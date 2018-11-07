 للمرة الأولى في مصر.. فتح تابوت أثري أمام وسائل إعلام دولية | عالم المنوعات | DW | 25.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

للمرة الأولى في مصر.. فتح تابوت أثري أمام وسائل إعلام دولية

قامت وزارة الآثار المصرية بالكشف عن تابوت أثري لم يُفتح من قبل يضم مومياء امرأة في منطقة العساسيف وهي جبانة في البر الغربي من النيل، وفتحت التابوت أمام وسائل إعلام دولية في حالة غير مسبوقة.

Ägypten Archäologen enthüllen einen zuvor ungeöffneten alten weiblichen Sarkophag (Reuters/M. Abd el Ghany)

قامت وزارة الآثار المصرية بالكشف عن تابوت أثري لم يُفتح من قبل يضم مومياء امرأة في منطقة العساسيف وهي جبانة في البر الغربي من النيل، وفتحت التابوت أمام وسائل إعلام دولية. كشفت السلطات المصرية عن مومياء امرأة بحالة جيدة داخل تابوت أثري لم يُفتح من قبل في إطار كشف جديد في الأقصر بجنوب البلاد يعود عمره لثلاثة آلاف عام. وبحسب وزير الآثار المصري خالد العناني فإن التابوت كان من بين اثنين عثرت عليهما بعثة استكشاف فرنسية هذا الشهر في منطقة العساسيف وهي جبانة في البر الغربي من النيل. وقام مسؤولون أثريون في وقت سابق بفتح وفحص التابوت الأثري الأول.

Ägypten Archäologen enthüllen einen zuvor ungeöffneten alten weiblichen Sarkophag (Reuters/M. Abd el Ghany)

وقال العناني: "لقوا تابوتين.. تابوت منهم من نوع الريشي ويعود إلى نهاية الأسرة الـ17. كما عثر الفريق على تابوت آخر من الأسرة الـ18... ويمكن مشاهدتهما والموميوات الموجودة داخلها المقبرة". وتعود الأسرة الثامنة عشرة إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهي فترة يعرف أنها ضمت بعضاً من أكثر ملوك الفراعنة شهرة من بينهم توت عنخ آمون ورمسيس الثاني.

وتلك هي المرة الأولى التي تفتح فيها السلطات المصرية تابوتاً لم يُفتح من قبل أمام وسائل الإعلام الدولية. وفي وقت سابق من السبت كشفت السلطات المصرية أيضاً عن مقبرة في ذات المنطقة لمشرف على مقصورة التحنيط يدعى فاو-آر-خت-إف. وضمت المقبرة خمسة أقنعة ملونة ونحو ألف تمثال أثري صغير (أوشبتي)، وهي تماثيل لمن يعتقد أنهم من سيخدمون الميت في الحياة الأخرى.

Ägypten Archäologen enthüllen einen zuvor ungeöffneten alten weiblichen Sarkophag (Reuters/M. Abd el Ghany)

وتطلب الكشف عن المقبرة إزاحة 300 متر مكعب من الركام على مدى خمسة أشهر. وضمت المقبرة رسوماً ملونة على سقفها تصور مالكها وأسرته. كما ضمت المقبرة مومياوات وهياكل عظمية وجماجم وتعود لعهد الدولة الوسطى قبل أربعة آلاف عام لكنها استخدمت مرة أخرى خلال العصر المتأخر. وأعلنت مصر أكثر من عشرة اكتشافات أثرية منذ بداية العام الجاري وتأمل في أن تساعد في إنعاش الاهتمام في الخارج بزيارة البلاد.

ع.غ/ ط.أ (رويترز)

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt - Pyramidenkomplex des Pharao Userkaf (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    منطقة سقارة في محافظة الجيزة المصرية من المناطق السياحية المشهورة في مصر، إذ تضم مقابر عدد كبير من الأسرة الأولى حتى نهاية تاريخ مصر القديم وأخرى من عصور لاحقة. لكن كشف أثري جديد سيزيد من أهمية هذه المنطقة بالتأكيد. إذ قال علماء آثار إنهم عثروا على مجموعة من المومياوات لقطط وجعارين في مجموعة من المقابر المكتشفة في الفترة الأخيرة بالقرب من القاهرة.

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt (picture-alliance/dpa)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    اعتقد المصريون القدماء أن القطط لها مكانة خاصة في حياة ما بعد الموت، وكانت تُحنط كغيرها من الحيوانات لتُقدم كقرابين للآلهة. تضم المقابر الأثرية السبع المكتشفة حديثاً في سقارة عدداً كبيراً من القطط المحنطة، مهمتها انتظار الفراعنة في "حياتهم الآخرة"، كما أوضح وزير الآثار المصري خالد العناني.

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt (picture-alliance/dpa)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    واستعرض الوزير المصري الكشف الجديد مضيفاً أنه أن "لن يُسجن في المخازن وسيُعرض في المتاحف". كما عثر فريق الآثاريين على تماثيل برونزية لإلهة على شكل قط كان يعبدها المصريون القدماء في عصر الفراعنة.

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt (picture-alliance/dpa)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    عمال مصرية يحملون "القطط المقدسة" للمرة الأولى إلى خارج قبرها، الذي وُضعت فيه قبل آلاف السنين انتظاراً "للحياة الأخرى".

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt (picture-alliance/dpa)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    كما اكتشف الفريق هذا اللوح الأثري في سقارة التي تبلغ مساحتها نحو سبعة كيلومترات طولاً 1.5 كيلومتر عرضاً. والمنطقة مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ 1979. وكانت إحدى البعثات الفرنسية قد بدأت التنقيب فيها قبل سنوات وتمكنت من اكتشاف مقابر عدة ترجع إلى عصر الدولتين القديمة والحديثة.


مختارات

باحثون ألمان يكتشفون قناعا أثريا نادرا في مصر وورشة تحنيط

يبدو أن تاريخ مصر لم يبح بعد بكل أسرار التي تكشف عن نفسها مع مرور الوقت. علماء من جامعة "توبنغن" الألمانية يعثرون على قناع مومياء قديم ومذهب في مصر، فيما يُتوقع أن يُساعد هذا الاكتشاف في معرفة بعض أسرار التحنيط القديمة. (14.07.2018)  

"شم النسيم" عيد فرعوني يحتفل به المصريون حتى اليوم

يحتفل المصريون كل عام بعيد الربيع أو ما يعرف بـ "شم النسيم"، إذ تجتمع الأسرة المصرية وتقضي يوما حافلا في أحضان الطبيعة وتناول مختلف الأطعمة التقليدية مثل السمك المملح. فما هي طقوس هذا العيد وكيف يتم الاحتفال به؟ (08.04.2018)  

هكذا اهتم الفراعنة بمساواة الجنسين ومشاركة الشباب بالسلطة

أظهرت دراسة مصرية اهتمام الحضارة الفرعونية بالمساواة بين الجنسين. لكن كيف؟ وهل كانت الفتيات يشاركن بالأنشطة الرياضية؟ وماذا عن العمل والسياسة؟ إلى أي مدى كانت تتاح للشباب فرصة المشاركة في حكم البلاد وتولي مقاليد السلطة؟ (12.08.2018)  

تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

تمكن فريق أثري من أكتشاف مقابر تضم أعداداً كبيرة من المومياوات لقطط محنطة في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة المصرية، وتتمتع القطط بمكانة كبيرة لدى قدماء المصريين إذ اكنت تُقدم كقرابين للآلهة. (12.11.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutsch-ägyptisches Forscherteam entdeckt alte Inschriften

بعثة ألمانية مصرية تعثر على أحجار أثرية شرقي القاهرة 07.11.2018

لايزال تاريخ مصر يخفي في طياته الكثير من الأسرار والألغاز والكنوز التي تكشف عن نفسها مع مرور الوقت. بعثة ألمانية مصرية تعثر على كميات كبيرة من أجزاء أحجار منقوشة يرجع عمرها إلى الآف السنين في شرقي القاهرة.

Ägypten Gizeh Antikes Grab entdeckt

باحثون ألمان يكتشفون قناعا أثريا نادرا في مصر وورشة تحنيط 14.07.2018

يبدو أن تاريخ مصر لم يبح بعد بكل أسرار التي تكشف عن نفسها مع مرور الوقت. علماء من جامعة "توبنغن" الألمانية يعثرون على قناع مومياء قديم ومذهب في مصر، فيما يُتوقع أن يُساعد هذا الاكتشاف في معرفة بعض أسرار التحنيط القديمة.

على طريقة مسلسل "طايع" .. تهريب أثار مصرية بـ"حاوية دبلوماسية" 24.05.2018

ضبطت شرطة جمارك ميناء سالرنو الإيطالي كمية كبيرة من الآثار المهربة في "حاوية دبلوماسية" قالت إنها وصلت من الإسكندرية، فلمن تعود هذه الشحنة، وماذا كان رد السلطات المصرية؟

إعلان
Themenbild Facebook

 