 لقاء بايدن وشولتس.. ما انعكاساته على ملفي أوكرانيا والصين؟ | مسائية DW | DW | 03.03.2023

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مسائية DW

لقاء بايدن وشولتس.. ما انعكاساته على ملفي أوكرانيا والصين؟

المستشار الألماني أولاف شولتس في ثاني زيارة له إلى البيت الأبيض منذ توليه منصبه وملف الحرب الروسية على أوكرانيا والعلاقة مع الصين في صلب المحادثات مع الرئيس جو بايدن.. ما المتوقع من هذه الزيارة؟

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