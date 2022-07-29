لقاء بايدن وشي.. مواجهة أم تقارب؟

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الرئيس الأمريكي يلتقي نظيره الصيني قبيل انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.. فأي ملفات بحثها الطرفان؟ وحول ماذا اختلفا؟ وعلى ماذا اتفقا؟
في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه، أكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أن هناك مصالح "كثيرة" تجمع بلديهما، محذرا من تجاوز "الخط الأحمر" بشأن تايوان، فيما ندد بايدن بـ"الإجراءات القسرية للصين تجاه تايوان".
قال بايدن إنّه سيسعى إلى تحديد "الخطوط الحمر" في العلاقات مع الصين وذلك قبيل لقائه بالرئيس تشي جينبينغ. بايدن أعلن أن واشنطن ودول (آسيان) سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
مع استمرار التوترات بين الصين وأمريكا، يرى خبراء أنه من غير المرجح أن تخفف تشددها، خاصة بعد البيان والتصريحات الصادرة عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم. ويرجح خبراء أن العلاقات بين البلدين تتجه صوب التصعيد.
أعلن وزير الاقتصاد الألماني اعتزامه توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا وتقليص الاعتماد على الصين، داعياً إلى سرعة إجراء محادثات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.
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