للوقاية من النوبات القلبية تجنب هذه العادات!

تعد النوبات القلبية السبب الأول للوفيات في ألمانيا منذ سنوات. وهناك الكثير من العوامل التي نملك التحكم فيها وتحمينا من التعرض من النوبات القلبية وإذا تجنبناها نحافظ على صحة قلبنا ونقلل من خطر النوبات القلبية.

السمنة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، تسبب السمنة حاليا عدد وفيات أكثر من الوفيات بسبب نقص الوزن.

وغالبًا ما ترتبط السمنة بارتفاع ضغط الدمونسبة الدهون في الدم وارتفاع مستويات السكر. وتشكل هذه الأعراض الأربعة مجتمعة "متلازمة التمثيل الغذائي" والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على القلب والدورة الدموية.

التدخين والمشروبات الكحولية

يزيد دخان السجائر من تركيز الكوليسترول "الضار" (كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة) في الدم بينما تنخفض في نفس الوقت نسبة الكوليسترول الجيد (كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة). وترتبط مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ارتباطًا مباشرًا بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

كما يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول بانتظام إلى العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك الرجفان الأذيني وارتفاع ضغط الدم، حسب موقع utopia.de.

النظام الغذائي الخاطئ

استهلاك نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة من الكوليسترول "الضار" الذي يترسب في الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين. هذا المرض هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوجد الدهون المتحولة على سبيل المثال، في الأطعمة المقلية أو المحمصة أو المخبوزة (الكعك والكرواسون والبسكويت ورقائق البطاطس والبطاطس المقلية) والوجبات الجاهزة مثل البيتزا المجمدة.

قلة الحركة

الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بشكل كافٍ يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية. وبالنسبة للنساء فوق سن الثلاثين، فإن عدم ممارسة الرياضة هو في الواقع عامل الخطر الأكثر أهمية، حسب ما جاء في موقع utopia.de.

هـ.د/ أ.ح

هذا الموضوع يحتوي على نصائح طبية مبنية على دراسات وأخبار طبية، لكنه لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن استشارة الطبيب.