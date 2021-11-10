لقاء حصري مع أول سيدة سمراء في البوندستاغ الألماني

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المحامية الإريترية المولد، أويت تسفايسوس انخرطت بالعمل السياسي المحلي قبل انتخابها في البرلمان الألماني. وتأمل أن دخولها البرلمان سيشجع الشابات المهاجرات على اتباع طريقها.
"لا يمكن للمهاجر الانتظار حتى يأتي أحد ليقدم له ما يريده، فعليه الكفاح للوصول لما يريده". هذا ما تراه لمياء قدور ضروريا، وتدعو المهاجرين للانخراط في الحياة السياسية. الألمانية من أصل سوري هي نائبة جديدة بالـ"بوندستاغ".
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