لقاء لافروف وكوليبا.. فشل المحادثات وتبادل للاتهامات

عبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس (10 مارس/ آذار 2022)، عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن وقف لإطلاق النار في بلاده خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا بجنوب تركيا. وقال كوليبا للصحافيين "تحدثنا عن وقف لإطلاق النار، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه". لكنه اضاف أنه قرر مع وزير الخارجية الروسي "مواصلة محادثاتهما بهذه الصيغة".

وأوضح كوليبا أن نظيره الروسي سيرغي لافروف أكد له أن روسيا "ستواصل عدوانها حتى نقبل مطلبهم بالاستسلام". وأضاف أن "أوكرانيا لم ولن تستسلم"، مؤكدا أنها ستدافع "بإخلاص وتضحية عن أراضينا وشعبنا في مواجهة العدوان الروسي" طالما "لا توجد قرارات دبلوماسية". وأضاف "اتفقنا على مواصلة جهودنا لإيجاد حل إنساني على الأرض".

بدوره، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس بعد أول لقاء له مع نظيره الأوكراني دميترو كوليباف أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا في إطار الصيغة الحالية في بيلاروسيا. وقال لافروف بعد محادثاته مع كوليبا، وهي الأولى منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير إن "اجتماع اليوم أكد أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا لا بديل لها".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس إن تسليم شحنات أسلحة غربية لأوكرانيا التي تقاتل غزو الجيش الروسي "أمر خطير". وتابع لافروف للصحافيين إن "الذين يغرقون أوكرانيا بالأسلحة يجب أن يدركوا بالتأكيد أنهم سيتحملون مسؤولية أفعالهم"، مدينا خصوصا تسليم شحنات صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف اعتبر استخدامها مخالفا "للطيران المدني". كما دان تجنيد "مرتزقة" أجانب.

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استبعاد قيام حرب نووية

وقال إن "هذه الدول تخلق خطرا هائلا، بما في ذلك على نفسها". وتابع لافروف "إلى أين تتجه هذه الآلاف من أنظمة الصواريخ، هذا سؤال نطرحه على زملائنا في الاتحاد الأوروبي"، لكنه لم يهدد بالانتقام من الدول الغربية التي تسلم أسلحة لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه لا يعتقد أن المواجهة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا ستفضي إلى حرب نووية. وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب محادثات في تركيا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا "لا أريد أن أصدق، ولا أعتقد، أن حربا نووية يمكن أن تبدأ"، مضيفا أن الشائعات حول هجوم روسي محتمل على جمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة "تبدو أكاذيب قديمة".

اجتماع "متحضر"

من ناحيته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاجتماع بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا في تركيا كان متحضرا رغم كل الصعوبات وإن أهم نتيجة للمحادثات كانت الاتصال بين الجانبين. وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع بين الوزيرين الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرغي لافروف، والذي حضره جاويش أوغلو أيضا. وقال الوزير التركي إن هناك حاجة لممر إنساني من مدينة ماريوبول الأوكرانية ووقف إطلاق نار مستدام.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)