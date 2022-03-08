للرجال فقط .. هذا ما يمكن فعله حيال أعراض "سن اليأس"!

استمرار انقطاع الطمث على مدار عام متواصل يعني أن المرأة قد دخلت في ما يعرف بـ"سن اليأس". لكن الأمر ليس بهذا الوضوح لدى الرجال. ففي منتصف العمر، يمكن أن يعاني الرجال أيضاً من أعراض مشابهة لانقطاع الطمث التقليدي لدى المرأة، والتي قد تظهر لدى الرجل على شكل البرود الجنسي أو الاكتئاب أو الهبات الساخنة أو الشعور بالحزن.

والسبب وراء ظهور هذه الأعراض لدى الرجل هو أيضاً: الهرمونات؛ لأن جسم الذكر ينتج كمية أقل من هرمون "التستوستيرون" بشكل ملحوظ مع التقدم بالعمر، مما قد يؤثر على الحالة المزاجية بالكامل، كما نقلت مجلة المنوعات الألمانية "بونته" (Bunte).

ويمكن أن ينخفض مستوى الهرمون بنسبة تصل إلى 1.2 في المائة سنوياً، وهذا هو سبب تسميته أيضاً بمتلازمة نقص هرمون "التستوستيرون". بالإضافة إلى ذلك، يتناقص إنتاج العديد من الهرمونات الجنسية الأخرى، بحيث تقل الرغبة الجنسية وتتناقص مع مرور الوقت.يتطور هذا الخلل الهرموني عند الرجال على مدى عدة سنوات ولا يتضح إلا في الخمسينيات والستينيات من العمر. لكن هذا يختلف دائما من إنسان لآخر ويمكن أن يظهر في شكل أعراض مختلفة أو يمكن معرفته وراثياً.

احذر من هذه الأعراض!

وفي هذا الصدد فإن حال المرأة ليس أفضل من الرجل، لأن الأعراض المصاحبة لهذه الفترة تأتي دفعة واحدة بالنسبة للمرأة، بينما تتطور عند الرجال تدريجياً على مدار عدة سنوات. لهذا فإن نصف الرجال قد لا يدركون أنهم يمرون بسن اليأس لأن الأعراض لديهم ليست واضحة. لكن غالباً ما يعاني الرجال من نفس الأعراض التي تعاني منها النساء خلال فترة ما يعرف بـ "سن اليأس" مع بعض الإختلافات على حسب الجنس، ومنها: زيادة التعرق، التقلص العضلي، زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن، مشاكل الانتصاب، العصبية، الإعياء، مشاكل المفاصل والتركيز، ضعف الذاكرة، الخمول، البرود الجنسي والشعور بالغثيان.

مشاهدة الفيديو 03:55 سن اليأس عند الرجال والنساء

ما الذي يمكنك فعله حيال هذه الأعرض؟

بينما قد لا يرغب بعض الرجال في الكشف عن هذا الأمر، يمكن أن يكون علاج أعراض سن اليأس مفيداً لهم. لكن .قبل الخضوع للعلاج الهرموني، الذي قد يكون غير ضروري وربما قد لا يأتي بنتائج فعالة، يمكنك تجربة النصائح التالية أولاً، وفق مجلة "بونته" الألمانية.

فأحيانًا قد يكون تغيير نمط الحياة كافياً للحصول على نتائج جيدة. إذا كان الطبيب قادراً على إثبات انخفاض مستوى هرمون "التستوستيرون" لديك، فلن تضطر إلى اللجوء إلى الأدوية، ولكن يمكنه مراعاة النقاط التالية وإدراجها في حياتك اليومية:

السير على نظام غذائي صحي غني بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة مع الإقلاع عن الكحول والتدخين. ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على النشاط الجنسي وتقليل التوتر (على سبيل المثال من خلال الرياضة أو الجنس).

ويمكن أن تساعد هذه النصائح في علاج أعراض سن اليأس عند الرجال. وبالطبع، يمكنها أن تكون مفيدة للنساء أيضاً. وإذا كنتما زوجين و تعيشان فترة سن اليأس معاً، فيمكنكما القيام بذلك سويا و بشكل رائع.

إذا كنت تبحث عن علاج بالأعشاب للأعراض، فيمكنك استخدام الأعشاب الطبية تحت إشراف مختص في هذا المجال.

والشيء المهم في الأمر برمته هو أن تظل إيجابياً وأن تحافظ على نمط حياة صحي.

كذلك فإن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والتعرض للشمس وممارسة الهوايات باستمرار هي أمور تساعد على الشعور بالراحة.

إ.م/ص.ش