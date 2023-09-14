للمرة الأولى منذ "عاصفة الحزم".. وفد حوثي يتوجه للسعودية

غادر وفد حوثي صنعاء الخميس (14 أيلول/ سبتمبر 2023) باتجاه السعودية على متن طائرة عُمانية، حسبما أفاد مصدر ملاحي في مطار العاصمة اليمنية، في أول زيارة علنية للحوثيين إلى المملكة منذ تدخلها على رأس تحالف عسكري لمقاتلة الجماعة الموالية لإيران.

وقال المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته كونه غير مخوّل التحدث للإعلام في اتصال مع وكالة فرانس برس "الطائرة العمانية أقلعت نحو الرياض وعلى متنها وفد حوثي يضم عشرة أشخاص بالإضافة إلى خمسة عمانيين"، فيما أفاد مسؤول حوثي بأنّ "مدة الزيارة خمسة أيام".

وتأتي هذه الزيارة العلنية، وهي الأولى لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ أن أطلقت الرياض حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المتحالفة مع إيران في البلد الفقير في 2015، بعد نحو خمسة أشهر على زيارة وفد سعودي إلى صنعاء لبحث عملية السلام في البلد الفقير.

و اليمن غارق في نزاع مسلح على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف العام 2014، تسبّب بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتؤدي عمان دور الوسيط في النزاع. وفي وقت سابق الخميس، أفادت وكالة الأنباء "سبأ" المتحدّثة باسم سلطات العاصمة اليمنية بوصول وفد عماني إلى صنعاء يرافقهم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين وعضو الفريق المفاوض محمد عبد السلام المقيم في السلطنة.

ونقلت عن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط قوله خلال لقاء مع الوفد العماني قبل إقلاع الطائرة إنه "استجابة لوساطة سلطنة عمان الشقيقة سيتوجه الوفد الوطني برفقة الوفد العماني إلى الرياض لاستكمال المشاورات مع الجانب السعودي". وتابع "السلام كان ولا يزال خيارنا الأول والذي يجب العمل عليه من قبل الجميع".

اليمن .. مفاوضات سعودية حوثية مكثفة بهدف التوصل إلى سلام

خبير: الحوثيون يقرون بدور السعودية كوسيط

وكان مسؤول في الحكومة اليمنية مطلع على فحوى المحادثات بين الحوثيين والسعودية، أبلغ فرانس برس الخميس بأنّ الغاية من الزيارة "عقد جولة مفاوضات مع السعودية والتوصل لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الانساني والاقتصادي".

وتابع أنّ المحادثات تتركّز على مسألة تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا عن طريق السلطة، وهي نقطة شائكة، وتدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظل مغلقا لسنوات قبل أن يسمح التحالف العام الماضي بفتح أجوائه للطائرات إلى الاردن ومصر.

من جهتها، أفادت مصادر سياسية في صنعاء بأنه من المتوقع كذلك أن يناقش الحوثيون مع المسؤولين السعوديين "الصيغة النهائية" لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، على أن يباشر أطراف النزاع بعد ذلك التفاوض مباشرة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة وبدعم من السعودية وعُمان. ولم يرد مسؤولون سعوديون فورا على أسئلة وكالة فرانس برس حيال الزيارة.

أنعشت زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء في نيسان/أبريل، والتقارب الأخير بين الرياض وطهران، الآمال بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدامي في اليمن.

وقال رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية ماجد المذحجي لفرانس برس إن زيارة الوفد الحوثي للسعودية "أشبه بنقل العلاقة بين الحوثيين والسعودية من الغرف الخلفية إلى صالة المنزل، أي شرعنة هذه العلاقة ومنحها دفعا إضافيا". وتابع "على الصعيد السياسي، هي خطوة متقدمة لإنهاء الدور المباشر للسعودية في اليمن وإقرار الحوثيين بدورها كوسيط" إلى جانب كونها أحد أطراف النزاع.

تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022، ولا يزال قائما إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيل الاتفاق في تشرين الأول/اكتوبر 2022.

الأزمة الإنسانية تتفاقم

لكن الأزمة الإنسانية في البلد الفقير لا تزال تتفاقم، مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل. والخميس، طالبت 98 جهة دولية ومحلية بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة في بيان بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة "أكثر من 21,6 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان اليمن". وأشارت هذه الجهات إلى أنّ "17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي" في اليمن، وهذا العدد يشمل 6,1 ملايين شخص دخلوا بالفعل "مرحلة خطيرة في نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد".

رغم حجم هذه الاحتياجات الإنسانية، فإنّه بحلول آب/أغسطس 2023، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية سوى "31,2 بالمئة من إجمالي الاحتياجات البالغة 4,34 مليارات دولار" للعام 2023، مما أدى إلى "تخفيضات جذرية ومثيرة للقلق في المساعدات"، وفقا للبيان.

إلى جانب ذلك، حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخّرا من أن اليمن بات يعاني أحد أعلى معدلات التلوث بالألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في العالم، بعد تسع سنوات من بدء النزاع في البلاد. وقال مدير عمليات الشرق الأوسط في اللجنة فابريزيو كاربوني في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن أفقر دول شبه الجزيرة العربية أصبحت من بين أكثر ثلاث دول تضررا بالمتفجرات. وحذّر من أن انتشار المتفجرات "كبير للغاية، لدرجة أنه من غير الممكن إزالة" كل الألغام ومخلّفات الحرب في حال انتهى الصراع اليوم.

وتحاول عُمان، المتاخمة لليمن، منذ سنوات تسوية الخلافات بين الطرفين المتحاربين، وعلى نطاق أوسع بين إيران و السعودية والولايات المتحدة. وتكتسب مبادرات السلام قوة دفع منذ أن اتفقت السعودية وإيران، بوساطة الصين، على إعادة العلاقات بينهما. وسيشكل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن علامة فارقة في تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ز.أ.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز)