لقاءات سياسية ومصافحات مفاجئة في مونديال قطر.. ما الرسائل؟

السنغالي ساديو مانيه أبرز نجم تبعده الإصابة عن مونديال قطر

تعرّض منتخب السنغال لكرة القدم لصفعة موجعة جداً، بعد الإعلان عن غياب نجمه الأول ساديو مانيه عن نهائيات مونديال قطر 2022، لإصابته في ساقه اليمنى. وبغيابه يصبح مانيه النجم الأبرز الذي تبعده الإصابة عن النهائيات المقبلة.