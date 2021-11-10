لقاء حصري مع أول سيدة سمراء في البوندستاغ الألماني

لمياء قدور: مشاركة المهاجرين السياسية بوابة لمزيد من الحقوق بألمانيا

"لا يمكن للمهاجر الانتظار حتى يأتي أحد ليقدم له ما يريده، فعليه الكفاح للوصول لما يريده". هذا ما تراه لمياء قدور ضروريا، وتدعو المهاجرين للانخراط في الحياة السياسية. الألمانية من أصل سوري هي نائبة جديدة بالـ"بوندستاغ".