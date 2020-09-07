لقاء "تاريخي" بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل في برلين

التقى وزيرا الخارجية الإسرائيلي والإماراتي للمرة الأولى الثلاثاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في العاصمة الألمانية برلين ما يشكل خطوة كبيرة على طريق علاقاتهما الجديدة، وخصوصا بزيارتهما النصب التذكاري للمحرقة النازية ضد اليهود، الذي يحمل رمزية كبيرة.

وتبادل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التحية بالذراع، ضمن تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، خلالها أول لقاء بينهما بعد توقيع دولتيهما اتفاقا لتطبيع العلاقات بوساطة أميركية في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وجال الوزيران يرافقهما مضيفهما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في موقع النصب الشاسع الذي يضم أكثر من 2700 كتلة اسمنتية تنتشر على مساحة توازي ثلاثة ملاعب لكرة القدم. ويكرم النصب ذكرى مقتل 6 ملايين يهودي على أيدي نظام أدولف هتلر النازي.

تبادل الشيخ عبد الله واشكينازي كلمات قليلة أثناء زيارتهما لمتحف النصب تحت الأرض وتوقيع كتاب الزوار. وكتب الشيخ عبد الله "لن يتكرر هذا أبدا" بحسب صورة نشرها دبلوماسي إسرائيلي على تويتر. فيما تطلع اشكينازي في رسالته إلى المستقبل، قائلا إن اللقاء "يرمز إلى بداية عهد جديد وعهد سلام بين الشعوب". وتابع "توقيعنا المشترك في الكتاب التذكاري بمثابة صرخة وقسم مشتركين: أن نتذكر وألا ننسى، وأن نكون أقوياء وأن نعد بألا يتكرر الأمر".

مشاهدة الفيديو 02:42 شارك فتح أبواب التعاون بعد التطبيع الاماراتي الاسرائيلي إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3hpRG أولى لقاءات التعاون بعد تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي

تزامنا مع ذلك، بحثت وزارتا الثقافة في الإمارات وإسرائيل تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي. وعقدت نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي مع حيلي تروبر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي لبحث علاقات التعاون الثقافي في ضوء معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل. وبحث الجانبان تعزيز الحوار بين المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي من خلال مبادرات ترسخ السلام والتسامح كقيم إنسانية مشتركة.

وفي إطار التعاون الإسرائيلي الإماراتي، قالت شركة آور كراود الإسرائيلية للاستثمار في المشاريع وشركة فينكس لتطوير المشروعات اليوم الثلاثاء إنهما وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط في قطاعي الاعمال والتكنولوجيا بين الإمارات وإسرائيل.

ويعزز ذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد توقيع اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما الشهر الماضي. وستدعم آور كراود، ولديها تعهدات تمويل تصل إلى 1.5 مليار دولار، شركات ناشئة مقرها الإمارات تسعي للنمو والتطور في إسرائيل فضلا عن تلك التي تسعى للتعاون في مجال الابتكار.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)