لقاء بايدن وشي.. مواجهة أم تقارب؟

شي في ولايته الثالثة.. إلى أين تتجه العلاقات بين الصين وأمريكا؟

مع استمرار التوترات بين الصين وأمريكا، يرى خبراء أنه من غير المرجح أن تخفف تشددها، خاصة بعد البيان والتصريحات الصادرة عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم. ويرجح خبراء أن العلاقات بين البلدين تتجه صوب التصعيد.