 لفيف.. المتاحف كوسيلة لإبراز الهوية الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 05.05.2022

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لفيف.. المتاحف كوسيلة لإبراز الهوية الأوكرانية

لم تسلم المتاحف والآثار التاريخية في المدن الأوكرانية من القصف الروسي. ونظراً لأهمية الآثار في إبراز الهوية الوطنية، يقوم متحف لفيف للتاريخ بعرض قطع تاريخية ولوحات فنية لمواجهة الدعاية الروسية وإرسال رسائل سياسية.

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