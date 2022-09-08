لقاحات معززة أم الانتظار؟

بيونتك تستعد لطرح لقاحها المعدل ضد متحور أوميكرون

قالت شركة الأدوية "بيونتك" المطورة للقاح كوفيد 19، أنها ستبدأ قريبا في تسليم اللقاح المعدل ضد متحور أوميكرون. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها تقيم اللقاح الجديد وأنها ستبت في طلب الشركة قريبا.