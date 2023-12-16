للاشتباه بسرقة أغراض المسافرين.. توقيف موظفين بمطار إسباني!

في حادثة غير مسبوقة تم توقيف 14 موظفاً في مطار بجزيرة "تنريفه" الإسبانية، للاشتباه في سرقتهم أغراضاً بقيمة نحو مليوني يورو من أمتعة المسافرين. فما خبايا هذه القضية؟

أوقف 14 موظفاً في مطار بجزيرة "تنريفه" الإسبانية، للاشتباه في سرقتهم أغراضاً بقيمة نحو مليوني يورو من أمتعة الركاب، على ما أفاد الحرس المدني أمس الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2023).

وأوضحت الوكالة الأمنية، في بيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة و22 هاتفاً ذكياً و120 قطعة مجوهرات سُرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة "تنريفه". ويشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين أُوقفوا سبق أن باعوا أغراضاً مسروقة أخرى إلى عدد من المتاجر.

وتحقق السلطات أيضاً في شأن عشرين موظفاً آخرين في المطار و27 متجراً للمجوهرات في الجزيرة. وكانت التحقيقات انطلقت على إثر تلقي السلطات سلسلة من الشكاوى تقدّم بها مسافرون.

وسُجّلت عمليات السرقة خلال وضع الأمتعة في عنابر الطائرات.

وذكر المحققون أنّ المشتبه فيهم كانوا يفتحون الحقائب من أجل سرقة أغراض ثمينة منها عندما يكونون بعيدين عن أنظار الركاب والموظفين الآخرين. وأوضح الحرس المدني أنّهم كانوا يخبئون المسروقات داخل جيوب خيّطوها في ملابسهم أو في خزائنهم الخاصة بالمطار.

استقبل مطار جنوب "تنريفه " 10.8ملايين مسافر في العام 2022، مما يجعله سابع مطار في العالم من ناحية حركة المسافرين، بحسب شركة إدارة الطيران "أينا" الإسبانية.

كما تحظى جزيرة"تنريفه" أكبر جزر الكناري والتي تضم أكبر عدد من السكان، بإقبال كبير من السياح من شمال أوروبا.

إ.م (أ. ف.ب)