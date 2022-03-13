لقاح جديد يمكن أن يحمي الأطفال من فيروس خطير

توصل في من العلماء إلى إنتاج لقاح جديد يقولون إن جرعة واحدة منه تقلل من دخول الأطفال المستشفى بسبب السعال جراء فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، بنسبة 75 بالمائة. وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين".
ويُشبه الفيروسُ الرئوي البشري المُتبدل الفيروسَ المَخلوي التنَفسيّ ولكنه فيروس منفصل. وتنطوي الأَعرَاض النموذجية على سيلان الأنف والحمى والسعال والأزيز، ويمكن أن تؤدي العدوى الشديدة إلى حدوث ضائقة تنفسية. ويمكن للعدوى في بعض الحالات أن تصبح مهددة لحياة الأطفال بسرعة. إذا تدهورت الحالة الصحية بعد حوالي ثلاثة أيام، يجب على الآباء الانتباه، خصوصاً في حال ارتفاع درجة الحرارة، وعندما يبدو الأطفال ضعفاء وحدوث صعوبات في التنفس، إلى جانب السعال الخشن، حينها يتطلب العلاج أن يكون في المستشفى.
في هذا السياق قال الدكتور ويليام مولر، من جامعة نورث وسترن: "هذا اللقاح لديه القدرة على توفير الحماية ضد الفيروس التنفسي المخلوي لجميع الأطفال، وهو ما سيكون نقلة نوعية في التعامل مع هذا المرض".
ويعمل اللقاح، المسمى "Nirsevimab" والذي تصنعه شركة أسترازينكا عن طريق حقن الأجسام المضادة المستنسخة مباشرة في مجرى الدم لمحاربة الفيروس التنفسي المخلوي إذا دخل الجسم.
ولا يمنح اللقاح مناعة دائمة، لذا يجب إعطاؤه كل عام، لكن خطر الإصابة بأمراض خطيرة ينخفض مع تقدم الأطفال في السن، بحسب ما نشره موقع صحيفة "ذا سن" البريطاني.
ر.ض
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
رغم المستوى الاقتصادي العالي والرفاهية التي يتمتع بها سكان الدول الصناعية المتقدمة، إلا أن نسبة الفوارق في مستوى الحياة الاجتماعية بين السكان في ارتفاع مستمر. الأطفال يعانون أكثر من غيرهم من تأثير التباين هذا، حسب تقرير منظمة اليونيسيف.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
حلت تركيا وإسرائيل في الترتيب الأخير في قائمة اليونيسيف حول مستوى المساواة والرفاهية للأطفال في الدول الصناعية التي يصل عددها إلى 41 دولة. وكان التفاوت في معدل الدخل في إسرائيل مثلا 37 بالمائة وفي تركيا 29 بالمائة. ووصلت نسبة عدم المساواة في مجال التأمين الصحي في كلا البلدين إلى نحو 35 بالمائة.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
فرنسا احتلت المركز 28 فقط، متفوقة بمركز واحد فقط على بلجيكا ولوكسمبورغ. ويعاني الأطفال في فرنسا وخاصة في مجالي التعليم ونسبة السعادة، إذ كانت نسبة الفوارق بين الأطفال في التعليم 35 بالمائة وفي السعادة 28 بالمائة.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
الدولة الاسكندينافية الوحيدة التي احتلت مركزا متأخرا في القائمة هي السويد، إذ قبعت في المركز 24 من بين 41 بلدا صناعيا. فنسبة الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال مرتفعة جدا في مجال التعليم، ووصلت إلى 29 بالمائة كما وصلت في مجال الخدمات الصحية إلى 22 بالمائة.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
ألمانيا وبريطانيا والمجر واليونان حلت جميعها في المركز الرابع عشر في القائمة، متفوقة بمركز واحد فقط عن الولايات المتحدة. ورغم الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين هذه الدول، إلا نسب الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال جمعتها. وكانت النسبة الأسوأ للفوارق في ألمانيا وبريطانيا في مجال التعليم، أما في اليونان والمجر فكانت في مجال معدل الدخل.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
استونيا في المركز الثامن وسلوفينيا في التاسع ولاتفيا في العاشر. واشتركت هذه الدول في نسبة الفوارق الكبيرة بين أطفالها في المجال الاقتصادي وفي معدل الدخل، فيما كانت نسب المساواة بين الأطفال في مجال التعليم مرتفعة وجيدة جدا.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
النمسا، الدولة الثالثة بين الدول الصناعية الأفضل لعيش الأطفال فيها. ويعاني الأطفال في النمسا في مجال التعليم فقط من عدم المساواة، فيما يتساوى تقريبا جميع الأطفال في مجال الخدمات الصحية، ولا يعانون من أية فوارق في التأمين والعناية الصحية بغض النظر عن مستوى ذويهم الاجتماعي والاقتصادي.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
فنلندا والنرويج وسويسرا احتلت المركز الثاني. ما يجمع هذه الدول المستوى الاقتصادي الجيد ومعدل الدخل العالي والخدمات الصحية المتميزة، وكذلك ارتفاع الفوارق في مجال التعليم. إذ وصلت إلى 16 بالمائة في فنلندا و23 بالمائة في النرويج و20 بالمائة في سويسرا.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
وأخيرا جاءت الدنمارك كأفضل الدول في العالم لعيش الأطفال. ووصلت نسبة الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال في هذا البلد إلى مستويات منخفضة جدا في جميع المجالات، إذ بلغت 4 بالمائة في معدل الدخل و8 بالمائة في التعليم و5 بالمائة في مجال الخدمات الصحية و3 بالمائة في معدل السعادة.
الكاتب: زمن البدري