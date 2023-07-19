 للوقاية من النوبات القلبية تجنب هذه العادات! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

للوقاية من النوبات القلبية تجنب هذه العادات!

ارتفاع نسبة الدهون في الدم وتصلب الشرايين من بين الأسباب التي قد تؤدي للتعرض للنوبة القلبية. لكن هناك قواعد اذا التزم بها الشخص تجعله يتمتع بصحة قلبية جيدة، فما هي؟

الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بشكل كافٍ يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية

الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بشكل كافٍ يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية

تعد النوبات القلبية السبب الأول للوفيات في ألمانيا منذ سنوات. وهناك الكثير من العوامل التي نملك التحكم فيها وتحمينا من التعرض من النوبات القلبية وإذا تجنبناها نحافظ على صحة قلبنا ونقلل من خطر النوبات القلبية.

مختارات

السمنة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، تسبب السمنة حاليا عدد وفيات  أكثر من الوفيات بسبب نقص الوزن.

وغالبًا ما ترتبط السمنة بارتفاع ضغط الدمونسبة الدهون في الدم وارتفاع مستويات السكر. وتشكل هذه الأعراض الأربعة مجتمعة "متلازمة التمثيل الغذائي" والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على القلب والدورة الدموية.

التدخين والمشروبات الكحولية

 يزيد دخان السجائر من تركيز الكوليسترول "الضار" (كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة) في الدم بينما تنخفض في نفس الوقت نسبة الكوليسترول الجيد (كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة). وترتبط مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ارتباطًا مباشرًا بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

كما يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول بانتظام إلى العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك الرجفان الأذيني وارتفاع ضغط الدم، حسب موقع utopia.de.

النظام الغذائي الخاطئ

استهلاك نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة من الكوليسترول "الضار" الذي يترسب في الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين. هذا المرض هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوجد الدهون المتحولة على سبيل المثال، في الأطعمة المقلية أو المحمصة أو المخبوزة (الكعك والكرواسون والبسكويت ورقائق البطاطس والبطاطس المقلية) والوجبات الجاهزة مثل البيتزا المجمدة.

قلة الحركة

الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بشكل كافٍ يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية. وبالنسبة للنساء فوق سن الثلاثين، فإن عدم ممارسة الرياضة هو في الواقع عامل الخطر الأكثر أهمية، حسب ما جاء في موقع utopia.de.

هـ.د/ أ.ح

هذا الموضوع يحتوي على نصائح طبية مبنية على دراسات وأخبار طبية، لكنه لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن استشارة الطبيب.

  • Symbolbild Schlaganfall Herzinfarkt

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    أمراض القلب

    الذبحة الصدرية وانسداد الأوعية الدموية واعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم تعتبر من أمراض القلب القاتلة للبشر، إذا لم تتم معالجتها بصورة سريعة. وكانت أمراض القلب المسبب الأول لوفيات البشر في العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتتسبب هذه الأمراض في قتل أكثر من 8 ملايين في العام.

  • 19.11.2014 DW FuG Schlaganfall

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السكتة الدماغية

    السكتة أو الجلطة الدماغية هي ثاني مسبب للوفاة في العالم، ويلقي أكثر من 6 ملايين إنسان حتفهم سنويا بسبب أمراض الدماغ. والسكتة الدماغية هي ليست من أكثر الأمراض المسببة للوفاة فحسب، بل من أخطرها. وتحصل السكتة عندما يقل الأوكسجين في الدماغ. ومن أعراضها حالة الدوار وصداع الرأس وفقدان الرؤية والآلام الكبيرة في الرأس.

  • Symbolbild - Atemtherapie

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    أمراض التنفس

    فيما حلت أمراض التنفس في المركز الثالث عالميا. وتشمل أمراض التنفس الربو والحصبة ونزلات البرد الحادة وأمراض التهاب القصبات والحساسية. هذه الأمراض يمكن معالجتها في الغالب، لكنها ما زالت تحصد أرواح الملايين في العالم، ويصل عدد ضحايا أمراض التنفس إلى نحو 3 ملايين ونصف مليون إنسان.

  • Symbolbild Rauchen

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    داء الانسداد الرئوي المزمن

    وهو المرض الذي يصيب رئتي الإنسان ويتسبب في انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء وقصور في وظائف الرئة. ويعد التدخين السبب الرئيس لهذا المرض. ويموت سنويا أكثر من 3 ملايين و280 ألف شخص بهذا المرض.

  • Symbolbild Magenschmerzen Bauchschmerzen

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    الإسهال

    قد يبدو غريبا أن يصنف مرض الإسهال في قائمة أخطر الأمراض والأسباب المؤدية لوفاة الإنسان، لكن إحصائيات منظمة الصحة الدولية أشارت إلى وفاة نحو ثلاثة ملايين شخص بالإسهال وتداعياته. وسبب ذلك يعود إلى أن بعض الأمراض الخطيرة تسبب الإسهال المزمن القاتل، مثل الكوليرا والتيفوئيد وأمراض المعدة.

  • Symbolbild AIDS

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    الايدز

    مرض الايدز ما زال يسبب حالات وفاة كبيرة في العالم رغم التوعية الكبيرة بمخاطره وبطرق تجنب انتقاله. ووصل ضحايا مرض الايدز في العالم إلى حوالي مليون ونصف سنويا.

  • Symbolbild Lungenkrebs

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    سرطان الرئة

    فيما حل سرطان الرئة في المركز السابع في الأسباب المؤدية في موت البشر، ويموت سنويا نحو 1.4 مليون شخص بسرطان الرئة، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ويعد التدخين أحد أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.

  • Bekämpfung von TB in Indien und die Behandlung von betroffenen Patienten

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السل

    مرض السل أو الدرن هو من الأمراض المعدية ويصيب في الغالب الرئة، وينتقل بسهولة عن طريق رذاذ لعاب المصابين. أعداد المصابين بمرض السل في تناقص بعد اكتشاف المضادات الطبية له: رغم ذلك ما زال يتسبب في وفاة أكثر من مليون و300 ألف شخص سنويا.

  • Übergewicht

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السكري

    داء السكري يسبب ارتفاعا شاذا في تركيز السكر في الدم، وذلك بسبب نقص هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين. ويؤدي السكري إلى أعراض خطيرة في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى. يموت سنويا أكثر من مليون و 200 ألف شخص بالسكري.

  • Deutschland Verkehrsunfall

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    حوادث السير

    السبب العاشر للوفيات في العالم ليس له علاقة بالأمراض، وإنما يرتبط بحوادث السير. ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يموت سنويا نحو مليون و200 ألف شخص بسبب حوادث السير.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

cigarettes smoking habbit (1)

15 شخصا يموتون كل دقيقة بسبب التبغ .. حقائق صادمة عن التدخين 30.05.2023

تقدّر منظمة الصحة العالمية ومركز "توباكو أطلس" أن عدد المدخنين يتجاوز مليار شخص في العالم، كما أن 15 شخصًا يموتون كل دقيقة بسبب التبغ. علاوة على ذلك فإن الثلوث الذي يتسبب فيه التبغ يشكل خمس التلوث الذي مصدره الطائرات.