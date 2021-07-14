للمرة الثانية.. روبن يعتزل الكرة ويصف قراره بالنهائي

أعلن الجناح الهولندي المخضرم اريين روبن اعتزال كرة القدم للمرة الثانية. وأكد روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني سابقا أن اعتزاله "نهائي" وذلك بعد عام واحد من عودته لنادي طفولته، غرونينغين الهولندي. وقال روبن (37 عاما) عن اعتزاله: هو "قرار صادق" رغم أن "قلبه الكروي كان يود الاستمرار"، لكنه أكد أهمية التحلي بالواقعية.

ورحل روبن عن بايرن في 2019 بعد عشرة أعوام قضاها في النادي البافاري، وحاول أن يسجل عودة مفاجئة في الموسم الماضي من خلال غرونينغين، لكي يساعد الفريق بشكل جزئي في أزمته مع جائحة كورونا. ولكن الإصابات عطلت مساعيه للعودة لمستواه المعهود، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الموسم الماضي.

وبدأ روبن مسيرته الاحترافية في غرونينغين عام 2000، ولعب الجناح الهولندي خلال مسيرته الاحترافية لفرق ايندهوفن وتشيلسي وريال مدريد، كما شارك في 96 مباراة مع منتخب هولندا.

وشارك روبن مع منتخب هولندا في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل الخسارة في النهائي على يد إسبانيا. وسجل روبن هدف الفوز لبايرن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، وفاز بالألقاب المحلية في كل الدوريات التي احترف بها.

وكان الجناح الهولندي المخضرم اريين روبن يحلم باللعب في نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم التي أحرز لقبها المنتخب الهولندي على حساب منتخب إنكلترا.

بيد أن عودته للدوري الهولندي اقتصرت على بضع مشاركات قليلة فقط بسبب معاناته من عدد من الإصابات، مما جعل المدرب السابق للمنتخب الهولندي فرانك دي بور يجهض حلم روبن ويسكب الماء البارد على الفكرة.

ع.ش/ أ.ح