 لقاحات الصين لتركيا.. هل الثمن ترحيل نشطاء الإيغور؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.02.2021

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سياسة واقتصاد

لقاحات الصين لتركيا.. هل الثمن ترحيل نشطاء الإيغور؟

عقدت تركيا اتفاقية مع الصين لاستيراد عشرات الملايين من جرعات اللقاح. بكين لن تجعل فائدة اللقاحات متوقفة على أرباح البيع. فهل يصل التأثير إلى حدّ دفع تركيا إلى ترحيل عدد من نشطاء الإيغور الفارّين من البطش الصيني؟

أردوغان في الصين 2 يوليو/ تموز 2019

من زيارة رجب طيب أردوغان إلى بكين ولقائه بشي جين بينغ - أرشيف

تكافح تركيا لاستيراد أطنانٍ من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في بلد تجاوزت فيه أعداد الإصابات 2.6 مليون، والوفيات 27.7 ألف حالة، إذ تعوّل أنقرة، كغيرها من دول العالم، على اللقاح لمواجهة الجائحة، ووصلت أرقام التطعيم حالياً إلى 6.19 مليون (تحديث 17 فبراير/شباط).

ومن اللقاحات الرئيسية المعتمدة، لقاح "كورونا فاك" الصيني الذي تنتظر أنقرة بعدد 100 مليون جرعة بنهاية أبريل/نيسان 2021 حسب تصريحات وزير الصحة لصحيفة "حرييت" المحلية. وحصلت تركيا على 3 ملايين جرعة نهاية ديسمبر، ثم تسلمت 10 ملايين جرعة لاحقًا حسب ما ذكرته عدة وكالات أنباء.

غير أن الثمن الذي قد تدفعه تركيا نظير اللقاحات الصينية لن يكون ماديًا فقط، وهناك مخاوف من تسليم أفراد من جالية الإيغور (أو الأويغور) إلى بكين، حيث يتعرضون لعمليات قمع واسعة وصلت حدّ الاعتقال بغرض إعادة التربية على الضوابط التي تضعها الدولة الشيوعية.

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معاناة أقلية الايغور في الصين

هل يؤدي الإيغور الضريبة؟

مخاوف أن يؤدي الإيغور ضريبة صفقة اللقاحات بين تركيا والصين زادت انطلاقًا من حدثين، الأول مصادقة الصين مؤخرًا على اتفاقية تبادل مطلوبين مع تركيا التي وقعت عام 2017، والثانية اعتقال السلطات التركية في الأشهر الأخيرة لحوالي 50 إيغوريا ووضعهم في مراكز الترحيل، بل إن صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية كانت قد نشرت في يوليو/ تموز 2020 أن هناك أفرادا من الإيغور تمّ ترحيلهم من تركيا إلى الصين عبر المرور ببلد ثالث، وهو طاجكستان، وهو ما نفته تركيا لاحقا بشكل رسمي.

ونقلت وكالة الأسوشيتد بريس تصريحات لأفراد من الجالية الإيغورية في تركيا (يصل عددهم إلى 50 ألف) متخوفين من أن يجري ترحيلهم للصين، كما ذكرت أن نوابًا أتراكا يتهمون الحكومة بـ"بيع سري للإيغور للصين مقابل التوصل بجرعات لقاح كورونا'"، خاصة أن عشرات الملايين من اللقاحات الصينية لم يتم تسليمها بعد.

نشطاء من الإيغور يرفعون أعلام تركستان الشرقية في إسطنبول

نشطاء من الإيغور يرفعون أعلام "تركستان الشرقية" في إسطنبول

ونقلت الوكالة على لسان يلدريم كايا، وهو نائب تركي معارض، أن الصين لم تسلم سوى الثلث من 30 مليون جرعة وعدت بها تركيا، مضيفًا أن "تأخيرًا من هذا النوع ليس أمرًا عاديًا، خاصة أن أنقرة دفعت ثمن اللقاحات". وذكر النائب أنه طرح أسئلة على الحكومة التركية حول إذا ما كان هناك ضغط صيني لكنه لم يتلّق جوابًا، متسائلا في حديثه للوكالة: "هل تبتز الصين تركيا؟"

غير أن البرلمان التركي لم يناقش اتفاقية التسليم مع الصين حتى الآن، وصرّح وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أن المصادقة، حتى وإن تمت "لا تعني أن تركيا سترّحل أفرادًا من الإيغور إلى الصين"، وأنه من "غير العدل القول إن هذه الاتفاقية هدفها ترحيل هذه الأقلية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. غير أنه أكد أنه كانت هناك طلبات من الصين لعودة أشخاص فيما يتعلّق بهذه الأقلية.

وفي الوقت الذي غطت فيه وسائل إعلام تركية وقفة احتجاجية لأفراد من الإيغور أمام القنصلية الصينية في إسطنبول احتجاجًا على مصادقة بكين على الاتفاقية، نقلت وسائل إعلام أخرى أن الأمن اعتقل نشطاء من الأقلية في مدينة قيصري بعد احتجاجهم أمام القنصلية.

علاقات اقتصادية قوية

مختارات

قائمة سجناء سرية من شينغيانغ تقدم نظرة مفزعة على إجراءات القمع الحكومية ضد الإيغور. وحكومة الصين تتحدث عن الحرب ضد الإرهاب، فيما تدل الوثيقة المسربة على شيء آخر. التفاصيل في هذا التحقيق الخاص بـ DW.

تلاحق العديد من الاتهامات تطبيق "تيك توك" الصيني الشهير، يتعلق بعضها بقيام التطبيق بحجب المواد المتعلقة بقضية مسلمي الإيغور. فبماذا اعترفت مسؤولة بالتطبيق في جلسة استماع بالبرلمان البريطاني حول الأمر؟  

تحتفظ تركيا بعلاقات تاريخية مع أقلية الإيغور التي تتحدث إحدى اللغات التركية، ويُعرف إقليم شينغيانغ، حيث تتركز هذه الأقلية في الصين، بتركستان الشرقية. ولطالما دافعت أنقرة عن الإيغور سواء بمنحهم اللجوء أو حتى بانتقاد علني لسياسة بكين تُجاههم، غير أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لبكين عام 2019  بأن هناك "جهات تحاول استثمار قضية الإيغور لزعزعة العلاقات التركية-الصينية" بيّن، حسب مراقبين، وجود تحوّل في السياسة التركية تجاه موضوع الإيغور.

وتشير الأسوشيتد برس إلى أن هذه السياسة تغيرّت منذ 2016، وتحديدا منذ محاولة الانقلاب على أردوغان، وما لحق ذلك من تباعد بين هذا الأخير والدول الغربية (على خلفية ملفات متعددة منها سياسات تركيا في مجال حقوق الإنسان بعد محاولة الانقلاب)، إذ تقاربت أنقرة مع بكين، ومن نتائج ذلك استثمارات صينية بالمليارات في تركيا، خاصة مع تعيين سفير تركي ذي خلفية تجارية في بكين، وتمويل هذه الأخيرة لمصنع للفحم في تركيا بـ1.7 مليار دولار، وحصول مطار إسطنبول على أول شهادة صداقة صينية وما لحق ذلك من تعاون في المجال السياحي بين الطرفين.

غير أن وسائل الإعلام التركية الرسمية لا تزال تنشر مواضيع عن معاناة أقلية الإيغور، كما تنشر الحكومة من حين لآخر تطمينات موجهة لهذه الأقلية في البلاد بأنه لا خوف على حياتهم، بشكل يوحي أنه من الصعب على أنقرة أن تتماهى مع السياسة الرسمية الصينية.

وتشير عدة عوامل إلى هذه الخلاصة، فأيّ تسليم مباشر لنشطاء سياسيين من الإيغور سيضرب بشكل كبير صورة تركيا التي تحتضن معارضين من دول كثيرة خاصة الدول العربية، كما أن جذور الإيغور التركية قد لا تشجع أنقرة على نهج معادٍ لهم، خصوصاً في عهد أردوغان الحريص على إحياء الجذور العثمانية لتركيا.

إ.ع

  • في الصورة: توقيع معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

  • علما شمال قبرص وتركيا

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مختارات

تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

تشترك تركيا مع الدول العربية في موضوع الدين الإسلامي، فضلاً عن القرب الجغرافي، وتقارب الرؤى في ملف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكن علاقات تركيا مع العرب ليست وردية تماماً، خاصة في فترة رجب طيب أردوغان.  

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