 للمرة الثانية على التوالي..ميركل تجلس خلال استقبال عسكري | أخبار | DW | 16.07.2019

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أخبار

للمرة الثانية على التوالي..ميركل تجلس خلال استقبال عسكري

للمرة الثانية على التوالي، تجلس المستشارة الألمانية ميركل خلال مراسم استقبال عسكري لضيفة أجنبية. ويأتي ذلك بعد نوبات ارتجاف أصابتها، طرحت العديد من التساؤلات حول وضعها الصحي.

Angela Merkel und Premierministerin Maia Sandu Moldavien (Reuters/F. Bensch)

خلال عزف النشيد الوطني أمام ديوان المستشارية في برلين جلست المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى جانب رئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو، اليوم الثلاثاء (16 يوليو/ تموز) على مقعدين بغطاء أبيض. بعد ذلك سارت ميركل وضيفتها أمام حرس شرف الجيش الألماني.

وعقب نوبات ارتجاف أصابتها علنا خلال استقبالها رؤساء حكومات أجنبية في الفترة الأخيرة، جلست ميركل لأول مرة خلال عزف النشيد الوطني في إطار مراسم استقبال رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن يوم الخميس الماضي.

وآخر مرة عانت فيها ميركل من نوبة ارتجاف كانت يوم الأربعاء الماضي، وذلك خلال استقبال رئيسة الحكومة الفنلندية أنتي رينه. ولكنها أكدت بعد ذلك أنها بخير، وقالت: "لا داعي للقلق".

وكانت المستشارة الألمانية أصيبت بنوبة ارتجاف شديدة علنا للمرة الأولى لدى استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

و.ب/ح.ز (د ب أ، ا ب د)

 

مختارات

المتحدث باسم ميركل يفسّر سبب ما أصابها في باريس

باتت كل حركة أو نفس للمستشارة أنغيلا ميركل تخضع لتكهنات مختلفة بعد تعرضها لنوبات ارتجاف في عدة مناسبات مؤخراً. الجديد في حالة ميركل أنها أصيبت بضيق في التنفس أثناء إلقائها كلمة في باريس. فكيف فسر المتحدث باسمها ذلك؟ (15.07.2019)  

صحيفة: نوبات ارتجاف ميركل "الغامضة" موضوع محرّم داخل حزبها

أشارت صحيفة بيلد، الأكثر قراءة في ألمانيا، إلى أنّ حزب المستشارة انغيلا ميركل لا يتناول مسألة نوبات الارتجاف التي تتعرض لها منذ شهر، متسائلة إن كانت المستشارة أنغيلا ميركل تسافر أكثر مما ينبغي؟ (12.07.2019)  

استطلاع: غالبية الألمان ترى أن حالة ميركل الصحية شأن شخصي

أكدت غالبية الألمان أن الحالة الصحية لمستشارتهم شأن شخصي لا يجب عليها الإفصاح عنه علنيا. وفيما تؤكد ميركل بأنها بصحة جيدة، تجنب إعلام حزبها الحديث عن حالتها لكن مصادر حزبية تحدثت عن جدل بشأن موعد تسليمها السلطة. (13.07.2019)  

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أشارت صحيفة بيلد، الأكثر قراءة في ألمانيا، إلى أنّ حزب المستشارة انغيلا ميركل لا يتناول مسألة نوبات الارتجاف التي تتعرض لها منذ شهر، متسائلة إن كانت المستشارة أنغيلا ميركل تسافر أكثر مما ينبغي؟

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للمرة الثالثة..نوبة ارتجاف تصيب ميركل 10.07.2019

أظهرت لقطات تلفزيونية المستشارة الألمانية ميركل وهي ترتجف مجددا، وكان ذلك أثناء استقبال رئيس الوزراء الفنلندي اليوم الأربعاء. وهي ثالث مرة تصيبها هذه الحالة خلال أسابيع قليلة.

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بعد نوبات الارتجاف.. ميركل تجلس أثناء عزف النشيد الوطني 11.07.2019

إنها صورة نادرة لم يعتد عليها الألمان. فقد جلست ميركل إلى جانب رئيسة وزراء الدنمارك بينما كانت الفرقة الموسيقية تعزف النشيد الوطني. ويعود السبب للجوء إلى هذا الإجراء موجات الارتجاف التي تعرضت لها المستشارة وهي واقفة.

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