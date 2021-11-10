 لقاء حصري مع أول سيدة سمراء في البوندستاغ الألماني | DW الأخبار | DW | 26.10.2021

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لقاء حصري مع أول سيدة سمراء في البوندستاغ الألماني

المحامية الإريترية المولد، أويت تسفايسوس انخرطت بالعمل السياسي المحلي قبل انتخابها في البرلمان الألماني. وتأمل أن دخولها البرلمان سيشجع الشابات المهاجرات على اتباع طريقها.

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