 لفيف: حماية الثقافة الأوكرانية | مراسلون حول العالم | DW | 17.06.2022

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مراسلون حول العالم

لفيف: حماية الثقافة الأوكرانية

منذ بدء الغزو الروسي سارعت السلطات في لفيف في غرب أوكرانيا إلى حماية العمارة التاريخية والتحف الثقافية للمدينة. أصبحت حماية مواقع التراث العالمي لليونسكو جزءًا من الكفاح من أجل الدفاع عن أوكرانيا وتاريخها.

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