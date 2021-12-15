للمرة الأولى في ألمانيا: البوندستاغ يُقر إلزامية اللقاح للعاملين في القطاع الصحي

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بعد تعديل البرلمان الألماني لقانون الحماية من العدوى، وإقرار البرلمان الألماني تطعيماً الزامياً جزئياً ضد كورونا، سيتم للمرة الاولى العاملين فرض اللقاح على العاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين.
يمكن أن يجيبنا منشأ متحور أوميكرون وخصائصه على سؤال الساعة: إلى متى ستستمر هذه الجائحة؟ وأين تختبئ المتحورات القادمة؟ هناك ثلاث نظريات حول منشأ أوميكرون.
بعد أن دقّ وزير الصحة الألماني الجديد كارل لاوترباخ ناقوس الخطر متحدثا عن وجود نقص في إمدادات لقاح كورونا للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، أعلنت برلين عزمها شراء أكثر من تسعين مليون جرعة لمواجهة متحور أوميكرون.
حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار بعض الأنظمة الصحية بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون، ورجحت أن يكون المتحور الجديد انتشر بالفعل في معظم الدول حتى التي لم تتحقق حتى الآن من ذلك.
أكدت دراسة بريطانية جديدة أن جرعتين من التطعيم غير كافيتين لمواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية خطورة هذا المتحور على المستوى العالمي رغم أن البيانات عن شدته محدودة.
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