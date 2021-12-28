 للسنة الثانية ـ كورونا يحرم الملايين من الألعاب النارية برأس السنة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.12.2021

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منوعات

للسنة الثانية ـ كورونا يحرم الملايين من الألعاب النارية برأس السنة

في حين ألغت بعض الدول عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسبب جائحة كورونا بل وحتى بيع الألعاب النارية، تمضي دول أخرى في احتفالاتها التي تشكل الألعاب جزءا أساسياً فيها. ودول أخرى كاليابان لجأت لطرق بديلة، ما هي؟

عروض الألعاب النارية في مدينة كولونيا الألمانية احتفالاً بقدوم العام 2019 (أرشيف)

عروض الألعاب النارية في مدينة كولونيا الألمانية احتفالاً بقدوم العام 2019 (أرشيف)

يتحمس العديد من الألمان لإطلاق الألعاب النارية لدى حلول العام الجديد، وتحويل أحياء كاملة إلى عروض ألعاب نارية في نهاية كل عام. لكن ألمانيا قررت للعام الثاني على التوالي إلغاء الألعاب النارية ليلة رأس السنة معلنة أن الجوائح والألعاب النارية لا يجتمعان، حيث وافق مجلس الولايات "بوندسرات" قبل أسبوعين على حظر بيع الألعاب النارية قبيل ليلة رأس السنة.

مختارات

أوضحت تقارير صحفية أن المهاجم الأرجنتيني، لوكاس فياتري، أصيب بجروح خطيرة بعدما انفجرت الألعاب النارية، المخصصة للاحتفال بليلة رأس السنة، في وجهه. إثر ذلك نقل اللاعب فياتري إلى المستشفى لتلقي العلاج .

تنضم اليوم 8 ولايات ألمانية إلى تطبيق قيود أكثر تشديدا لمواجهة تفشي وباء كورونا خاصة مع انتشار متحور "اوميكرون". يأتي ذلك غداة خروج مظاهرات في عدة ولايات احتجاجا على قيود مكافحة الوباء وضد خطط فرض التطعيم بشكل إلزامي.

أعلن رئيس وزراء فرنسا فرض إجراءات للعزل العام في العاصمة باريس وعدة مناطق أخرى لمدة شهر تقريبا بعد تعثر في حملة التطعيم وتزايد وتيرة انتشار سلالات جديدة مما أجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على تغيير نهج التعامل مع الجائحة.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا في برلين ـ براندنبورغ في 29 ديسمبر/كانون أول 2021 طعنا تقدمت به شركات صناعة الألعاب النارية وتجار بيعها ضد قرار السلطات منع بيع الألعاب النارية قبل مناسبة رأس السنة، وأكدت المحكمة بذلك قرار المنع.

وتواجه ألمانيا الموجة الرابعة من جائحة كورونا ، وأبدى وزير الصحة كارل لاوترباخ قلقه من اقتراب موجة خامسة خطيرة. وليس لدى المستشفيات التي تتخوف من بلوغ الحد الأقصى لطاقتها الوقت للتعامل مع الإصابات التي تحدث سنوياً بسبب حوادث الألعاب النارية.

وتعليقاً على القرار، أعرب ثلثا المواطنين في ألمانيا في استطلاع للرأي عن تأييدهم لفرض حظر شامل على بيع الألعاب النارية ليلة رأس السنة. وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أيد 66% من الألمان الإجراء الذي اتفقت عليه الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بسبب جائحة كورونا. وفي المقابل رأى 27% من الذين شملهم الاستطلاع أن القرار خطأ، بينما لم تحدد 7% موقفها من الأمر.

ويدفع معارضو الألعاب النارية بأنها تجعل المناطق السكنية مثل "ساحات الحرب" ويشير الأطباء إلى زيادة معتادة في الإصابات بسبب انفجار الألعاب النارية في أيادي مطلقيها أو في أشخاص آخرين. ورفضت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ طعناً قدمته شركات صناعة الألعاب النارية وتجار بيعها بخصوص منع بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة، مؤكدة بذلك قرار المنع.

وفي فرنسا أيضاً منعت باريس احتفالات عشية رأس السنة في العاصمة الفرنسية مستشهدة  بمستويات مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا . وهذا يعني أنه لن تكون هناك ألعاب نارية في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر، ولن يُقام حفل في الشانزليزيه.

أستراليا: عروض ألعاب نارية رغم كورونا


أما في أستراليا فمن المتوقع أن يخرج آلاف الأستراليين إلى مناطق متميزة، كانوا حجزوا تذاكر للتوجه إليها لمشاهدة عروض الألعاب النارية الشهيرة في مدينة سيدني عشية العام الجديد، رغم الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا، في ولاية "نيو ساوث ويلز".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأسترالية (آيه.آيه.بي) أن مدينة سيدني كشفت النقاب اليوم الأربعاء عن تفاصيل بشأن عروضها للألعاب النارية، حيث تم بالفعل بيع حوالي 17 ألف تذكرة للمناطق المتميزة، التي تديرها المدينة. وذكر منظمو العروض أن التطعيم ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات ليسا إجباريين للحضور للمناطق المتميزة، التي يتم حجزها بالتذاكر، رغم أنهم يشجعون المواطنين على ذلك.

مشاهدة الفيديو 03:38

ألعاب نارية أونلاين


ومن المتوقع إطلاق ستة أطنان من الألعاب النارية في عرضين، تمام الساعة التاسعة مساء وعند منتصف الليل، طبقاً لبيان صحفي صدر اليوم. وسيتم إطلاق أكثر من 25 ألفاً من الألعاب النارية "ذات التأثير الصوتي الشديد"، من جسر ميناء سيدني وستة آلاف من الألعاب النارية الأخرى من قمم "دار أوبرا سيدني"، ضمن أمور أخرى.

اليابان تحتفل بطرق أخرى!


شهد العام الماضي احتفالاً صامتاً بالعام الجديد في اليابان، كما كان الحال في العديد من دول العالم. وحتى التحية السنوية للإمبراطور بالعام الجديد تم إلغاؤها العام الماضي بسبب الوباء، وبدلاً من ذلك تم الاستعاضة عنها برسالة فيديو. أما هذا العام، فمن المقرر أن يظهر الإمبراطور وأفراد العائلة الإمبراطورية مرة أخرى على شرفة محمية بالزجاج من أجل تحيته، كما أورد موقع "جابان تايمز".

لكن ورغم أن رأس السنة في اليابان هذا العام لن يخلو من مظاهر احتفالية، إلا أن اليابانيين سيحتفلون بطرق أخرى، بحسب "جابان تايمز". ومن هذه الطرق التقليدية، مشاهدة الاحتفالات عبر شاشات التلفزة، إذ يقضي معظم اليابانيين عطلة رأس السنة في المنزل، فهي بالنسبة لهم مناسبة تتحور حول قضاء الوقت مع الأسرة بشكل أكبر من الاحتفال في الخارج.

وفضلاً عن ذلك يستمتع اليابانيون بتناول أطباق تقليدية في ليلة رأس السنة، وأبرزها طبق "توشي كوشي سوبا"، وهي عبارة عن معكرونة طويلة جداً يتم تناولها قبل منتصف الليل في ليلة رأس السنة الجديدة من أجل حياة طويلة وصحة جيدة في العام المقبل. وهناك طريقة أخرى يحتفل بها اليابانيون في رأس السنة، وهي زيارة المعالم المحلية أو المعابد والأضرحة.

لكن لعل أبرز ما يتميز به اليابانيون في رأس السنة هو مشاهدة أول شروق شمس في العام الجديد، كجزء من الاحتفال برأس السنة. فعلاقة اليابان بالشمس منسوجة في هويتها، فعلمها يحمل كرة حمراء ترمز للشمس، واسم الأمة اليابانية نفسها هو "نيهون" أو "نيبون" ما يعني "أصل الشمس".

م.ع.ح

  • BdT Symbolbild Silvester 2018/2019 (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!

    تشير التقديرات الرسمية أنه في ألمانيا وحدها يتم إطلاق حوالي 4500 طن من الغبار في الجو في ليلة رأس السنة وهو ما يعادل 15.5 بالمئة من التلوث الناتج عن وسائل المواصلات في ألمانيا لعام كامل، بيد أن هذا التلوث يكون مركزا في الجو لليلة واحدة وليس موزعا على مدار السنة ما يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة.

  • Deutschland Symbolbild Böller (picture-alliance/dpa/M. Müller)

    مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!

    تم تحديد الحد الأقصى للمتوسط اليومي من المواد الجسيمية الملوثة بموجب القانون بالا تتجاوز 50 ميكروغرامًا لكل متر مكعب من الهواء في نقطة القياس. ومع ذلك، فإنه في ليلة رأس السنة وصباح اليوم الأول من السنة الجديدة يكون تركيز الجسيمات أعلى من ذلك بكثير خاصة في المدن الكبرى.

  • Fußball Lok Leipzig Fans (picture-alliance/Beautiful Sports/J. Kaefer)

    مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!

    الجمعية الألمانية لأمراض الرئة وأمراض الجهاز التنفسي (DGP) تحذر من العواقب، إذ تظهر العديد من الدراسات، مخاطر كبيرة على الرئتين والجهاز التنفسي بأكمله من تلوث الهواء. ليس هذا فقط بل إن التلوث يؤثر أيضا على التمثيل الغذائي ونظام عمل القلب والأوعية الدموية.

  • Umweltverschmutzung durch Plastikbecher Pferderennen (picture-alliance/empics/D. Thompson)

    مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!

    فوق كل ذلك ، فإن الأحوال الجوية في بداية العام الجديد هي المسؤولة عن زيادة نسب التلوث إذ تعمل حركة الرياح على نقل هذه الجسيمات التي تطلقها الألعاب النارية والتلوث الناتج عنها إلى الأعلى بحيث تتراكم في طبقات الغلاف الجوي السفلى، ما له بالغ الأثر في تلوث الأمطار، بالإضافة إلى أطنان القمامة التي تخلفها هذه الألعاب.

  • Bosnien und Herzegowina Smog in Sarajevo (DW/Z. Ljubas)

    مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!

    هناك نقاش كبير لدى الساسة الألمان في منع أو تقنين المفرقعات النارية لما تسببه من أضرار بالغة خاصة لدى الرضع والشيوخ والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السعال وضيق التنفس، والذين غالباً ما ينتهي بهم المطاف في المستشفى، بشكل خاص في الأيام الأولى من العام الجديد.

  • Lärm (Colourbox/E. Wodicka)

    مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!

    إلى جانب هذه الإصابات هناك إصابات ناتجة عن الصوت المدوي في الأذن، هو ضرر يعرفه أطباء الأنف والأذن فقد يؤدي الصفير القوي في الأذن للشعور بالصمم. وغالبا ما تشير الآلام في الأذن على سبيل المثال لوجود جرح في غشاء الطبلة، مما يعني أن انتظار تلاشي هذه الآلام هو الخيار الأسوأ.

  • Oberbürgermeisterwahl in Freiburg Martin Horn Wahlsieger verletzt (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

    مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!

    تؤدي المفرقعات التي يصنعها هواة بأنفسهم إلى جانب الألعاب النارية التي لا تباع بشكل حر والتي تصنع خصيصا لمناسبات احتفالية بعينها، إلى حالات وفاة أو إلى إصابات بالغة لدى فتيان صغار نسبيا، وقد تحدث جروحا بالغة أو حروقا في اليد والجسم. كما يمكن أن تتسبب هذه المفرقعات في ندبات في الوجه تذكر أصحابها بهذه الحوادث المؤسفة.

  • Silvester (picture-alliance/imagebroker/W.G. Allgöwer)

    مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!

    التخلي عن الألعاب النارية وتوفير قيمتها يمكن أن يساعد الآخرين، إذ نصحت بعض الكنائس التبرع بقيمة هذه المفرقعات من أجل تأمين الخبز والطعام للمناطق الفقيرة والمنكوبة. (إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة