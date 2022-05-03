لفيف.. المتاحف كوسيلة لإبراز الهوية الأوكرانية

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لم تسلم المتاحف والآثار التاريخية في المدن الأوكرانية من القصف الروسي. ونظراً لأهمية الآثار في إبراز الهوية الوطنية، يقوم متحف لفيف للتاريخ بعرض قطع تاريخية ولوحات فنية لمواجهة الدعاية الروسية وإرسال رسائل سياسية.
لم تعان مدينة لفيف من عمليات عسكرية كبيرة وتظهر الحياة فيها من الأعلى عادية. لكن التجوال في أزقتها يبين أنها هي الأخرى متأثرة بالحرب، خصوصا عند زيارة محطة القطار الرئيسية. ربورتاج من عين المكان.
مقتل ستة أشخاص في قصف روسي قوي يطال مدينة لفيف غرب أوكرانيا واستمرار القتال والقصف في خاركيف، فيما ينتقد الرئيس الأوكراني زيلينسكي تأخر توريد السلاح لبلاده في ظل تصاعد القتال شرقي بلاده في منطقة دونباس.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
بخلاف التحذيرات الأمريكية من هجوم وشيك لروسيا على أوكرانيا، تؤكد ألمانيا على أن قرار الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يحسم بعد، رغم ذلك أصدرت الخارجية الألمانية نداء عاجلا للمواطنين الألمان بالمغادرة الفورية لأوكرانيا.
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