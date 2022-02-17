لقاح ضد الملاريا

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تعتبر الملاريا السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الصغار في إفريقيا. وتوصي منظمة الصحة العالمية الآن، ولأول مرة، بلقاح، تعتبره حدثاً تاريخياً، حتى ولو كانت فعاليته 30 % فقط.
توليفة من الطفيليات وبعض الأدوية يمكن أن تساعد في الحماية من الإصابة بالملاريا. هذا ما أثبتته اختبارات سريرية على لقاح محتمل ضد مرض الملاريا الذي ينتقل عبر بعوضة الأنوفيليس.
تعتزم الحكومة الألمانية التبرع بحوالي 75 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا بهدف دعم الدول الفقيرة التي تعاني من "وحشية" اثار الجائحة. برلين كانت قد تعهدت بتقديم 100 مليون جرعة لقاح إلى دول أخرى بحلول نهاية العام.
لأول مرة ينجح لقاح ضد مرض الملاريا في الوصول إلى نسبة فعالية بلغت 77 بالمئة، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، التي تقدر عدد الأطفال الذين يموتون سنويا بالمرض بـ270 ألفا.
دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.
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