز دعوته لهم إلى دعم وتأييد منافسته هيلاري كلينتون وحثهم على انتخابها في سباق الرئاسة، بصيحات استهجان. ما يشير إلى مدى الانقسام في الحزب الديمقراطي وهو ما يسر خصم كلينتون المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

أعلن السناتور المستقل بيرني ساندرز التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، بعد سلسلة هزائم كبيرة تكبدها مقابل المرشح الأوفر حظاً جو بايدن.

كان ساندرز أحد الضيوف القلائل الذين التزموا التباعد الاجتماعي خلال الحفل، وبدا وكأنه قرر الاستراحة أخيراً بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، إذ جلس على كرسي قابل للطي وذراعاه مثنيتان، فيما وضع يديه في قفازين محبوكين من الصوف وارتدي معطفا أخضر اللون لدرء البرد.

انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، ومع الاستعانة ببرامج تعديل الصور، شاهد الملايين صوراً شديدة الطرافة للنائب الديمقراطي في ظروف وأماكن مختلفة تثير الضحك، لعل واحدة منها صورته وهو يجليس بين قادة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وأخرى وهو يجلس على القمر:    

 

ولعلنا نتذكر قصة الذبابة التي وقفت على شعر نائب الرئيس السابق مايك بنس خلال مناظرته مع نائبة الرئيس كمالا هاريس، وهي الصورة التي لم تفلت ايضاً من أيدي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

 

واستبدل أحدهم صورة المنصة الخشبية الشهيرة التي تمت سرقتها خلال أحداث اقتحام الكونغرس بصورة بيرني ساندرز 

 

وظهر بيرني ساندرز في عشرات الصور الملتقطة من أفلام مختلفة بعضها كان أفلام رعب

 

حتى أن أحدهم أجلس النائب المخضرم على العرش المعدني الشهير في مسلسل "لعبة العروش"

 

ووصل الأمر إلى فيلم مصاصي الدماء الشهير "توايلايت":

 

 الكاتبة جودي غولد اشارت في مقالها على موقع شبكة سي ان ان الى ان النائب الديمقراطي اضفى بسمة على وجوه الكثيرين في الولايات المتحدة بعد اعوام من ولاية ترامب لم يكن الناس يستيقطون فيها الا على تصريحات غريبة واخبار غير صحيحة وسط بيانات عن اعداد الوفيات اليومية بمرض كوفيد 19

وقالت الكاتبة إن الموقف الكوميدي الذي أحدثته الصورة كان بسبب أنها حقيقية للغاية ولم يكن بيرني يقصد من جلسته بهذه الملابس وبهذا الشكل أي شيء، وأن الجدية الشديدة لساندرز هي التي حولت الصورة إلى "موجة عالمية".

وتضيف الكاتبة أن الكوميديا ​​التي خلقتها الصورة وحدت الناس -أيا كانت توجهاتهم- في لحظة ما، وأنها خففت الكثير من التوتر الذي تسببت فيه أحداث اقتحام الكونغرس، مستندة إلى مقولة الكاتبة مادلين لانغل بأن "الضحكة الجيدة تشفي الكثير من الأذى."

بيرني سعيد

السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أكد على سعادته بما أحدثته صورته من جدل وانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى انه اتفق مع إحدى الشركات على إنتاج وبيع قميص شتوي ثقيل يحمل صورته:

 

وأكد ساندرزفي لقاء تليفزيوني مع محطة "سي ان ان" على أن الحصيلة التي سيتم جمعها ستوجه بالكامل لشراء كوبونات غذاء ودعم للأسر الفقيرة في البلاد:

 

ويعاني كثير من الأمريكيين من ظروف اقتصادية بالغة السوء بسبب تأثيرات جائحة كورونا، إذ فقد الملايين وظائفهم ودخلهم الشهري وبالتالي فقد الكثيرين منهم إمكانية سداد قروض المنازل التي يسكنون فيها وبالتالي فقدوا منازلهم، إلى جانب عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الطعام الأساسية اليومية.

عماد حسن

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