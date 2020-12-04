 لقاح كورونا.. استعار السباق بين شركات ونكسات لبعضها الآخر | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

لقاح كورونا.. استعار السباق بين شركات ونكسات لبعضها الآخر

قد تكون الولايات المتحدة الدولة التالية التي تطلق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، في وقت تتسابق فيه عدة شركات أدوية، من أجل تسويق اللقاحات وتوريدها إلى دول العالم. ولكن ماذا فعلت منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الفقيرة؟

بريطانيا كانت أول المعتمدين للقاح بيونتيك-فايزر

بريطانيا كانت أول المعتمدين للقاح بيونتيك-فايزر

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة (11 كانون الأول/ديسمبر 2020) إن برنامج "كوفاكس" وفّر زهاء مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركات رائدة، وذلك لتقديمها للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وقالت المنظمة إن 189 دولة تشارك في البرنامج.

مختارات

تمر اليوم الذكرى الثانية والسبعين لميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبشرية عالقة بين أنياب كورونا الحاصد للأرواح والمدمر للاقتصاديات. بيد أن ذلك ليس كل شيء؛ إذ عمدت نظم عربية لاستغلال الجائحة للإطباق على الرقاب.

أجرى معهد روبرت كوخ دراسة مسحية تهدف إلى معرفة تأثير جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الألمانية لاحتواء تفشي الوباء، على وزن الألمان وزيارتهم للأطباء واستهلاكهم للتبغ. فما أبرز نتائج تلك الدراسة؟

بعد تسجيل آثار جانبية سلبية في اليوم الأول من طرح لقاح كورونا في بريطانيا، أثيرت عدة أسئلة عن تداعيات الحساسية على استخدام لقاح "بيونتيك وفايزر". التقرير التالي يقدم نظرة شاملة ويكشف آراء خبراء الصحة.

لا علاج لمرض كوفيد-19 في الأفق المنظور، ولا لقاح تم البدء بإعطائه حتى الآن. بيد أن دراسة لباحثين في جامعة أمريكية توصلت إلى أن بعض مستخلصات النباتات تساعد في الوقاية من العدوى وتخفف التأثيرات والأعراض. فما هي؟

تتكثف المطالبات في ألمانيا من أجل الإسراع في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكوفيد-19. وزير الداخلية وسياسيون آخرون يدعون إلى ضرورة فرض إغلاق صارم وعدم انتظار انتهاء فترة الأعياد.


وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً في العالم جراء الفيروس، الذي سجل حوالي ستة آلاف وفاة نتيجة الوباء خلال 48 ساعة، وباتت حصيلتها الإجمالية تقارب 300 ألف وفاة، أوصت لجنة خبراء مستقلين وكالة الغذاء والدواء الأميركية بالترخيص لأول لقاح ضد كوفيد-19 طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأميركية. ومن المتوقع أن تعطي الوكالة الضوء الأخضر في الأيام المقبلة، على أن تبدأ حملة التلقيح الأسبوع المقبل. ووصف الرئيس المنتخب جو بايدن قرار خبراء اللجنة التي شكلتها وكالة الغذاء والدواء بأنه "نور يشع في مرحلة قاتمة بلا ضرورة".

اقرأ أيضاً: ألمانيا.. بعد الرقم القياسي للوفيات مطالب بفرض إغلاق فوري وصارم
وبعد المصادقة على اللقاح في الولايات المتحدة، يتعين توزيعه، وهي مهمة تنسقها الحكومة الفدرالية وعُهد بها إلى القطاع الخاص. وقال بايدن إن التوزيع سيطرح تحدياً، طالباً من "إدارة ترامب الحصول على الجرعات التي فاوضت عليها مع فايزر وموديرنا، والعمل سريعاً على صنعها على نطاق واسع للمواطنين الأميركيين والعالم".
سعي محموم 
وتتسارع خطط التلقيح في كل أنحاء العالم حيث أودى الفيروس بحياة ما لا يقل عن 1.58 مليون شخص منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر 2019. وتنتشر العدوى بشكل أسرع في أميركا الشمالية وأجزاء من إفريقيا، فيما بدأت الموجة الثانية في أوروبا بالاستقرار وانخفض عدد الإصابات في آسيا والشرق الأوسط. وأصبحت بريطانيا هذا الأسبوع أول دولة غربية تبدأ باستخدام لقاح بيونتيك – فايزر، لتتبعها كندا والبحرين والسعودية.
وبينما بدأت روسيا والصين حملات تلقيح بلقاحات منتجة محلياً، تنتظر دول الاتحاد الأوروبي بفارغ الصبر الضوء الأخضر. كذلك، تختبر شركة استرازينيكا نهجاً مشتركاً جديداً وأعلن فرعها الروسي أنه سيمزج جرعته مع لقاح سبوتنيك الروسي في تجارب سريرية.
ورغم الجهود المبذولة، عانت بعض اللقاحات من نكسات. فقد أعلنت مختبرات الشركتين الفرنسية "سانوفي" والبريطانية "غلاكسو سميث كلاين" (جي اس كي) أن لقاحهما ضد كوفيد-19 لن يكون جاهزاً قبل نهاية 2021، بعدما جاءت نتائج التجارب السريرية الأولى أقل مما كان يؤمل. كما تخلت جامعة كوينزلاند في أستراليا عن مشروع لقاح بعدما أسفرت التجارب السريرية عن نتيجة إيجابية خاطئة لفيروس نقص المناعة البشرية بين الأشخاص المشاركين في مرحلة مبكرة من الاختبار.

اقرأ أيضاً: كورونا... هذه النباتات تساعد في الوقاية والتخفيف من أعراض كورونا
وبمجرد حصولها على الموافقة الرسمية تأمل الولايات المتحدة في بدء تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر. وسيكون نزلاء دور المسنين والعاملون في القطاع الصحي أول من يحصل على اللقاح. ويزداد الزخم وراء لقاح بيونتيك - فايزر خصوصاً بعدما نشرت مجلة "نيو إنغلاند جورنال اوف ميديسين" العلمية المرجعية الخميس النتائج الكاملة للتجارب السريرية التي تظهر فاعلية بنسبة 95%.
ولكن رغم ذلك، ما زالت هناك بعض الأسئلة العالقة، مثل ما إذا كانت ستظهر آثار جانبية أخرى مع متابعة أطول، ومدة فعالية اللقاح وما إذا كان سيحد من انتقال العدوى وكيف سيعمل لدى الأطفال والحوامل والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة.
وفي كندا، من المقرر أن تصل شحنات اللقاح الأولى إلى 14 موقعاً الإثنين، مع تلقي الأشخاص جرعات يفصل بينها يوم أو يومان. وتسعى إسرائيل التي تلقت شحنتها الأولى من لقاح بيونتيك - فايزر الأربعاء، إلى طرحه في 27 كانون الأول/ديسمبر.
ف.ي/خ.س (ا.ف.ب، رويترز)

  • Jeff Bezos and Lauren Sanchez in front of the Taj Mahal

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

  • Tesla CEO Elon Musk

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

  • Peloton CEO John Foley

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

  • Shopify founder Tobias Lütke

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أوروغواي – التعامل المثالي مع كورونا  

مواضيع ذات صلة

Biontech Covid-19 Impfstoff

بعد صدور أول ترخيص بالتداول .. مزايا وعيوب لقاحات كورونا 04.12.2020

لقاحات عدة أعلنت عنها شركات دولية فبشرت بانفراجة في أزمة كورونا. وبعد ترخيص بريطانيا تنتظر شركتا فايزر وموديرنا ترخيص هيئة الدواء الأمريكية للسماح بتداول اللقاحين، في وقت يثير لقاح "أسترازينيكا" جدلا حول نتائج تجاربه.

England | Coronavirus | erste landesweite Impfungen

ما هي تداعيات إصابات الحساسية على لقاح كورونا ؟ 10.12.2020

بعد تسجيل آثار جانبية سلبية في اليوم الأول من طرح لقاح كورونا في بريطانيا، أثيرت عدة أسئلة عن تداعيات الحساسية على استخدام لقاح "بيونتيك وفايزر". التقرير التالي يقدم نظرة شاملة ويكشف آراء خبراء الصحة.

Biontech Covid-19 Impfstoff

لقاحات كورونا.. تحذيرات من إهمال الدول الفقيرة! 05.12.2020

وسط السباق العالمي بين الدول المتقدمة لتأمين لقاحات كورونا لمواطنيها، يحذر خبراء من إهمال الدول الفقيرة، مشيرين إلى ضرورة توفير لقاحات أخرى رخيصة الثمن ولا تتطلب درجات حرارة منخفضة جداً لحفظها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  