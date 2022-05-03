لفيف.. المتاحف كوسيلة لإبراز الهوية الأوكرانية

لفيف الأوكرانية.. الخوف والربيع وديناميكية الحياة في ظل الحرب

لم تعان مدينة لفيف من عمليات عسكرية كبيرة وتظهر الحياة فيها من الأعلى عادية. لكن التجوال في أزقتها يبين أنها هي الأخرى متأثرة بالحرب، خصوصا عند زيارة محطة القطار الرئيسية. ربورتاج من عين المكان.