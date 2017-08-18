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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

لقرون عديدة كانت مهمته مقدسة، ففي السادس من كانون الأول/ ديسمبر، يأتي القديس نيكولاس إلى أوروبا ليقدم الهدايا لكل الأطفال الطيبين. لا يصعب عليه الوصول حتى إلى الأماكن البعيدة، فقد نجح بالتواجد في كل مكان في نفس الوقت.

رمز لعيد الميلاد كان القديس نيكولاس أُسقفاً من القرن الرابع عاش في "ميرا" بتركيا حالياً. تقول الأسطورة إنه قد ولد لعائلة ثرية، فوهب ثروته كاملة للفقراء. الأمر الذي رفعه إلى مكانة بارزة بين القديسين وبات رمزاً لموسم عيد الميلاد بعد ذلك.

سباق بابا نويل استخدمت شخصية القديس نيكولاس من قبل شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية بالولايات المتحدة عام 1931 للترويج عن مشروبها في فصل الشتاء، مرتدياً الزي الأحمر بزركشة بيضاء، التصميم الذي أصبح معتمداً لتجسيد شخصية الأب نيكولاس. في الوقت الحالي، يجب أن تكون هذه الملابس مريحة بما يكفي لتتناسب مع الأنشطة الرياضية، مثل سباق "بابا نويل" في ميشندورف بولاية براندنبورغ الألمانية.

البرودة المنعشة في المؤتمر العالمي السنوي لأب عيد الميلاد أو "بابا نويل" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، استعد مئات الرجال بالإضافة إلى أعداد كبيرة من النساء من 15 دولة مؤخراً لموسم الأعياد المزدحم. وفي هذه الحالة قد يساعد النزول في المياه الباردة بالانتعاش والتزود بالطاقة.

تحت الماء في يومنا هذا، يقوم "بابا نويل" أيضاً بمهام خاصة إضافية - مثل تقديم الطعام للأسماك في حوض السمك الذي تبلغ سعته 250 ألف لتر في متنزه بولاية شلسفيغ هولشتاين الألمانية.

حلويات بابا نويل صنعت شوكولاته على شكل "بابا نويل" للمرة الأولى يدوياً في عام 1820. في هذه الأيام، تصنع في قوالب وغالباً ما تكون مجوفة من الداخل. تنتج ألمانيا حوالي 150 مليون من شوكولا "بابا نويل" سنوياً.

المساعد المرعب في العديد من المناطق الكاثوليكية، يرافق بابا نويل خادمه الذي يعرف بألمانيا باسم "الخادم روبرشت"، الذي يهدد الأطفال الأشقياء بمعاقبتهم. تدعى هذه الشخصية في فرنسا (بيير فوتار) وفي هولندا (بيت الأسود) وفي سويسرا (شموتسلي). أما في النمسا وجنوب ألمانيا فتعرف باسم "كرامبوس".

موكب بابا نويل تقام في جنوب ألمانيا مسيرة يتنقل فيها القديس نيكولاس بين المنازل لطرد الأرواح الشريرة، تتبعه مخلوقات برية مكسوة بالفراء والقش بالإضافة إلى الأجراس. دمجت هذه الطقوس الوثنية لاحقاً بالتقاليد المسيحية وباتت مشهداً شعبياً في الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول.

تنقل مريح بابا نويل لا يمانع من استخدام وسائل النقل المختلفة، فتارة يقود الدراجة في ألمانيا، في حين يتنقل في عربة تجرها حيوانات الرنة في فنلندا، أو حتى على ظهور الجمال في مصر. وبفضل لحيته البيضاء وزيه الأحمر حظي بشعبية كبيرة في البلدان الإسلامية.

يتجاوز السرعة كان بابا نويل في عجلة من أمره عندما التقطت كاميرا مراقبة السرعة هذه الصورة له بصحبة سائقه، إذ كانت السيارة قد تجاوزت حدود السرعة المسموح بها "50 كم في الساعة ". وتفهماً لضيق وقته، فقد أطلقت الشرطة سراحه بتحذير فقط دون دفع غرامة مالية كبيرة.

يحلق عالياً كيف تمكن بابا نويل أو القديس نيكولاس التواجد في أماكن مختلفة من العالم في الوقت نفسه؟ ستظل الإجابة عن هذا السؤال لغزاً. غير أن الأمر المؤكد بأنه سيعود مجدداً في السنة القادمة محلقاً في السماء كما نشاهده في هذه الصورة فوق بحيرة جنيف. إيل سيمون/ ريم ضوا.

