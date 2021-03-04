 للاستيقاظ مبكرا ونشيطا عليك النوم في هذه الأوقات فقط! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 08.03.2021

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علوم وتكنولوجيا

للاستيقاظ مبكرا ونشيطا عليك النوم في هذه الأوقات فقط!

بالرغم من ذهابا البعض مبكرا للسرير، يبقى شعورالتعب المتواصل يرافق يومهم. الأمر قد لا يكون متعلق بعدد ساعات النوم بل مرتبط بمواعيد النوم الخاطئة، وهو ما يتطلب الذهاب إلى النوم في أوقات معينة فقط من أجل راحة الجسم.

تعب متواصل

الشعور المتواصل بالانهاك والتعب قد يكون مرتبط بمواعيد نوم خاطئة

يعتقد الخبراء أن سبع ساعات هي المقدار الأمثل من النوم، ولكن تحقيق ذلك يمكن أن يكون صعباً نظراً لأن الجميع يستيقظون في أوقات مختلفة. ويعرف الكثير منا شعور التململ في الفراش لساعات في حين أنه ضبط المنبه على توقيت مبكر.

لذلك يروّج موقع "بلايندز كومباني" الإلكتروني المختص بمشاكل النوم لما يسميه "حاسبة النوم". ويطلب الموقع من الزائرين تحديد وقت الاستيقاظ المطلوب ليحدد لهم أوقات النوم الخاصة الواجب اتباعها من أجل ضمان استيقاظ نشط ومريح للجسم.

مختارات

الكلام أثناء النوم هي حالة غير مرضية قد يعاني منها بعض الأشخاص تصنف ضمن اضطرابات النوم. فما هي أسباب هذه الظاهرة التي لا يشعر صاحبها بها وهل هناك أساليب معينة تنفع لعلاجها والتخلص منها أو تخفيفها؟

نجح مجموعة من العلماء فيما يشبه قصص أفلام الخيال العلمي، حيث استطاعوا التواصل مع مجموعة من المشاركين أثناء النوم عبر الأحلام. فما تفاصيل التجربة المثيرة؟ وما الهدف الذي يسعي العلماء لتحقيقه؟

من منا لم يجرب هذا الشعور، تجهد نفسك طوال اليوم، وتمني نفسك بليلة هادئة ونوم عميق، لكنك تبقى مستيقظا دون أن يغمض لك جفن ثم نبدأ بالتساؤل لماذا لا نستطيع النوم؟ الخبراء يجيبون ويحددون لنا أخطاء تمنعنا من النوم الهانئ.

دراسة جديدة تبين أن النوم العميق يساهم في تخليص الدماغ من سموم تسبب مشاكل عصبية، إذا بقيت لفترة طويلة في الدماغ. كيف يحدث ذلك؟

يعاني الكثيرون من صعوبة في النوم أو من اضطرابه بسبب ضغط العمل أو مشاغل الحياة. وضع يدفع البعض لتناول حبوب النوم. ولكن الخبراء ينصحون بثلاث تقنيات التنفس من أجل نوم أفضل. تتعرف عليها في المقال.

وطبقاً للموقع البريطاني، الذي نشرت عنه صحيفة "ميرور" تقريراً خاصاً، فإن التعب والإنهاك الذي يصيب الجسد قد لا يكون مرده حاجة الجسم لمزيد من النوم، بل هو أمر مرتبط بمواقيت نوم خاطئة نتبعها. فمن يواجه مشكلة في النوم أو صعوبة في الاستيقاظ عادة ما يذهب إلى السرير في التوقيت الخطأ.

ووفقاً لنصائح الموقع الإلكتروني، فإن الاستغراق في النوم وعدد ساعات النوم يتبع طريقة أشبه بدائرة تتكرر كل 90 دقيقة. لذلك إذا كنت تستيقظ في الوقت الخطأ خلال دورة النوم، ستجد نفسك متعباً، حتى لو كنت نائماً لفترة أطول. حينئذ، ما عليك القيام به هو الالتزام بالأوقات المدرجة التي يقدمها الموقع بدلاً من الحصول على المزيد من ساعات النوم.

الاستيقاظ الساعة السادسة صباحاً

وطبقاً لحسابات الخبراء في هذا الموقع المختص، فإنه من أجل الاستيقاظ بنشاط الساعة السادسة صباحاً، يتوجب الذهاب إلى السرير في الأوقات التالية: 8.46 من مساء اليوم السابق أو الساعة 10.16 مساءاً أو الساعة 11.46 أو الساعة 1.16 صباحاً. ويتم ذلك باستخدام صيغة على أساس إيقاعات الجسم الطبيعية، إذ تعمل حاسبة النوم على تقديم أفضل وقت بالنسبة لك من أجل الاستغراق في النوم. ويقول الموقع إن الشخص الطبيعي بحاجة إلى 14 دقيقة من أجل النوم بعد استلقائه على السرير، وهذا الأمر أخذ في عين الاعتبار ضمن الأوقات المقدمة.

الساعة السابعة صباحاً

أما من يريد الاستيقاظ الساعة السابعة صباحاً، فيوصي الموقع المختص بذهابه إلى السرير في هذه الأوقات فقط: 9.46 أو 11.46 مساءاً، أو 12.46 بعد منتصف الليل، أو الساعة 2.16 صباحاً.

الثامنة صباحاً

أما من يملكون المزيد من الوقت صباحاً ويريدون الاستيقاظ متأخراً قليلاً، مثل الساعة الثامنة صباحاً، فإن مواعيد الذهاب إلى السرير تتغير إلى 10.46 مساءاً أو 12.16 بعد منتصف الليل أو أو 1.46 و3.16 صباحاً.

علاء جمعة / ع.أ.ج

مشاهدة الفيديو 03:36

تعلم النوم بشكل جيد

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