لقاء بايدن وشولتس.. ما انعكاساته على ملفي أوكرانيا والصين؟

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المستشار الألماني أولاف شولتس في ثاني زيارة له إلى البيت الأبيض منذ توليه منصبه وملف الحرب الروسية على أوكرانيا والعلاقة مع الصين في صلب المحادثات مع الرئيس جو بايدن.. ما المتوقع من هذه الزيارة؟
عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !
تبدو فكرة تسليم الغرب مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمّدة لأوكرانيا من أجل تمويل عملية إعادة الإعمار، بسيطة لكنها تواجه مشاكل قانونية كبيرة، ما يعني أنه لم يحرز أي تقدم يذكر في هذا الشأن.
في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه، أكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أن هناك مصالح "كثيرة" تجمع بلديهما، محذرا من تجاوز "الخط الأحمر" بشأن تايوان، فيما ندد بايدن بـ"الإجراءات القسرية للصين تجاه تايوان".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين، وأشاد بمقاومة البلدين في مواجهة "الضغوط" الغربية.
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