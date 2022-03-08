 للرجال فقط .. هذا ما يمكن فعله حيال أعراض ″سن اليأس″! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.03.2022

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صحة

للرجال فقط .. هذا ما يمكن فعله حيال أعراض "سن اليأس"!

نعم، يمكن أن يعاني الرجال أيضاً من أعراض ما يعرف بـ "سن اليأس". وعلى الرغم من أن تطورالأعراض المصاحبة لهذه الفترة قد تختلف عنها لدى النساء، إلا أنه ينبغي التعامل مع هذه الأعراض بنفس القدر من الجدية!

صورة رمزية لرجل وامرأة سعيدين بممارسة رياضة الغولف.

صورة رمزية لرجل وامرأة تخطيا "سن الشباب" ويستمتعان بلعب الغولف. نصف الرجال قد لا يدركون أنهم يمرون بسن اليأس!

استمرار انقطاع الطمث على مدار عام متواصل يعني أن المرأة قد دخلت في ما يعرف بـ"سن اليأس". لكن الأمر ليس بهذا الوضوح لدى الرجال. ففي منتصف العمر، يمكن أن يعاني الرجال أيضاً من أعراض مشابهة لانقطاع الطمث التقليدي لدى المرأة، والتي قد تظهر لدى الرجل على شكل البرود الجنسي أو الاكتئاب أو الهبات الساخنة أو الشعور بالحزن.

مختارات

رغم بنيتهم الجسدية القوية إلا أن الرجال أكثر إصابة بالأمراض المميتة مقارنة بالنساء، مايجعل متوسط ُ أعمارِهم أقلَ، ويرجع بعض الخبراء ذلك إلى قلة وعيهم الصحي مؤكدين على أهمية هرمون الذكورة للمحافظة على الشباب.

أظهرت دراسة علمية محدودة أن التعرض للضوء الساطع يمكن أن يزيد من مستويات هرمون الذكورة (التستوستيرون)، ومن ثم يؤدي إلى درجة أكبر من الإشباع الجنسي عند الرجال الذين تتراجع الرغبة لديهم.

والسبب وراء ظهور هذه الأعراض لدى الرجل هو أيضاً: الهرمونات؛ لأن جسم الذكر ينتج كمية أقل من هرمون "التستوستيرون" بشكل ملحوظ مع التقدم بالعمر، مما قد يؤثر على الحالة المزاجية بالكامل، كما نقلت مجلة المنوعات الألمانية "بونته" (Bunte).

ويمكن أن ينخفض مستوى الهرمون بنسبة تصل إلى 1.2 في المائة سنوياً، وهذا هو سبب تسميته أيضاً بمتلازمة نقص هرمون "التستوستيرون". بالإضافة إلى ذلك، يتناقص إنتاج العديد من الهرمونات الجنسية الأخرى، بحيث تقل الرغبة الجنسية وتتناقص مع مرور الوقت.يتطور هذا الخلل الهرموني عند الرجال على مدى عدة سنوات ولا يتضح إلا في الخمسينيات والستينيات من العمر. لكن هذا يختلف دائما من إنسان لآخر ويمكن أن يظهر في شكل أعراض مختلفة أو يمكن معرفته وراثياً.

احذر من هذه الأعراض!

وفي هذا الصدد فإن حال المرأة ليس أفضل من الرجل، لأن الأعراض المصاحبة لهذه الفترة تأتي دفعة واحدة بالنسبة للمرأة، بينما تتطور عند الرجال تدريجياً على مدار عدة سنوات. لهذا فإن نصف الرجال قد لا يدركون أنهم يمرون بسن اليأس لأن الأعراض لديهم ليست واضحة. لكن غالباً ما يعاني الرجال من نفس الأعراض التي تعاني منها النساء خلال فترة ما يعرف بـ "سن اليأس" مع بعض الإختلافات على حسب الجنس، ومنها: زيادة التعرق، التقلص العضلي، زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن، مشاكل الانتصاب، العصبية، الإعياء، مشاكل المفاصل والتركيز، ضعف الذاكرة، الخمول، البرود الجنسي والشعور بالغثيان.

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سن اليأس عند الرجال والنساء

ما الذي يمكنك فعله حيال هذه الأعرض؟

بينما قد لا يرغب بعض الرجال في الكشف عن هذا الأمر، يمكن أن يكون علاج أعراض سن اليأس مفيداً لهم. لكن .قبل  الخضوع للعلاج الهرموني، الذي قد يكون غير ضروري وربما قد لا يأتي بنتائج فعالة، يمكنك تجربة النصائح التالية أولاً، وفق مجلة "بونته" الألمانية.

فأحيانًا قد يكون تغيير نمط الحياة كافياً للحصول على نتائج جيدة. إذا كان الطبيب قادراً على إثبات انخفاض مستوى هرمون "التستوستيرون" لديك، فلن تضطر إلى اللجوء إلى الأدوية، ولكن يمكنه مراعاة النقاط التالية وإدراجها في حياتك اليومية:

السير على نظام غذائي صحي غني بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة مع الإقلاع عن الكحول والتدخين. ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على النشاط الجنسي وتقليل التوتر (على سبيل المثال من خلال الرياضة أو الجنس).

ويمكن أن تساعد هذه النصائح في علاج أعراض سن اليأس عند الرجال. وبالطبع، يمكنها أن تكون مفيدة للنساء أيضاً. وإذا كنتما زوجين و تعيشان فترة سن اليأس معاً، فيمكنكما القيام بذلك سويا و بشكل رائع.

إذا كنت تبحث عن علاج بالأعشاب للأعراض، فيمكنك استخدام الأعشاب الطبية تحت إشراف مختص في هذا المجال.

والشيء المهم في الأمر برمته هو أن تظل إيجابياً وأن تحافظ على نمط حياة صحي.

كذلك فإن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والتعرض للشمس وممارسة الهوايات باستمرار هي أمور تساعد على الشعور بالراحة.

إ.م/ص.ش

  • 13.02.2013 DW fit und gesund Wechseljahre

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    "سن اليأس" للرجال أيضا

    تحدث في جسم الرجال أيضا تغيرات هرمونية مرتبطة بالتقدم في العمر ينتج عنها نفس الأعراض تقريبا التي تعاني منها المرأة في سن اليأس، ومنها التعرق الشديد والشعور بالاكتئاب وضعف القدرات البدنية والذهنية وأحيانا هشاشة في العظام.

  • Gemüse als Pausen-Snack

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    تغيير نمط التغذية

    تغيير نمط الحياة في الوقت المناسب يساعد الرجل على تجاوز فترة "سن اليأس" بسلام مع الاحتفاظ بأكبر قدر من اللياقة البدنية والعقلية. تأتي التغذية الصحية في مقدمة الأمور التي تساعد على رفع معدلات الحماية من الإصابة بالسرطانات. ينصح الأطباء الرجال بالبدء في تغيير طريقة تغذيتهم بعد سن الأربعين من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية والتقليل من الوجبات السريعة والدهون.

  • Symbolbild Sport im Alter

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    الرياضة البدنية والذهنية

    يؤكد الخبراء أن ممارسة الرجل للرياضة لمدة 45 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع من الأمور التي تساهم في الحماية من الإصابة بالسرطانات، علاوة على دورها في الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية للإنسان.

  • Symbolbild Parkinson medizinische Untersuchung

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    الفحص الطبي الدوري

    الإصابة بسرطان البروستاتا ترتبط عاليا بالتقدم في العمر وغالبا ما يصاب بها الرجل بعد الستين، وهو أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين الرجال. ينمو سرطان البروستاتا عادة ببطء، وفي معظم الأحيان لا يكون على قدر كبير من الشراسة. ثمة تحليلات خاصة للدم يمكن أن ترجح إمكانية وجود السرطان من عدمه وينصح بالقيام بها بشكل منتظم، خاصة بعد بلوغ سن الخامسة والأربعين.

  • Symbolbild Sport im Alter

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    العامل الوراثي

    العامل الوراثي والخلل في هورمون التيستوستيرون من أهم عوامل الإصابة بالسرطان لدى الرجال وتحديدا سرطان البروستاتا. العلاج الهورموني المتخصص من الأمور التي يمكن أن تكون مساعدة في هذه الحالات.

  • Krebs Arzt Diagnose Symbol

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    قطع الحبل المنوي

    اللجوء لقطع الحبل المنوي كطريقة لمنع الإنجاب من الممكن أن يزيد نسبة الإصابة بالسرطان لدى الرجال بمقدار أكثر من عشرة بالمئة، وفقا لما رصدته دراسة حديثة. تنتشر هذه الفكرة كوسيلة لمنع الإنجاب لدى الأمريكيين بشكل أكبر، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نحو 15 بالمئة من الرجال يلجأون لهذه الطريقة.

  • Symbolbild Pflegeheim Elternunterhalt

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    هشاشة العظام

    بالرغم من أن مرض "هشاشة العظام" أكثر انتشارا بين النساء، خاصة بعد سن اليأس، إلا أنه يصيب الرجال أيضا مع التقدم في العمر. الاهتمام بالحصول على كميات كافية من فيتامين (د) ومن الكالسيوم من الأمور التي تحمي من الإصابة بضعف العظام وهشاشتها.

    الكاتب: ابتسام فوزي