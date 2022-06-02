للمرة الثانية في مسيرته .. محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا

حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الخميس (التاسع من يونيو/ حزيران 2022) جائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في مسيرته.

وتفوق صلاح على لاعبين أمثال البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي حامل اللقب الذي فاز بالجائزة في العامين الماضيين.

وأنهى صلاح الموسم في صدارة هدافي الدوري الممتاز الى جانب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجم توتنهام (23 هدفًا لكل منهما)، كما كان أفضل ممرر للكرات الحاسمة (13).

ورغم أنه لم يتمكن من قيادة فريقه الى لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا متخلفًا بنقطة عن سيتي وخسر النهائي القاري ضد ريال مدريد الاسباني، حصل صلاح على الجائزة للمرة الثانية بعد 2018.

وقال في مقابلة مع رابطة اللاعبين المحترفين قال صلاح: "من الرائع دائمًا حصد الالقاب، أكانت فردية أو جماعية (...) هذه الجائزة مهمة جدًا، خاصة لأنها ممنوحة من اللاعبين". وتابع "على الصعيد الفردي، يظهر ذلك أنك عملت جاهدًا وأنك تحصل على ما عملت من أجله، نوعًا ما".

وأمسى صلاح حاليا واحدا من بين تسعة لاعبين فقط في تاريخ جوائز الرابطة الذي يفوز بجائزتين لأفضل لاعب في العام، لينضم إلى مارك هيوز، آلان شيرر، تيري هنري، جاريث بيل، كريستيانو رونالدو، ولوسي برونز، كيفين دي بروين، فران كيربي.

فريق العام في إنجلترا

وتواجد ستة لاعبين من ليفربول في فريق العام هم صلاح والسنغالي ساديو مانيه والإسباني تياغو ألكانتارا والمدافعان ترنت ألكسندر-أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وأكمل فريق العام، النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الذي حل ثانيًا في ترتيب الهدافين في الدوري (18 هدفا)، ومواطناه برناردو سيلفا وجواو كانسيلو (مانسشتر سيتي)، دي بروين، والألماني أنتونيو روديغر مدافع تشلسي. وكان غريبًا غياب سون عن فريق العام.

وحصد فيل فودن (22 عامًا) مهاجم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب شاب.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)