لقاحات فيروس كورونا والسرطان

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من الممكن أن يؤدي نجاح لقاحات كورونا والشركات المرتبطة بها الآن إلى تعزيز تطوير دواء لعلاج السرطان.
حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا، مؤكدة أن خطورة ظهور متحورات جديدة مازالت قائمة، وسيكون الخريف المقبل حاسما حسب عدد من الخبراء بشأن تجاوز الجائحة من عدمه.
الوقاية من السرطان قد تكون في متناول الكثير من الناس، لكن دراسة حديثة أثبتت أن المزج بين مادتين مع ممارسة الرياضة يساعد على خفض نسبة خطر الإصابة إلى 61 بالمائة.
توصل خبراء إلى عقار "فعال" لعلاج مرضى سرطان القولون والمستقيم. ويتوقع القيام بالمزيد من الأبحاث من أجل معرفة تأثير العقار على أنواع أخرى من السرطان. ما يعطي الأمل لملايين الناس حول العالم.
إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تتراجع بشكل خطير، في هذه الأثناء تسعى الحكومة لتنفيذ إجراءات طارئة كالاعتماد على الفحم الملوث للبيئة لمواجهة تدهور الوضع في سوق الطاقة. هل تنجح في ذلك، وما هو المطلوب من الجميع؟
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