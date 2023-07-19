للوقاية من النوبات القلبية تجنب هذه العادات!

تعد النوبات القلبية السبب الأول للوفيات في ألمانيا منذ سنوات. وهناك الكثير من العوامل التي نملك التحكم فيها وتحمينا من التعرض من النوبات القلبية وإذا تجنبناها نحافظ على صحة قلبنا ونقلل من خطر النوبات القلبية.
السمنة
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، تسبب السمنة حاليا عدد وفيات أكثر من الوفيات بسبب نقص الوزن.
وغالبًا ما ترتبط السمنة بارتفاع ضغط الدمونسبة الدهون في الدم وارتفاع مستويات السكر. وتشكل هذه الأعراض الأربعة مجتمعة "متلازمة التمثيل الغذائي" والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على القلب والدورة الدموية.
التدخين والمشروبات الكحولية
يزيد دخان السجائر من تركيز الكوليسترول "الضار" (كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة) في الدم بينما تنخفض في نفس الوقت نسبة الكوليسترول الجيد (كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة). وترتبط مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ارتباطًا مباشرًا بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.
كما يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول بانتظام إلى العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك الرجفان الأذيني وارتفاع ضغط الدم، حسب موقع utopia.de.
النظام الغذائي الخاطئ
استهلاك نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة من الكوليسترول "الضار" الذي يترسب في الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين. هذا المرض هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتوجد الدهون المتحولة على سبيل المثال، في الأطعمة المقلية أو المحمصة أو المخبوزة (الكعك والكرواسون والبسكويت ورقائق البطاطس والبطاطس المقلية) والوجبات الجاهزة مثل البيتزا المجمدة.
قلة الحركة
الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بشكل كافٍ يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية. وبالنسبة للنساء فوق سن الثلاثين، فإن عدم ممارسة الرياضة هو في الواقع عامل الخطر الأكثر أهمية، حسب ما جاء في موقع utopia.de.
هـ.د/ أ.ح
هذا الموضوع يحتوي على نصائح طبية مبنية على دراسات وأخبار طبية، لكنه لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن استشارة الطبيب.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
أمراض القلب
الذبحة الصدرية وانسداد الأوعية الدموية واعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم تعتبر من أمراض القلب القاتلة للبشر، إذا لم تتم معالجتها بصورة سريعة. وكانت أمراض القلب المسبب الأول لوفيات البشر في العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتتسبب هذه الأمراض في قتل أكثر من 8 ملايين في العام.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
السكتة الدماغية
السكتة أو الجلطة الدماغية هي ثاني مسبب للوفاة في العالم، ويلقي أكثر من 6 ملايين إنسان حتفهم سنويا بسبب أمراض الدماغ. والسكتة الدماغية هي ليست من أكثر الأمراض المسببة للوفاة فحسب، بل من أخطرها. وتحصل السكتة عندما يقل الأوكسجين في الدماغ. ومن أعراضها حالة الدوار وصداع الرأس وفقدان الرؤية والآلام الكبيرة في الرأس.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
أمراض التنفس
فيما حلت أمراض التنفس في المركز الثالث عالميا. وتشمل أمراض التنفس الربو والحصبة ونزلات البرد الحادة وأمراض التهاب القصبات والحساسية. هذه الأمراض يمكن معالجتها في الغالب، لكنها ما زالت تحصد أرواح الملايين في العالم، ويصل عدد ضحايا أمراض التنفس إلى نحو 3 ملايين ونصف مليون إنسان.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
داء الانسداد الرئوي المزمن
وهو المرض الذي يصيب رئتي الإنسان ويتسبب في انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء وقصور في وظائف الرئة. ويعد التدخين السبب الرئيس لهذا المرض. ويموت سنويا أكثر من 3 ملايين و280 ألف شخص بهذا المرض.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
الإسهال
قد يبدو غريبا أن يصنف مرض الإسهال في قائمة أخطر الأمراض والأسباب المؤدية لوفاة الإنسان، لكن إحصائيات منظمة الصحة الدولية أشارت إلى وفاة نحو ثلاثة ملايين شخص بالإسهال وتداعياته. وسبب ذلك يعود إلى أن بعض الأمراض الخطيرة تسبب الإسهال المزمن القاتل، مثل الكوليرا والتيفوئيد وأمراض المعدة.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
الايدز
مرض الايدز ما زال يسبب حالات وفاة كبيرة في العالم رغم التوعية الكبيرة بمخاطره وبطرق تجنب انتقاله. ووصل ضحايا مرض الايدز في العالم إلى حوالي مليون ونصف سنويا.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
سرطان الرئة
فيما حل سرطان الرئة في المركز السابع في الأسباب المؤدية في موت البشر، ويموت سنويا نحو 1.4 مليون شخص بسرطان الرئة، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ويعد التدخين أحد أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
السل
مرض السل أو الدرن هو من الأمراض المعدية ويصيب في الغالب الرئة، وينتقل بسهولة عن طريق رذاذ لعاب المصابين. أعداد المصابين بمرض السل في تناقص بعد اكتشاف المضادات الطبية له: رغم ذلك ما زال يتسبب في وفاة أكثر من مليون و300 ألف شخص سنويا.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
السكري
داء السكري يسبب ارتفاعا شاذا في تركيز السكر في الدم، وذلك بسبب نقص هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين. ويؤدي السكري إلى أعراض خطيرة في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى. يموت سنويا أكثر من مليون و 200 ألف شخص بالسكري.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
حوادث السير
السبب العاشر للوفيات في العالم ليس له علاقة بالأمراض، وإنما يرتبط بحوادث السير. ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يموت سنويا نحو مليون و200 ألف شخص بسبب حوادث السير.
الكاتب: زمن البدري