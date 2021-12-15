 للمرة الأولى في ألمانيا: البوندستاغ يُقر إلزامية اللقاح للعاملين في القطاع الصحي | DW الأخبار | DW | 10.12.2021

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DW الأخبار

للمرة الأولى في ألمانيا: البوندستاغ يُقر إلزامية اللقاح للعاملين في القطاع الصحي

بعد تعديل البرلمان الألماني لقانون الحماية من العدوى، وإقرار البرلمان الألماني تطعيماً الزامياً جزئياً ضد كورونا، سيتم للمرة الاولى العاملين فرض اللقاح على العاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

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