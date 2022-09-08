 لقاحات معززة أم الانتظار؟ | DW الأخبار | DW | 08.09.2022

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DW الأخبار

لقاحات معززة أم الانتظار؟

هل ينبغي أخذ اللقاح من جديد؟ وما الحماية التي يوفرها لقاح معزز آخر ضد متحورات جديدة محتملة؟ وماهي المخاطر والآثار الجانبية المصاحبة له؟

المزيد من المركز الإعلامي

الآثار الجانبية للقاحات

الآثار الجانبية للقاحات 08.09.2022

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟ 08.09.2022

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كوفيد 19 تغطية خاصة: هل علينا أخذ اللقاح مرة آخرى؟ 28.07.2022

غانا تواجه المشككين باللقاح

غانا تواجه المشككين باللقاح 28.07.2022

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كوفيد - تغطية خاصة: وداعا للكممات 25.08.2022

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تتبع فيروس كورونا ومواضيع أخرى 12.08.2022

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كوفيد 19: متى نتمتع بالحصانة ضد الفيروس؟ 04.08.2022

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الإجهاد والاحتراق النفسي خلال الوباء 22.07.2022

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تعهّدت الولايات المتحدة من رامشتاين الألمانية بتسهيل مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل حربها الراهنة ضد روسيا.

مجموعة الاتصال تناقش في قاعدة رامشتاين المساعدة العسكرية لأوكرانيا 08.09.2022

احتفالية في برلين بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس الجامعة الألمانية في القاهرة، بحضور ممثلين من كلا البلدين

الذكرى العشرين على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة 08.09.2022

تريد الشركة الناشئة Sukkha Citta تنشيط صناعة النسيج في إندونيسيا من خلال الملابس المستدامة.

شركة منسوجات إندونسية تصنع ملابس مستدامة 08.09.2022

لجنة برلمانية أوروبية تبحث في إساءة استخدام برامج التجسس من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي يحقق في إساءة استخدام الحكومة لبرامج التجسس 08.09.2022

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مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد 19، تحذر وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من ظهور "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" هذا الشتاء.

This August 2022 photo provided by Pfizer shows vials of the company's updated COVID-19 vaccine during production in Kalamazoo, Mich. U.S. regulators have authorized updated COVID-19 boosters, the first to directly target today's most common omicron strain. The move on Wednesday, Aug. 13, 2022, by the Food and Drug Administration tweaks the recipe of shots made by Pfizer and rival Moderna that already have saved millions of lives. (Pfizer via AP)

المفوضية الأوروبية توافق على لقاحين ضد أوميكرون وتحث على جرعات معززة 02.09.2022

يتوقع أن تدعو المفوضية الأوروبية دول الاتحاد لتقديم جرعات معززة من مضادات فيروس كورونا لسكانها قبيل حلول الخريف والشتاء، فيما وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام نسختين معدلتين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا

Eine Mitarbeiterin zieht im Corona-Impfbus in Berlin-Mitte eine Spritze mit dem Impfstoff von Biontech auf. Wenn das Verfallsdatum erreicht ist, darf der Impfstoff nicht mehr verwendet werden. (zu dpa: «In Berlin sind mehr als 185 000 Impfdosen vernichtet worden») +++ dpa-Bildfunk +++

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قالت شركة الأدوية "بيونتك" المطورة للقاح كوفيد 19، أنها ستبدأ قريبا في تسليم اللقاح المعدل ضد متحور أوميكرون. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها تقيم اللقاح الجديد وأنها ستبت في طلب الشركة قريبا.

Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 6/26/21 FDA adds warning about rare heart inflammation side effects to the literature that accompanies Pfizer/BioNTech and Moderna COVID vaccine shots. STAR MAX File Photo: 6/26/21 Pfizer, Moderna and BioNTech logos photographed off of multiple Apple devices.

بسبب لقاح كورونا.. موديرنا تقاضي شركتي بيونتيك وفايزر 26.08.2022

اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر - بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.