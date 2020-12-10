للنساء فقط... أحدث صيحات لون الشعر في الشتاء!

يقترب عيد الميلاد ورأس السنة في عز جائحة كورونا ولا يبدو أن احتفالات كبيرة سيحظى به معظمنا كما كان عليه الحال كل عام. بيد أن ذلك لا يعني ألا تستمتعي سيدتي بحياتك بمحاولة إدخال البهجة والتجديد عليها. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ إحدى الوسائل تكمن في تغير لون شعرك.

فيما يلي نقدم لك هذه الألوان الأربعة لشعرك وهي أحدث الصرخات في عالم الموضة، كما نقلتها النسخة الألمانية من مجلة InStyle المهتمة بعالم الأزياء والأناقة.

الشمباني-الأشقر: بهذا اللون تبدو المرأة من طبقة النبلاء ويبدو الشعر طبيعياً. وهذا اللون يمنح للمرأة إطلالة أكثر إشراقاً وحيوية. الأميرة الراحلة ديانا كانت تحب لون الشعر هذا.

الشوكولاتة البنية: اللون البني العميق والدافئ يغني السيدة عن أي "هاي لايت" أو أي خصلات إضافية. وفي حال تم إيلاء الشعر العناية الكافية فإن هذا اللون يضفي على لون الشعر لمعاناً جميلاً.

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النحاسي: مسلسل بُث على منصة نتفلكس يلهمنا من جديد: "مناورة الملكة". لون تسريحة البطلة الرئيسة، أنيا تايلور-جوي كانت نحاسية. وحسب شدة الضوء المسلط على الشعر، تشتد أو تنقص درجة اللون الأحمر.

اللون الطبيعي: شعار هذا اللون هو "العودة للجذور". بين فترة وأخرى قد نحبذ إراحة شعرنا ومنحه فرصة ليستعيد لونه الطبيعي. كل ما عليك فعله هو غسل شعرك وتركه يجف.

خ.س/ هـ.د