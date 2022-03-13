لقاح جديد يمكن أن يحمي الأطفال من فيروس خطير

توصل في من العلماء إلى إنتاج لقاح جديد يقولون إن جرعة واحدة منه تقلل من دخول الأطفال المستشفى بسبب السعال جراء فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، بنسبة 75 بالمائة. وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين".

ويُشبه الفيروسُ الرئوي البشري المُتبدل الفيروسَ المَخلوي التنَفسيّ ولكنه فيروس منفصل. وتنطوي الأَعرَاض النموذجية على سيلان الأنف والحمى والسعال والأزيز، ويمكن أن تؤدي العدوى الشديدة إلى حدوث ضائقة تنفسية. ويمكن للعدوى في بعض الحالات أن تصبح مهددة لحياة الأطفال بسرعة. إذا تدهورت الحالة الصحية بعد حوالي ثلاثة أيام، يجب على الآباء الانتباه، خصوصاً في حال ارتفاع درجة الحرارة، وعندما يبدو الأطفال ضعفاء وحدوث صعوبات في التنفس، إلى جانب السعال الخشن، حينها يتطلب العلاج أن يكون في المستشفى.

في هذا السياق قال الدكتور ويليام مولر، من جامعة نورث وسترن: "هذا اللقاح لديه القدرة على توفير الحماية ضد الفيروس التنفسي المخلوي لجميع الأطفال، وهو ما سيكون نقلة نوعية في التعامل مع هذا المرض".

ويعمل اللقاح، المسمى "Nirsevimab" والذي تصنعه شركة أسترازينكا عن طريق حقن الأجسام المضادة المستنسخة مباشرة في مجرى الدم لمحاربة الفيروس التنفسي المخلوي إذا دخل الجسم.

ولا يمنح اللقاح مناعة دائمة، لذا يجب إعطاؤه كل عام، لكن خطر الإصابة بأمراض خطيرة ينخفض مع تقدم الأطفال في السن، بحسب ما نشره موقع صحيفة "ذا سن" البريطاني.

ر.ض