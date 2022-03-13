 لقاح جديد يمكن أن يحمي الأطفال من فيروس خطير | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.03.2022

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صحة

لقاح جديد يمكن أن يحمي الأطفال من فيروس خطير

أعلن علماء أن الأطفال قد يحصلون قريباً على لقاح جديد قد يحد من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي الذي يسبب عادة بالتهاب القصيبات والالتهاب الرئوي عند الرضع والأطفال الصغار.

Baby, Neugeborenes l Krankenhaus USA

يُعد الفيروس المَخلوي التنفسيّ (Respiratory Syncytial Virus) أحد الأسباب الشائعة بكثرة لحالات العدوى التنفسية عند الرضع والأطفال الصغار

توصل في من العلماء إلى إنتاج لقاح جديد يقولون إن جرعة واحدة منه تقلل من دخول   الأطفال  المستشفى بسبب السعال جراء فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، بنسبة 75 بالمائة. وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين".

مختارات

يطور باحثون من جامعة أكسفورد مصلاً جديداً لحمى التيفود، أطلقوا عليه اسم (فاي-كونغوغيت)، إذ أثبتت نتائج تجارب المراحل الوسطى أنه من الممكن استخدام المصل مع الرضع، وقادرعلى وقاية من يتناولونه من الإصابة بالتيفود.

يبدو أن الإغلاق أثناء الجائحة قد يتسبب في أضرار تكاد تضاهي تلك التي تسببها الإصابة بكورونا. ففي نيوزلندا التي عزلت نفسها عن العالم، تستقبل المستشفيات أطفالا أصيبوا بفيروس تنفسي قاتل.

قال باحثان إن دور حليب الأم لا يقتصر على تغذية الأطفال الرضع بقدر ما يهدف إلى تزويدهم بجزيئات سُكَّر يفتقرون إليها. لكن كيف يزيد حليب الأم مناعة الطفل؟ وما هي الأمراض التي يقي منها؟ ومتى يكون حليب الأم ضاراً بالرضيع؟

ويُشبه الفيروسُ الرئوي البشري المُتبدل الفيروسَ المَخلوي التنَفسيّ ولكنه فيروس منفصل. وتنطوي الأَعرَاض النموذجية على سيلان الأنف والحمى والسعال والأزيز، ويمكن أن تؤدي العدوى الشديدة إلى حدوث ضائقة تنفسية. ويمكن للعدوى في بعض الحالات أن تصبح مهددة لحياة الأطفال بسرعة. إذا تدهورت الحالة الصحية بعد حوالي ثلاثة أيام، يجب على الآباء الانتباه، خصوصاً في حال ارتفاع درجة الحرارة، وعندما يبدو الأطفال ضعفاء وحدوث صعوبات في التنفس، إلى جانب السعال الخشن، حينها يتطلب العلاج أن يكون في المستشفى.

في هذا السياق قال الدكتور ويليام مولر، من جامعة نورث وسترن: "هذا اللقاح لديه القدرة على توفير الحماية ضد الفيروس التنفسي المخلوي لجميع الأطفال، وهو ما سيكون نقلة نوعية في التعامل مع هذا المرض".

ويعمل اللقاح، المسمى "Nirsevimab" والذي تصنعه شركة أسترازينكا عن طريق حقن الأجسام المضادة المستنسخة مباشرة في مجرى الدم لمحاربة الفيروس التنفسي المخلوي إذا دخل الجسم.

ولا يمنح اللقاح مناعة دائمة، لذا يجب إعطاؤه كل عام، لكن خطر الإصابة بأمراض خطيرة ينخفض مع تقدم الأطفال في السن، بحسب ما نشره موقع صحيفة "ذا سن" البريطاني.

ر.ض

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    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

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    الكاتب: زمن البدري