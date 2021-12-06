لقاءات سياسية ومصافحات مفاجئة في مونديال قطر.. ما الرسائل؟

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وعلى هامش الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر مصافحات ولقاءات سياسية مفاجئة.. ما التفاصيل؟ وما الرسائل؟
يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخطوة الاولى من رقصته الأخيرة في صفوف منتخب "ألبيسيليستي"، عندما يواجه نظيره السعودي على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
بعد غيابه عن نسخة 2018 بروسيا، سجل المنتخب الهولندي عودة موفقة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك بفوزه الصعب على نظيره السنغالي 2- صفر على استاد الثمامة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بمونديال قطر 2022.
تعرّض منتخب السنغال لكرة القدم لصفعة موجعة جداً، بعد الإعلان عن غياب نجمه الأول ساديو مانيه عن نهائيات مونديال قطر 2022، لإصابته في ساقه اليمنى. وبغيابه يصبح مانيه النجم الأبرز الذي تبعده الإصابة عن النهائيات المقبلة.
إنه "التواصل الثنائي الأول" بين الرئيسين المصري والتركي، بعد سنوات من التوتر بينهما. وفي مفاجأة لكثيرين ظهرت صورة لأردوغان وهو يصافح السيسي، بل وكانا مبتسمين، أثناء حفل افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.
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