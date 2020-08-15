 للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة تجنب هذه الأخطاء! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.06.2021

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منوعات

للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة تجنب هذه الأخطاء!

موجات حر غير معتادة تجتاح أوروبا ونقاشات حول أفضل طرق التعامل مع الحرارة الشديدة، فما هي أكثر الأخطاء الشائعة التي قد نلجأ لها أثناء التعامل مع الحرارة وما هي أفضل الطرق للتغلب على قيظ الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

BdT | Sommerwetter in Mecklenburg-Vorpommern

النوم أمام المروحة والاستحمام بماء شديد البرودة، عادات شهيرة أثناء فصل الصيف، لكنها تأتي بنتائج عكسية، فما هي أفضل الحيل للتعامل مع حرارة الصيف؟ وكيف نتعامل بشكل صحيح مع ارتفاع درجات الحرارة

تجنب هذه الأخطاء

الحمام البارد، من أبرز العادات اليومية الخاطئة: الحمام الصباحي البارد من الثوابت اليومية عند الكثيرين خلال أيام الصيف الحارة وهو أمر يأتي بنتائج عكسية، فالماء البارد يؤدي لإفراز الجسم المزيد من العرق وبالتالي فقدان الكثير من السوائل، لذا فمن الأفضل دوما الاستحمام بالماء الفاتر.

مختارات

لا خلاف على أهمية الماء لخلايا الجسم ووظائفه الحيوية، لكن الآراء تختلف حول درجة حرارة الماء، فبعض الثقافات تميل للماء الدافئ في حين يحظى الماء البارد بشعبية في دول أخرى، فأيهما أفضل؟

لا تتخلص من الغطاء: التخلص من الأغطية أثناء النوم من الأمور التلقائية عندما ترتفع درجات الحرارة، وهو أمر يزيد من مخاطر الإصابة بنزلات البرد، لاسيما وأن حرارة الجسم تقل أثناء النوم، لذا من الأفضل استخدام أغطية خفيفة ليلا، بدلا من التخلي التام عنها.

قربة الماء الساخن: لا تتعجب، فقربة الماء الساخن التي تستخدم عادة لتدفئة الجسم في أيام الشتاء الباردة أو لعلاج أوجاع البطن والعظام، لها استخدامات أخرى، إذ ينصح الخبراء وفقا لموقع " بايرن 1" بوضع قربة الماء في الثلاجة طوال اليوم ثم وضعها على السرير قبل النوم، الأمر الذي يعطي برودة لطيفة للسرير أثناء النوم.

تجنب الوجبات الثقيلة على المعدة أثناء ارتفاع درجات الحرارة

تجنب الوجبات الثقيلة على المعدة أثناء ارتفاع درجات الحرارة

للتعامل مع موجات الحر

لا للمروحة: يحذر الخبراء من الأضرار الكثيرة للنوم أمام هواء المروحة، ولكن ما يمكنك فعله هو ربط غطاء سريرك على شكل يشبه الخيمة ثم توجيه هواء المروحة البارد بداخله لبعض الوقت قبل النوم.

ستائر مبللة: يمكن الاستعانة بأقمشة قطنية مبللة وتعليقها كالستائر على النوافذ، من أجل الحصول على نسمات هواء باردة عندما تشتد درجة الحرارة بالخارج.

اهتم بمائدة طعامك أثناء الصيف: لا مكان للأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة أثناء الأيام الحارة. السلطات والفواكه والأسماك، من الخيارات المناسبة لفصل الصيف. وينصح الخبراء وفقا لمجلة "شتيرن" الألمانية، بالإكثار من الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل مثل البطيخ والخيار.

أما نصيحة الخبراء المتكررة في كل الفصول والظروف، فهي الإكثار من شرب المياه والسوائل، تجنبا لمشكلات اضطراب ضربات القلب وهبوط الدورة الدموية بسبب الحر الشديد.

ا ف/ ع.أ.ج

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الحرارة المرتفعة ترهق أجسادنا

 

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