لقاء في مدريد يشعل التكهنات حول نجم فرانكفورت!

ليس سراً أن برشلونة من أهم الفرق المهتمة بخدمات نجم آينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش، حيث يريد النادي الكتالوني التعاقد مع الهداف الصربي الشاب، من أجل تعويض لويس سواريز الذي اقترب من توديع "البلوغرانا" بسبب تقدمه في السن.

لكن، يبدو أن مهمة برشلونة في الظفر بوصيف هدافي الدوري الألماني لكرة القدم لن تكون مفروشة بالورود، خاصة مع دخول ريال مدريد ربما على الخط، فقد أشار موقع صحيفة "بيلد" إلى أن فالي رمضاني وكيل أعمال لوكا يوفيتش قد تواجد في المدينة الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس"، وهو ما يشعل التكهنات حول مستقبل الدولي الصربي الموهوب.

وأفاد موقع "بيلد"، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن فالي رمضاني التقى المدير الرياضي لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، حيث عقد الثنائي جلسة بينهما لم تتسرب حتى الآن أي معطيات بشأنها.

ويعد فالي رمضاني وكيل أعمال عدة نجوم، يتألقون حالياً في سماء القارة الأوروبية على غرار: لوكا يوفيتش ومتوسط ميدان يوفنتوس ميراليم بيانيتش ومدافع نابولي الصلب كاليدو كوليبالي، حيث من المتوقع أن يكون رمضاني قد ناقش مستقبل واحد من هؤلاء النجوم مع المدير الرياضي لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز.

من جهة أخرى، أوضح موقع صحيفة "بيلد" أن برشلونة دخل في وقت سابق في مفاوضات مع فالي رمضاني، من أجل الحصول على خدمات لوكا يوفيتش، إذ يريد النادي الكتالوني التعاقد مع الدولي الصربي بمبلغ معقول، فيما قد يؤدي دخول ريال مدريد المحتمل على الخط إلى الرفع من سعر اللاعب، وتحويل وجهته إلى العاصمة مدريد، لاسيما وأن "الأبيض الملكي" في حاجة إلى لاعبين جدد يضخون دماء جديدة في الفريق بعد موسم مخيب للآمال.

م.ر/ ع.خ