للمرة الأولى.. تونسية تسافر وحدها بالدراجة لأداء العمرة

شابة تونسية صارت أول امرأة تصل إلى مكة بالدراجة الهوائية، بعد نجاحها في مغامرة غير مسبوقة. انطلقت سارة حابة من مصر على متن دراجتها "مرزوقة" ووصلت إلى مدينة بورتسودان، لتكمل رحلتها بالباخرة.
مرت سارة خلال رحلتها التي استمرت 53 يوما،عبر العديد من المدن المصرية ووثقت رحلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الآلاف تابعوا رحلة سارة، التي كانت تجد دوما من يستقبلها في كل مدينة تمر عليها.
وقبل الرحلة، قالت سارة إنها ترغب في السير على خطى جدها، الذي ذهب لأداء مناسك الحج سيرا على الأقدام.
رحلة سارة كانت مليئة باللحظات المشجعة والتي كانت توثقها وتنشرها على مواقع التواصل، إذ كان البعض ينتظر وصولها لكل محطة ويقدمون لها الفواكه والتمر، بالإضافة إلى رسائل التشجيع والدعم.
وعندما وصلت سارة إلى بورتسودان، التقت بامرأة سافرت مسافة 200 كيلومتر، خصيصا للقاء الشابة المغامرة.
ا.ف/ع.ش
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
بداية الحكاية
تمكن المخترع الألماني كارل فرايهر فون درايس من تطوير الدراجة الهوائية عبر تركيب مقود لها يصل بين عجلتين. وأطلق على هذا الاختراع اسم آلة الجري أو درايسين نسبة إلى مخترعها درايس. وألهمت اختراعات درايس الذي كان في الأصل عالم غابات يتمتع بموهبة كبيرة في الفيزياء والرياضيات في اختراع القطار لاحقاً.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
تطور ملحوظ
في سنة 1861، تمكن الفرنسي بييرميشو من تطوير دراجة تعمل بالدواسات. وعرفت هذه الدراجة تحسينات أدخلها عليها المخترع الفرنسي بيير لا ليمنت. غير أنها اتسمت بعدم الراحة وبنوع من الخطر أثناء ركوبها.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
العجلة العالية
وفي طفرة جديدة، اخترع العالم البريطاني جيمس ستيرلي سنة 1870 دراجة العجلة العالية، التي تميزت بسرعة عالية. ورغم ذلك كانت في غاية الهشاشة، حيث كان يصعب ركوبها، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة عند النزول منها.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
سباق فرنسا الأول للدراجات
سنة 1890 أصبح الدراجة الهوائية أكثر سلامة بتوفرها على إطارات مطاطية مملؤة بالهواء المضغوط. لتكون بذلك الدراجة الرسمية لأول سباق للدراجات في العالم"سباق فرنسا"، الذي انطلق من باريس سنة 1903 بمشاركة 60 راكباً ،وامتد على مسافة 2428 كيلومتر.حيث مر عبر مدن مثل ليون، بوردو ومرسيليا. وفاز بالسباق الفرنسي مورين غارين.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
جميعا على دراجة واحدة!
سنة 1895، تمكن الأبناء الخمسة للمهندس الميكانيكي ادم أوبل من اختراع دراجة تحمل خمسة أشخاص دفعة واحدة. وبحدود سنة 1920 أصبحت هذه الدراجة هي الأطول في العالم.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
سباق على الأنقاض
قصد تجاوز الخراب والحزن الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، اضطر الناس إلى تشييد مضمار لسباق الدراجات على أنقاض الحرب كما توضح الصورة في برلين سنة 1953. .
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
استخدام لأغراض متعددة
للدراجة الهوائية وظائف متعددة، وإحدى هذه الوظائف هي الاستعانة بها من أجل متابعة مبارة في كرة القدم كما وقع في العاصمة النمساوية فيينا.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
الدراجة الأثقل في العالم
يضطر السمكري فرانك دوز إلى الاستعانة بقوته، وذلك يهدف تحريك أثقل وأضخم دراجة في العالم تزن 1080 كيلوغرام. وتبادرت هذه الفكرة إلى ذهن دوز أثناء مهرجان"فاكن". واحتاج دوز فقط خردة عجلات شاحنة السماد لتنفيذ فكرته.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
دراجة من مكابس الحديقة
يُعرف المصمم الألماني ديتر زنفت بإبداعاته الغريبة، التي مكنته من تحقيق العديد من الأرقام القياسية وكان آخرها دراجة تضم أكثر من 111 مكبس حديقة وتمتد على طول أربعة أمتار طول وارتفاع مترين.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
من يقود هنا؟
تخصص جامع الدراجات أولريش تيج في جمع الدراجات الطريفة والغريبة في نفس الآن. إذ يعرض ذلك في متحفه" دواسة العالم". والصورة التالية عينة مما يعرضه المتحف، حيث تسير هذه الدراجة فقط في حالة قيادة سائق الدراجة للأمام والسائق المُصاحب له للخلف.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
رحلة حول العالم عبر دراجة
تعتبر دراجة الخيزران من الدراجات المتينة جداً والمناسبة للسفر. وفي هذا الصدد تمكن تيم و كارينا (الصورة) من السفر من مدينة هامبورغ الألمانية إلى نظيرتها الصينية تشنغدو. وتستطيع دراجة الخيزران قطع مسافة 12000 كيلومتر من دون عطب.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
وسيلة نقل فريدة!
لا يقتصر دور الدراجة الهوائية على نقل الإنسان من مكان إلى آخر، بل يتعداه إلى نقل الحيوانات أيضا كما توضح الصورة في العاصمة الأثيوبية أديس بابا، حيث يُعرض السائقون المتهورون حياة الحيوانات للخطر باستمرار.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
دراجة قابلة للطي
آخر ما وصلت إليه الاختراعات هو دراجة قابلة للطي ويمكن حملها بكل أريحية أثناء السفر، إذ لا يتعدى حجمها حجم حقيبة سفر صغيرة. وتحظى هذه الدراجة بشعبية كبيرة لدى ركابها. إعداد: فونش سيلك/ رضوان المهدوي