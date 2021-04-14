للعائدين إلى ألمانيا من تركيا.. هذه إجراءات جديدة تخصّ كورونا

توجه العديد من سكان ألمانيا هذا العام إلى تركيا لقضاء عطلة الصيف، منهم الجالية التركية ومنهم مواطنون ألمان أو أجانب معجبون بالخدمات السياحية والمناظر الطبيعية وغيرها من عوامل الجذب السياحي في تركيا، لكن العودة إلى ألمانيا، في ظل انتشار موجة جديدة من جائحة كورونا ليست مريحة بالقدر الذي كانت عليه رحلة الذهاب.

السبب هو التصنيف الجديد الذي أعلنت عنه السلطات الألمانية خلال الأسبوع الماضي بوضع تركيا في قائمة المناطق عالية الخطورة، إلى جانب دول أخرى كالولايات المتحدة وإسرائيل وفيتنام، ما يعني ضرورة التزام المسافرين، ما فوق 12 عاما، العائدين إلى ألمانيا بمجموعة من الإجراءات، إلى جانب الإجراءات التقليدية.

أولها ملء استمارة دخول موجودة في موقع: einreiseanmeldung.de

ثانيها أن السفر إلى ألمانيا من تركيا مفتوح فقط أمام المواطنين الألمان أو القاطنين في ألمانيا وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم، ومن يسافرون إلى ألمانيا في إطار "سفر ترانزيت" وبعض الحالات الاستثنائية.

ثالثها يجب تقديم دليل على التطعيم أو التعافي من الفيروس أو فحص كورونا سلبي خلال الرحلة، ويجب القيام بعزل ذاتي في المنازل حال الوصول لمدة 10 أيام، يستثنى منه المطعمون والمتعافون في حال أرسلوا التأكيد عبر الموقع أعلاه.

رابعها: يمكن لغير المطعمين وغير المتعافين الذين قدموا فحص كورونا سلبي أن ينهوا العزل الذاتي في اليوم الخامس في حال أجروا فحصا آخر وتبين أنه سلبي.

وتنصح ألمانيا بتفادي السفر إلى تركيا إلا في حالة السفر الضروري، وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ منذ 17 أغسطس/آب 2021.

إ.ع