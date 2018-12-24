 لقاء ميلان ويوفنتوس بالسعودية يشعل قضية خاشقجي وحقوق النساء | سياسة واقتصاد | DW | 16.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

لقاء ميلان ويوفنتوس بالسعودية يشعل قضية خاشقجي وحقوق النساء

سيلتقي اليوم في السعودية فريقا ميلان ويوفنتوس في إطار كأس السوبر الإيطالية في مباراة سبقها جدل كبير حول حضور النساء في الملعب وعدم الاختلاط بينهن وبين الرجال إضافة إلى قضية خاشقجي.

Saudi Arabien - Nationalfeiertagszeremonien im King Fahd Stadion in Riad (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

مباراة كرة قدم كأي مباراة أخرى، في الأساس يفترض أن ينحصر الاهتمام بها على اسمي الفريقين والأداء والنتيجة، لكن الجدل في مباراة يوفنتوس وميلان الإيطاليين التي ستقام مساء اليوم الأربعاء (16 كانون الثاني/ يناير 2019) في جدة السعودية في إطار كأس السوبر الإيطالية وصلت إلى نقاشات من نوع آخر تتعلق بحضور النساء في الملاعب وموضوع الاختلاط بين الجنسين فيها.

واحتدم الجدل من جهة، بين الليبيراليين من أنصار السلطة والذين يرحبون بمثل هذه المبادرات، ويقابلهم على الجهة الأخرى المحافظون الذين يرفضون الانفتاح الأخير الذي باتت تنهجه الرياض فيما يتعلق بالنساء ويعتبرونه مناقضا لأحكام الشريعة التي تعتمدها البلاد. وبين الاثنين فريق ينتقد من جهة تركيز النظام السعودي على حقوق كالترخيص لحفلات كانت ممنوعة من قبل أو السماح للنساء بحضور المباريات أو حتى السماح للمرأة بقيادة السيارة لتمليع صورة النظام بينما في الواقع مازالت ناشطات في السجون بسبب نضالهن من أجل هذا الحق ويتم تجاهل حقوق أهم تؤثر على حياة المرأة مثل وصاية الرجل عليها.

جدل في السعودية وإيطاليا

من المؤكد أن عدد السيدات اللواتي سيحضرن لمشاهدة نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو ومهاجم ميلان الأرجنتيني غونزالو هيغواين، سيكون قليلا مقارنة بمجموع المقاعد الـ 60 ألفا في الملعب، مع ذلك من المتوقع أن تثير صور المشجعات السعودية بمكياج وملابس ملونة دون غطاء رأس، في مشهد غير معتاد في هذا البلد، جدلا كبيرا داخل البلاد وخارجها.

في إيطاليا بدأ الجدل أصلا بمجرد انتشار معلومات عن القواعد التي تفرضها المملكة من منع اختلاط الجنسين في المدرجات باستثناء القسم المخصص للعائلات. وسرعان ما انتقل السخط إلى أوساط الطبقة السياسية في البلاد حيث اعتبر البعض أن اختيار السعودية لاستضافة للمباراة لا يتماشى مع مبادرة أطلقتها مؤخرا الرابطة الإيطالية لمناهضة العنف.

ويقول هاني النقشبندي وهو إعلامي سعودي إنه يتفهم النقد الذي وجهه إيطاليون لموضوع عدم الاختلاط بين الجنسين في الملعب ويضيف في حديث لـ DW عربية: "لو كنت إيطاليا لقمت أيضا بانتقاد ذلك ربما، ولكن يجب علي هؤلاء المشجعين أن يفهموا أن مجرد حضور النساء في الملعب هو تقدم كبير في حد ذاته لأنهن كن ممنوعات في الماضي حتى من مزاولة الرياضة. يجب أن ينظروا إلى الجانب الممتلئ من الكأس". لكن الناشطة السعودية المقيمة في برلين خلود بارعيدة ترى أن استضافة السعودية لهذه المباراة ووجود نساء بها طبعا يعتبر إيجابيا، "لكن هذا هو العادي والبديهي أصلا في الدول العادية ولا يجب تضخيمه وكأنه إنجاز".   

 

Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

ورغم السماح للنساء بدخول الملاعب يمنع الاختلاط بين الجنسين في المدرات باستثاء جناح العائلات

"الماكياج لا يُصلح القباحة"

ويسري منع الاختلاط بين الجنسين في السعودية في الأماكن العامة بما فيها الملاعب، لكن مباراة اليوم ليست أول مباراة تحضرها النساء السعوديات إذ تمكنّ خلال الأشهر الماضية من حضور مباريات في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا، بناء على قرار أعلنته الهيئة العامة للرياضة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2018.

خطوة السماح بدخول العائلات للملاعب تأتي في إطار حملة إصلاحات وانفتاح أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تماشيا مع رؤية 2030 الاقتصادية الطموحة للسعودية. وشملت هذه الحملة تخفيف بعض القيود على النساء بما في ذلك حد السماح لهن بقيادة السيارات بدءا من حزيران/يونيو 2018 خطوة أثارت ترحيبا كبيرا، لكن استمرار سجن مجموعة من الناشطات اللواتي ناضلن من أجل هذا الحق أرخى بظلال الشك على مصداقية هذه الخطوة. وأشهر اسم في هذا السياق هو لجين الهذلول الناشطة التي انتشرت أنباء مؤخرا عن تعرضها للتعذيب والإساءة والتهديد بالاغتصاب والقتل في السجن نقلا عن منظمات زارتها في السجن وأختها المقيمة في بلجيكا.

وتقول الناشطة خلود بارعيدة: "مباراة تافهة تحضر فيها نساء سعوديات بمكياج ودون طرحة لن يجمل الواقع القبيح. لا يمكن كنس الأوساخ تحت السجاد لأن هذا السجاد تعفن وانتشرت رائحته النتنة. مباراة اليوم لن تُنسي العالم معاناة لجين الهذلول وناشطات أخريات ولن تُنسيه كذلك همجية هذا النظام وهو يقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتهم في تركيا". وتضيف خلود أن وضع النساء بشكل عام مازال صعبا جدا في السعودية فمبدأ وصاية الرجل مازال قائما وأمور كالزواج وحضانة الأطفال أو حتى الخروج من السجن مازالت بيد الرجل. وتردف قائلة: "تخيلوا أن المرأة إذا انتهت عقوبتها في السجن لا يمكنها الخروج منه دون رجل. حالها حال الأجانب المقيمين الذين لا يخرجون من السجن دون كفيل وبالتالي أحيانا يقضون مدة إضافية طويلة في السجن فقط أن الكفيل نسي أمرهم!"

Frauenfußball in Saudi-Arabien (Omar Salem/AFP/Getty Images)

السعوديات كن حتى زمن قريب ممنوعات من مزاولة الرياضة

خاشقجي، الغائب الحاضر

ويقول الصحفي السعودي هاني النقشبندي في هذا السياق إن كل مجتمع يخطو خطوات نحو الإصلاح والانفتاح من الطبيعي أن تحدث فيه أخطاء وعثرات وبعضها قد لا يكون مفهوما، ويقول: "من حيث المبدأ أنا ضد حدوث اعتقالات بسبب الرأي، لكن موضوع التعذيب يبقى اتهامات لم تتضح بعد صحتها وبالتالي لا يمكن الحكم عليها". إما فيما يتعلق بموضوع الوصاية فيقول النقشبندي إن الدولة واجهت نفوذ السلطة الدينية في البلاد وقلصت منه لكن السلطة الإجتماعية من الصعب مواجهتها فكل بلد له عاداته وأعرافه التي تفوق القوانين.

وفي هذا السياق يقول الإعلامي السعودي إن بعض النساء السعوديات مثلا ينزعن الحجاب خارج البلاد لكن يضعنه بمجرد أن يدخلن السعودية مع أن لا شيء يمنعهن من نزعه داخلها كذلك لكن هناك تقاليد يتمسك بها البعض. ويضيف "الدولة تقاوم المؤسسة الدينية أما العقليات والسلطة الاجتماعية فستتحسن مع الوقت من خلال التعليم والإعلام والقوانين وتشجيع الدولة...".

مختارات

لفتت حالة الشابة السعودية الهاربة من عائلتها إلى كندا الأنظار للقواعد الاجتماعية الصارمة بالمملكة. وقالت الشابة إن عائلتها تبرأت منها والقدوم لكندا "يستحق المخاطرة". مضيفة "آمل أن تكون حريتي مصدر إلهام لغيري من النساء". (15.01.2019)

اهتمام أم تنميط؟ هذا هو السؤال الذي طرحه كثيرون بعد اقتراب افتتاح فندق للنساء بمنطقة الحائل السعودية. المشروع الجديد فتح النقاش أمام قيمة الإصلاحات الأخيرة وطرح تساؤلات حول إقرار المساوات بالبلد. (18.09.2018)

نفت السعودية تعرض نشطاء تحتجزهم من الرجال والنساء لعمليات تعذيب أو تحرش جنسي كانت قد اتهمتها بها منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. (23.11.2018)

مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في السعودية والذي تسبب للرياض في انتقادات لاذعة على الصعيد الدولي هيمن كذلك على الجدل حول مباراة اليوم. واعتبر بعض المنتقدين من داخل وخارج السعودية أن مبادرات كإقامة هذه المباراة لا تعدو أن تكون محاولة من الرياض وخصوصا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتلميع صورة البلاد التي تلطخت بشكل كبير بسبب مقتل خاشقجي.

وفي هذا السياق طالبت منظمة العفو الدولية كلا من يوفنتوس وميلان بمقاطعة المباراة بعد مقتل خاشقجي، كاحتجاج على وضع حقوق الإنسان في المملكة. ويقول الصحفي السعودي هاني النقشبندي إن الادعاء بأن المباراة محاولة لتلميع صورة البلاد بعد مقتل خاشقجي لا يمكن أن يكون صحيحا بدليل أن العديد من المبادرات والإصلاحات التي أطلقتها السعودية مؤخرا بدأت حتى قبل مقتل خاشقجي.

الكاتبة: سهام أشطو

  • Friedensnobelpreis Nadia Murad (Getty Images/AFP/K. Betancur)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    مناضلات ضد تنظيم داعش

    نادية مراد تنتمي لأولئك الذين نجوا من معتقل تنظيم "داعش" الإرهابي. هذه الأيزيدية اختطفها ارهابيو داعش وعذبوها طوال شهور واغتصبوها. ومنذ هربها تنشط المرأة البالغة من العمر 25 عاما ضد العنف الجنسي كسلاح حرب وتناضل من أجل حقوق ضحايا تجارة البشر. وفي 2018 حصلت على جائزة نوبل للسلام.

  • Indien Konflikt um Zugang von Frauen zu Sabarimala-Tempel (Getty Images/AFP)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    حق النساء في الصلاة

    كناغا دورغا (وسط يسار) وبيندو ( وسط يمين) أثارتا بداية السنة انتباها عالميا، إذ اقتادتهما الشرطة من معابد بامبا في جنوب الهند بعدما سُمح قانونيا للنساء بزيارة المعابد في ولاية كيرالا. مئات المتظاهرين أغلقوا الطرق وحصلت مواجهات، في ظل مطالب المتشددين بمنع دخول النساء إلى المعابد الهندوسية.

  • Alexandria Ocasio-Cortez (picture-alliance/dpa/AP/Sg)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    من برونكس إلى واشنطن

    إنها أصغر امرأة في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي: ألكسندريا أوكازيو كورتيس. هذه المرأة المنحدرة من أمريكا اللاتينية البالغة من العمر 29 عاما من برونكس في نيويورك هي واحدة من بين مائة امرأة دخلن في بداية السنة مجلس الشيوخ. وهي تنشط من أجل حقوق الطبقة العاملة التي تنحدر منها.

  • Brasilien Die Politikerin Marielle Franco (CMRJ/Renan Olaz)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    النهاية الحزينة لبطلة

    هي الأخرى كتبت التاريخ: البرازيلية مارييل فرانكو كانت المرأة السوداء الوحيدة في المجلس البلدي لمدينة ريو دي جانيرو وتنحدر من حي فقير. هذه السياسية المحلية تُعد مناضلة ضد العنصرية وعنف الشرطة وقمع النساء. وفي آذار/ مارس 2018 أطلق مجهولون النار عليها حين كانت تستقل سيارة . اشعل اغتيالها احتجاجات كبرى في البرازيل.

  • Wai Wai Nu (DW/V. Hölzl)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    المساواة للجميع

    المسلمون يواجهون متاعب في ميانمار، لاسيما الروهينجا. واي واي نو لا تنتمي فقط إلى هذه الأقلية الدينية المضطهدة، بل كانت سجينة سياسية في بلادها. هذه الناشطة تناضل في وطنها من أجل الديمقراطية والمساواة والتعايش السلمي.

  • Berlin Eröffnung Desert-Flower-Center Krankenhaus Waldfriede (picture-alliance/dpa)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    زهرة الصحراء المعروفة

    وجهها يُعتبر الأشهر في الكفاح من أجل حقوق المرأة عالميا: واريز ديري. عاشت طفولة محزنة بسبب تقاليد وطنها الصومال حيث تعرضت إلى عملية ختان، نشرت الناشطة كتاب "زهرة الصحراء" وتناضل منذ سنوات ضد تشويه الأعضاء الجنسية للنساء في العالم.

  • Malala Yousafzai (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    متابعة النضال رغم الاعتداء

    قضيتها أثارت انتباهاً كبيراً على مستوى العالم: في 2012 أطلق عنصر من طالبان الرصاص على رأس مالالا يوسفزاي. وسبب هذا الاعتداء هو التزامها من أجل المساواة مع النساء وتعليم البنات في باكستان. وفي 2014 حصلت الناشطة في حقوق الأطفال بالاشتراك مع الهندي كايلاش ساتيارتي على جائزة نوبل للسلام.

  • USA Masih Alinejad beim Power Women Summit in Los Angeles (Getty Images/P. Ann)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    بلا حجاب

    من أجل معارضتها لارتداء الحجاب و لنضالها للحصول على المساواة فقدت الإيرانية مسيح علي نجاد الكثير في حياتها. وفي المهجر في لندن أطلقت مبادرة في 2014 وهي طليقة الشعر، وهو أمر محظور في بلدها إيران، فاثارت جدلا واسعا في بلدها حول الحجاب، ومازالت تداعياته مستمرة إلى يومنا هذا.

  • Deutschland Manal al-Sharif Frauenrechtlerin bei der Frankfurter Buchmesse (Getty Images/AFP/A. Querfurth)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    قيادة السيارة

    في مايو 2011 سمحت منال الشريف بتصوير نفسها أمام مقود السيارة، وذلك في العربية السعودية التي تمنع النساء من قيادة السيارات. بعد نشر الفيديو أعتقلت أخصائية الحاسوب لفترة قصيرة. لكنّ هذا لم يمنعها من مواصلة قيادة السيارة، ما أدى إلى اعتقالات إضافية. وأدى عملها في النهاية إلى إثارة كبيرة سُمح على إثرها للنساء في السعودية منذ حزيران/ يونيو 2018 بقيادة السيارة.

  • Islamwissenschaftlerin und Vorbeterin Amina Wadud (Getty Images)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    المساواة في العبادة

    في الولايات المتحدة الأمريكية أثارت أستاذة العلوم الإسلامية ضجة عندما تقدمت أمينة ودود في 2005 لتكون أمامة صلاة الجمعة أمام مائة من الرجال والنساء الذين أدوا صلاة مختلطة. ودود تنشط من أجل مساواة النساء في العائلة وأداء الفرائض الدينية.

  • Großbritannien Emmeline Pankhurst Frauenrechtlerin (Getty Images/Topical Press Agency)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    أم حق الاقتراع النسوي

    لولا التزامها لكان العالم اليوم على حال أخرى: إملين بانكهورست وزميلاتها ناضلن بوسائل راديكالية في بداية القرن العشرين من أجل المساواة وحق الاقتراع في بريطانيا، فتككل نضالهن بالنجاح: فمنذ 1918 بات يمكن للنساء في المملكة المتحدة الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهن.


مختارات

نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

يناضلن ضد القمع والظلم ويلتزمن لتغيير العالم. نساء قويات يكتبن التاريخ بفضل التزامهن وقوة إرادتهن. فالعنصر النسوي له مساهمته في الحياة اليومية. (12.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Bildergalerie Brasilianische Sportler Olympischen Sommerspiele 2012

حب نيمار لـ"الكوكيز" في صغره سر نجاحه في كبره! 24.12.2018

أوضح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أن هناك عاملاً أساسياً أمده منذ صغره بالحماس والإصرار من أجل النجاح في عالم الساحرة المستديرة. نجم باريس سان جيرمان فتش في دفاتر الماضي وكشف سر نجاحه الباهر في كرة القدم.

Medhi Benatia Juventus Turin Training Fußballspieler Fußball

عملاق إنجليزي يراقب بنعطية 08.11.2018

أشارت تقارير صحفية أن فريقا إنجليزا كبيرا انضم إلى ركب الفرق الراغبة في الحصول على خدمات مدافع يوفنتوس بنعطية. في ظل توقعات بانتقال الدولي المغربي إلى فريق آخر في "الميركاتو" الشتوي بسبب قلة المشاركة مع "البيانكونيري".

Italien Serie A - Chievo Verona v Juventus | Cristiano Ronaldo

رياح رونالدو تهب على أشرعة الدوري الإيطالي 20.08.2018

بينما تُواصل بعض جماهير ريال مدريد التحسر على رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية، بدأ الدوري الإيطالي يجني تدريجاً ثمار قدوم النجم البرتغالي إلى واحد من أصعب الدوريات في عالم الساحرة المستديرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  