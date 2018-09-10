لقاء بين لوف وإمرأة في مطعم برليني يثير فضولا حول علاقة حب جديدة

منذ خروج المنتخب الألماني المفاجئ من الدور الأول لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، يزن مدرب "المانشافت" يوآخيم لوف بدقة كبيرة خرجاته الإعلامية أو حتى تلك، التي ترتبط بحياته الخاصة، لاسيما مع رغبة الكثير من الناس معرفة آخر أخبار الفائز بكأس العالم بالبرازيل سنة 2014.

ويبدو أن يوآخيم لوف (58 عاماً) قد تخلص من بعض الضغوطات، التي أثقلت كاهله خصوصاً في الآونة الأخيرة، بعد خيبة الماكينات الألمانية في المونديال الروسي ويريد أن يعيش حياته الخاصة.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "تاغس تسايتونغ" أن مدرب المنتخب الألماني يوآخيم لوف، شُوهد يوم الخميس الماضي (الخميس 20 أيلول/سبتمبر 2018) مع امرأة في العاصمة الألمانية برلين. وأضاف الموقع الألماني أن لوف والمرأة قضيا بعض الوقت في مطعم إيطالي، فيما أكد موقع "نيوز" أن المدرب الألماني ربما أصبحت لديه صديقة جديدة.

ونشر موقع صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار صورتين لكل من لوف والمرأة، التي كانت برفقته في المطعم الإيطالي، حيث يظهر في الصورة الأولى مدرب "المانشافت" وهو يدخن سيجارة. أما الصورة الثانية، فإنها تبين لوف والمرأة يقتربان من بعضهما البعض بشكل وصفته الصحيفة الألمانية بـ "المُريب".

الجدير ذكره أن، يوآخيم لوف انفصل سنة 2016 عن زوجته دانييلا بعد زواج دام أكثر من 30 عاماً، فيما أكد الزوجان آنذاك أنهما سيستمران في اللقاء كأصدقاء رغم انفصالهما، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "تاغس تسايتونغ".

ر.م/ع.ج.م