 لقاءات سياسية ومصافحات مفاجئة في مونديال قطر.. ما الرسائل؟ | مسائية DW | DW | 21.11.2022

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مسائية DW

لقاءات سياسية ومصافحات مفاجئة في مونديال قطر.. ما الرسائل؟

وعلى هامش الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر مصافحات ولقاءات سياسية مفاجئة.. ما التفاصيل؟ وما الرسائل؟

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