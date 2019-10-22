 لكسر جمود ″بريكست″.. جونسون يدعو لانتخابات مبكرة في ديسمبر | أخبار | DW | 24.10.2019

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أخبار

لكسر جمود "بريكست".. جونسون يدعو لانتخابات مبكرة في ديسمبر

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجددا إلى طرح إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من أزمة بريسكت. بيد أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا في ظل توازن القوى الحالي بدون موافقة المعارضة العمالية.

Großbritanien | Boris Johnson | Unterhaus London (Reuters/Handout/UK Parliament/J. Taylor)

اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء انتخابات جديدة لمجلس العموم البريطاني في  12 كانون الأول/ ديسمبر القادم، وذلك بحسب تصريحاته مساء اليوم الخميس (24 تشرين الأول/ اكتوبر 2019) لقناة (بي بي سي).

وأضاف جونسون أنه اتضح أن البرلمان يريد المزيد من الوقت من أجل التشاور بشأن التشريع الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". بيد أن متحدثا باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك أحجم عن التعليق على تصريحات جونسون مساء اليوم.

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تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى أغلبية تقدر بثلثي أصوات المشرعين في البرلمان البالغ عددهم 650 عضوا من أجل إجراء انتخابات جديدة في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر القادم. ما يعني أن رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون لا يستطيع أن يدعو لانتخبات مبكرة بدون موافقة حزب العمال المعارض.

ويتمثل الشرط الثاني لإجراء انتخابات جديدة في موافقة السبعة وعشرين دولة المتبقية في الاتحاد الأوروبي على تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد. واضطر بوريس جونسون إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب الوضع الحالي، تنتهي هذه المهلة في 31 تشرين أول/ أكتوبر الجاري. وبشكل عام تسود حالة من الاتفاق بشأن التمديد داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على المدة. وليس مقررا الإعلان عن قرار بهذا الشأن قبل الغد الجمعة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية المقبلة أورسولا فون دير لاين، إن احتمال قبول الاتحاد الأوروبي تأجيل تاريخ المغادرة من المملكة المتحدة "يبدو جيدًا للغاية".

يذكر أن جونسون سبق وفشل مرتين في الفوز بأصوات في البرلمان لإجراء انتخابات، وقال حزب العمال مرارا إنه لن يدعم الانتخابات إلا عندما يتأكد أنها لن تؤدي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وردا على الدعوة الجديدة لجونسون رفض جيريمى كوربين، زعيم حزب العمال المعارض اليوم الخميس اقتراح تنظيم انتخابات برلمانية جديدة في  12 كانون أول/ ديسمبر القادم. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء قال كوربين إنه سوف يوافق على إجراء انتخابات جديدة عندما يتم استبعاد  الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق. 
 

أ.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 24:20

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