للمرة الثالثة- اتحاد المشجعين بإنجلترا يختار صلاح لاعب العام

"أريد فقط أن أقول شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر ذلك حقا"، يقول محمد صلاح بعد فوزه لثالث مرة في تاريخه بجائزة اتحاد المشجعين في إنجلترا، متفوقا على هالاند ورودري وساكا وغيرهم. ويطمح "الملك المصري" في معادلة إنجاز تيري هنري.

توج النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب لعام 2023، المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم بإنجلترا.

وتم الإعلان عن فوز صلاح بالجائزة في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.

وفاز قائد المنتخب المصري بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما سبق أن حصل عليها أيضا عامي 2018 و2021.

صلاح يتفوق على هالاند

وأحرز صلاح 27 هدفا مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال عام 2023 حتى الآن، كما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.

وتفوق صلاح على باقي منافسيه الذين تواجدوا بالقائمة المرشحة المختصرة، حيث ضمت كلا من إيرلينغ هالاند ورودري، ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا، لاعب أرسنال، وكيران تريبيير، وأولي واتكينز، لاعبي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا على الترتيب، ليحصل على الجائزة المرموقة.

وعقب حصوله على الجائزة، قال صلاح "أريد أن أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري". وأضاف "الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول "أريد فقط أن أقول شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر ذلك حقا".

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول لملاقاة مضيفه شيفيلد يونايتد، غدا الأربعاء، في المرحلة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع لقيادة الفريق الأحمر لمواصلة صراع المقدمة في البطولة التي غاب لقبها عن قلعة (آنفيلد) في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف أرسنال (المتصدر)، فيما يتفوق على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة، وذلك بعد مرور 14 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي.

طموح لمعادلة إنجاز هنري

يشار إلى أن صلاح يتصدر حاليا ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفا في 20 مباراة خاضها حتى الآن، علما بأنه قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه أيضا.

كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف خلف هالاند (المتصدر).

ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف المسابقة العريقة للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)