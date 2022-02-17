 لقاح ضد الملاريا | صحتك بين يديك | DW | 17.02.2022

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صحتك بين يديك

لقاح ضد الملاريا

تعتبر الملاريا السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الصغار في إفريقيا. وتوصي منظمة الصحة العالمية الآن، ولأول مرة، بلقاح، تعتبره حدثاً تاريخياً، حتى ولو كانت فعاليته 30 % فقط.

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