للتقليل من نفايات البلاستيك.. التسوق من متاجر بدون تغليف

عطور تتدفق عند فتح باب المتجر مختلفة عن رائحة السوبرماركت المعتادة. رائحة التوابل المختلفة والزيوت العطرية ورائحة المخبز تدخل مباشرة إلى الأنف. لا توجد أغلفة بلاستيكية هنا في هذا المتجر تحجب الأطعمة عن إطلاق نكهاتها. شم رائحة الأطعمة غير المعبأة، هذا هو بالضبط ما تسعى إليه أولغا فيتيغ، صاحبة محل "العمة أولغا" في كولن (كولونيا).

فيتيغ تضع سلعها في أنابيب زجاجية كبيرة تغطي الحائط بإحكام. على السطح، تلتف عجينة بيضاء في وعاء زجاجي كبير مكتوب عليه: زبدة الشيا. في الرف المقابل، يوجد وعاء من السيراميك يحتوي على التوابل والأعشاب. من يتسوق هنا يجب عليه إحضار عبواته الخاصة.

"نحن نقلل 84 بالمئة من الحزم التي تنتهي في سلة المهملات"، تقول كريستين هولتزمان من اتحاد المتاجر من دون تعبئة.

متاجر تغلق أبوابها

"في ألمانيا، هناك حاليا حوالي 260 من هذه المتاجر من دون تعبئة"، وفقًا لـ هولتزمان. لقد أثرت جائحة كورونا على هذه المتاجر. تضيف: "قبل بدء جائحة كورونا، كنا في الذروة حيث كان لدينا 330 من هذه المتاجر".

تواجه صناعة متاجر البضائع من دون تعبئة تحديات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية، تماما مثل العديد من المتاجر التخصصية الأخرى، وفقًا للاتحاد. ومع ذلك، هناك 108 متاجر أخرى تخطط حاليا للانضمام. تشعر النماذج التجارية الأخرى التي كانت في وقت قريب مشهورة ومستقبلية بالمعاناة بمواجهة معاكسة نتيجة تراجع قدرة الشراء لدى العديد من الأشخاص.

"تواجه متاجر المواد العضوية ومحلات البضائع الزراعية المحلية أزمة بقاء"، كما صرح الخبير التجاري شتيفان روشن من جامعة دوال هوخشوله بادن - فورتمبرغ هايلبرون. "لقد مررنا فعلا بثلاث سنوات صعبة مع كورونا والتضخم"، كما تروي أولغا فيتيغ وتضيف بالقول: "نلاحظ أن الوضع يستقر حاليًا ويتجه نحو التحسن مرة أخرى".

أولغا فيتيغ، صاحبة محل "العمة أولغا" في كولن.

حجم المشكلة

ما كان يُباع سابقا مفردا، يجري تغليفه اليوم. على سبيل المثال، يتم عرض أكثر من 60 في المائة من الفواكه والخضروات في عبوات بلاستيكية أو ورقية، وفق منظمة Nabu المعنية بشؤون البيئة. ومع ذلك، تسبب العبوات في الكثير من النفايات. كان المستهلكون النهائيون مسؤولين عن حوالي 8.7 مليون طن من العبوات في عام 2020.

عند النظر إلى استهلاك العبوات للفرد الواحد، تحتل ألمانيا مرتبة متقدمة في أوروبا. وهذا يعني أن الألمان يستهلكون حوالي 36 في المائة أكثر من العبوات مقارنة بالمواطن الأوروبي. في مجال العبوات البلاستيكية، تضاعف استهلاك الفرد في ألمانيا، إذ يتخلص من العديد من العبوات بعد استخدام واحد فقط وترمى في سلة المهملات.

في أوروبا، يُستخدم حوالي 40 في المائة من نفايات البلاستيك لإنتاج الطاقة - أي تحرق. ويعاد تدوير فقط حوالي ثلث النفايات (36 في المائة)، وينتهي مصير 23 في المائة منها في المطامر.

ما تجنيه التجارة والصناعة من العبوات

لماذا يجري تغليف وتعبئة الكثير من المواد رغم أن العبوات تسبب تكاليف أيضًا؟ يُجادل المعهد الألماني للتعبئة بأن العبوات تحمي المنتجات. إذ أن حوالي 90 في المائة من التأثير على البيئة يحدث أثناء إنتاج الأطعمة، فقط 10 في المائة يكون نتيجة تصنيع العبوات.

لذلك، الضرر أكبر بكثير عندما تتلف الأطعمة مقارنة بحمايتها بواسطة العبوة. وللتجارة فوائد واضحة، حيث أن المنتجات المعبأة أسهل في النقل، وتجعل العبوات الزبائن يشترون المزيد بالمقارنة مع حالات المنتجات غير المعبأة، وفقًا لمنظمة Nabu.

وفي ألمانيا، هناك صناعة عملاقة للعبوات، وبالخصوص لمواد الورق والكرتون والبلاستيك. تُحقق هذه الصناعة إيرادات سنوية تزيد عن 35 مليار يورو وتوظف 117,000 شخص. قد يكون هذا هو سبب عدم وجود تشريع قوي من قبل المشرع.

في كتاب بلاستيكاتلاس الصادر عن مؤسسة هاينريش بول في عام 2019 كتبت الجملة التالية: "ضغوط اللوبي المنظمة، تجعل صناعة البلاستيك مشكلة تغيب عن الأنظار". والرسالة هي: "يمكن التعامل مع مشكلة النفايات عن طريق إعادة التدوير". ولا ينبغي أن يُشكك في خفض إنتاج البلاستيك.

كل شيء هنا غير مغلف بالبلاستيك

على سبيل المثال، هناك ضريبة على البلاستيك في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى رفع تكلفة البلاستيك القابل للاستخدام مرة واحدة. جرى تطبيقها في العديد من البلدان، ولكن ليس في ألمانيا. أيضا، ضريبة الوقود الأحفوري في ألمانيا زادت تكلفة جميع أشكال معالجة النفط الخام، مثل البنزين والديزل وزيت التدفئة.

ومع ذلك، فإن البلاستيك المستخرج من النفط الخام لا يتأثر بهذه الزيادة، مما يشكل دعما له. وبحسب دراسة لمنتدى الاقتصاد البيئي الاجتماعي، وفرت شركات إنتاج البلاستيك مثلاً في عام 2013 حوالي 780 مليون يورو من الضرائب.

ماذا لو توقفت عمليات إنتاج البلاستيك من النفط الخام واستخدمت بدائل من المواد الخام المتجددة؟ تدعي بعض الشركات أن البلاستيك الخاص بها قابل للتحلل الحيوي أو تم إنتاجه من مواد خام متجددة.

تحذر هيئة البيئة الاتحادية (UBA) من مثل هذه الحلول المزعومة. وبحسب موقع الهيئة على الإنترنت، لا يوجد حاليا مسار لإعادة التدوير لهذا البلاستيك الحيوي. فإنها تُفرز ببساطة في محطات الفرز وتُستخدم للاستفادة من الطاقة، أي تحرق. حاوية النفايات العضوية أيضا ليست بديلاً، لأن منتجات البلاستيك الحيوي لا يتم تحللها جيدا في محطات تحويل السماد العضوي.

بالإضافة إلى ذلك، عند إنتاج البلاستيك من المواد الخام المتجددة، غالبا ما يتطلب استخدام المواد الخام الأحفورية (الزراعة والمركبات والآلات، وما إلى ذلك) وغالبا يتعين قطع أشجار الغابات الطبيعية للحصول على مساحات زراعية.

من هم الزبائن؟

إذا كان المرء يرغب حقًا في القيام بشيء جيد للبيئة والمناخ، فيجب عليه محاولة تجنب تغليف المواد الغذائية أو استعمال أكياس البلاستيك . ولكن هل يمكن للجميع تحمل التسوق في متجر بدون تغليف وتعبئة؟

بالنسبة ليانا نيرليش، مالكة متجر "تسول شتوك أنفرباكت" في كولن، فإن الحجة بأن السلع بدون تعبئة تكون دائما أغلى سعرا هي افتراضية تريد تفنيدها.

تقول: "في المقام الأول، السلع بدون تعبئة في كثير من الأحيان تكون عضوية، وهذا يعني أن الأسعار في متجرنا بدون تعبئة لا ينبغي مقارنتها بتلك في سوبرماركت تقليدي أو متاجر الخصم، وإنما ينبغي مقارنتها بالسلع في متاجر بيع المواد العضوية". وتضيف "إذا اشترى الزبائن فقط ما يحتاجونه فعلاً، سيدفعون أقل وقد يتخلصون أيضا من نفايات أقل".

يانا نيرليش، مالكة متجر "تسول شتوك أنفرباكت" في كولن.

والمسألة ليست مسألة الدفع النقدي فقط "إنها قناعة معينة، مجرد المحاولة والتجربة"، تقول نيرليش. وقد نجحت فكرتها في إقناع أشخاص من جميع الطبقات الاجتماعية المختلفة وتروي: "لدينا زبائن شباب وطلاب وطالبات مهنيين، وكبار في السن - بما في ذلك أشخاص يبلغون من العمر أكثر من 80 عاما يأتون هنا بمساعدة عرباتهم. يأتي زبائننا من تركيا وروسيا وأوكرانيا ومؤخرا من إثيوبيا".

تعتقد كريستين هولتسمان، من اتحاد متاجر من دون تعبئة، أن الناس في فرنسا أكثر استعدادا لفكرة متجر من دون تعبئة. وهناك العديد من المتاجر من دون تعبئة في سويسرا وإسبانيا. وتختم بالقول: "في ألمانيا، نحن ما نزال في مجال ضيق ، ولكننا نكافح بقوة للخروج من هذا المجال الضيق وأن نصبح أكثر قبولًا في المجتمع".

فرانسيسكا فوست/ إنسا فريدا/ ع.خ