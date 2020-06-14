للمرة الثلاثين .. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني لكرة القدم

في ظل غياب الجماهير عن مدرجات ملعب "فيزر شتاديون" في بريمن، توج بايرن ميونيخ مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران 2020) بطلا للدوري الألماني لكرة القدم للمرة الثلاثين في تاريخه والثامنة تواليا، بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 1- صفر في الجولة الثانية والثلاثين، قبل جولتين من نهاية الموسم المستأنف بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (31 هدفا)، ويتفوق العملاق البافاري بعشر نقاط على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له ثلاث مباريات وهو فارق يستحيل تعويضه.

وقد أسهم في الفوز باللقب هذا الموسم المدرب هانزي فليك، الذي أعاد بايرن إلى الصدارة بعد التدهور الذي وقع في نهاية حقبة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش. كما يدين الفريق بالفضل لعدد من اللاعبين على رأسهم المهاجم الدولي البولندي ليفاندوفسكي (31 عاما)، الذي يعيش الآن إحدى أفضل المراحل في مسيرته. وكذلك الألماني توماس مولر، الذي عاد إلى أفضل مستوياته هذا الموسم، حيث استعاد مكانته الأساسية في الفريق الأحمر مع هانزي فليك. واكتفى مولر بتسجيل سبعة أهداف هذا الموسم في البوندسليغا، لكن تمريراته الحاسمة الـ20 (متخلفا بتمريرة حاسمة واحدة عن الرقم القياسي للبوندسليغا في موسم واحد)، شكلت رافدا أساسيا لأهداف ليفاندوفسكي.

بأهدافه الـ31 ساهم ليفاندوفسكي بالقدر الأكبر في فوز بايرن باللقب، لكن توماس مولر سجل 9 أهداف وصنع 20 هدفا ليكون له أيضا دور كبير في الفوز.

نبذة عن فريق بايرن ميونيخ:

تأسس: 27 شباط/ فبراير 1900، الملعب: أليانز أرينا بمدينة ميونيخ (75 ألف متفرج)

الألقاب في دوري أبطال أوروبا: 5 (1974، 1975، 1976، 2001، و2013).

كأس الكؤوس الأوروبية: 1967، كأس الاتحاد الاوروبي: 1996، الكأس السوبر الأوروبية: 2013.

ألقاب الدوري المحلي: 30، ألقاب الكأس المحلية: 19، ألقاب الكأس السوبر الألمانية: 7.

ص.ش (أ ف ب، رويترز)