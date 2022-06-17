لفيف: حماية الثقافة الأوكرانية

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منذ بدء الغزو الروسي سارعت السلطات في لفيف في غرب أوكرانيا إلى حماية العمارة التاريخية والتحف الثقافية للمدينة. أصبحت حماية مواقع التراث العالمي لليونسكو جزءًا من الكفاح من أجل الدفاع عن أوكرانيا وتاريخها.
"أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية"، هكذا أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده منح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي. شولتس يقوم رفقة زعماء أوروبيين آخرين بزيارة إلى أوكرانيا.
اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.
بعد وصوله إلى كييف برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمواصلة دعم أوكرانيا طالما "كان ذلك ضروريا لنضالها من أجل الاستقلال" في مواجهة الغزو الروسي.
في خطاب ألقاه بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، دافع الرئيس الروسي بوتين عن الحرب في أوكرانيا وأشار إلى أن بلاده تتوقع استعادة العلاقات مع أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. ووصف العقوبات الغربية ضد بلاده بـ"العبثية".
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