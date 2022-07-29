 لقاء بايدن وشي.. مواجهة أم تقارب؟ | مسائية DW | DW | 14.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

لقاء بايدن وشي.. مواجهة أم تقارب؟

الرئيس الأمريكي يلتقي نظيره الصيني قبيل انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.. فأي ملفات بحثها الطرفان؟ وحول ماذا اختلفا؟ وعلى ماذا اتفقا؟

المزيد من المركز الإعلامي

الرئيس الصيني حذر الولايات المتحدة من اللعب بالنار فيما يتعلق بتايوان خلال مكالمة مع نظيره الأمريكي.

الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان قضية تايوان في محادثة هاتفية مطولة 29.07.2022

مسائيةDW : تصريحات بايدن حول تايوان.. تحذير للصين ورسائل لروسيا

مسائيةDW : تصريحات بايدن حول تايوان.. تحذير للصين ورسائل لروسيا 19.09.2022

تايوان: مناورات عسكرية خوفا من غزو صيني محتمل

محادثات بي الرئيس الأمريكي والصيني بشأن التوترات حول تايوان 29.07.2022

لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والصيني علىت هامش قمة شنغهاي للتعاون

لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والصيني علىت هامش قمة شنغهاي للتعاون 16.09.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

نتانياهو بين ضغوط واشنطن وشروط بن غفير.. كيف سيوازن بينهما؟

نتانياهو بين ضغوط واشنطن وشروط بن غفير.. كيف سيوازن بينهما؟ 12.11.2022

ملف حقوق الإنسان.. من أولويات العلاقات الأمريكية المصرية؟

ملف حقوق الإنسان.. من أولويات العلاقات الأمريكية المصرية؟ 12.11.2022

جولة بايدن الآسيوية: فرصة للتقارب بين واشنطن وبكين؟

جولة بايدن الآسيوية: فرصة للتقارب بين واشنطن وبكين؟ 11.11.2022

الانسحاب الروسي من خيرسون، هزيمة أم تكتيك عسكري؟

الانسحاب الروسي من خيرسون، هزيمة أم تكتيك عسكري؟ 11.11.2022

المزيد مسائية DW

تفجير إسطنبول.. هل يأتي الرد التركي في شمال سوريا؟

تفجير إسطنبول.. هل يأتي الرد التركي في شمال سوريا؟ 14.11.2022

President Joe Biden answers questions from reporters as he speaks in the State Dining Room of the White House in Washington, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Susan Walsh)

الانتخابات النصفية الأمريكية..نصر بطعم الهزيمة للجمهوريين؟ 10.11.2022

2013***Prominent Egyptian activist Alaa Abd el-Fattah stands in a cage during a verdict hearing for 21 people over an unauthorized street protest in 2013, in a courtroom in Cairo, Egypt, Monday, Feb. 23, 2015. The court sentenced Abd el-Fattah, an icon of the country's 2011 revolt to five years in prison Monday, showing authorities' determination to continue to stifle dissent despite promises by its president to release wrongly jailed youths. Another defendant, Ahmed Abdel Rahman, was also given five years. Nineteen others were sentenced to three years. (AP Photo)

ضغوط غربية للإفراج عن علاء عبد الفتاح.. هل ترضخ مصر؟ 10.11.2022

انتخابات التجديد النصفي.. هل تغير ملامح السياسة الأمريكية؟

انتخابات التجديد النصفي.. هل تغير ملامح السياسة الأمريكية؟ 08.11.2022

اقرأ أيضا

US President Joe Biden (R) and China's President Xi Jinping (L) meet on the sidelines of the G20 Summit in Nusa Dua on the Indonesian resort island of Bali on November 14, 2022. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

لقاء بايدن وشي.. تحذير متبادل بشأن تايوان واتفاق على المصالح 14.11.2022

في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه، أكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أن هناك مصالح "كثيرة" تجمع بلديهما، محذرا من تجاوز "الخط الأحمر" بشأن تايوان، فيما ندد بايدن بـ"الإجراءات القسرية للصين تجاه تايوان".

13.11.2022 U.S. President Joe Biden, center, meets with South Korean President Yoon Suk Yeol, left, and Japanese Prime Minister Fumio Kishida, right, on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit, Sunday, Nov. 13, 2022, in Phnom Penh, Cambodia. (AP Photo/Alex Brandon)

بايدن يسعى خلال قمة آسيان لوضع "خطوط حمراء" مع الصين 13.11.2022

قال بايدن إنّه سيسعى إلى تحديد "الخطوط الحمر" في العلاقات مع الصين وذلك قبيل لقائه بالرئيس تشي جينبينغ. بايدن أعلن أن واشنطن ودول (آسيان) سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

(211116) -- BEIJING, Nov. 16, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping meets with U.S. President Joe Biden via video link, in Beijing, capital of China, Nov. 16, 2021. (Xinhua/Huang Jingwen)

شي في ولايته الثالثة.. إلى أين تتجه العلاقات بين الصين وأمريكا؟ 05.11.2022

مع استمرار التوترات بين الصين وأمريكا، يرى خبراء أنه من غير المرجح أن تخفف تشددها، خاصة بعد البيان والتصريحات الصادرة عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم. ويرجح خبراء أن العلاقات بين البلدين تتجه صوب التصعيد.

A security officer stands next to a billboard for the 40th and 41st ASEAN Summits in Phnom Penh on November 10, 2022. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)

ألمانيا ستوسع علاقاتها التجارية مع دول آسيان على حساب الصين 12.11.2022

أعلن وزير الاقتصاد الألماني اعتزامه توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا وتقليص الاعتماد على الصين، داعياً إلى سرعة إجراء محادثات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.